Slovenská lyžiarka sa postaví na štart obrovského slalomu už v sobotu
včera 18. októbra 2026 o 12:40
Čas čítania 0:00Hana Divišová
Petra Vlhová sa vracia do Svetového pohára. Prvý štart ju čaká v Söldene
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Náhľadový obrázok: @fisalpine, @slovenskyolympijskytim, @petravlhova13, @zsl.sk
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