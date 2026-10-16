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Tesne pred súdom si zmenil meno a prezradil, že bude otec. Prečo Rico nepresvedčil sudcu a dostal vyšší trest? (OTÁZKY A ODPOVEDE)
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dnes 16. októbra 2026 o 17:00
Čas čítania 4:32

Tesne pred súdom si zmenil meno a prezradil, že bude otec. Prečo Rico nepresvedčil sudcu a dostal vyšší trest? (OTÁZKY A ODPOVEDE)

Tesne pred súdom si zmenil meno a prezradil, že bude otec. Prečo Rico nepresvedčil sudcu a dostal vyšší trest? (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Zdroj: Rico / propagační materiál
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
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Vysvetľujeme, prečo súd zvýšil raperovi trest a koľko rokov dostali jeho komplici.

Chcel podmienku, dostal o rok vyšší trest. Ostravský raper Enrico Pešta alias Rico si za lúpež a vydieranie odsedí päť rokov. Okrem toho musí tiež zaplatiť pokutu dva milióny českých korún (približne 82-tisíc eur, pozn. red.). Vo štvrtok o tom rozhodol Vrchný súd v Olomouci, ktorý mu trest nielenže nezmiernil, ako žiadal, ale ešte ho sprísnil.

Sudcov neodmäkčilo, že čoskoro bude otcom, ani to, že zmenil gangsterský imidž a zo svojho umeleckého mena si vyškrtol slovo „Hard“.

V tomto článku si prečítaš:

  • Čo presne urobil Rico a prečo podľa neho mohlo za jeho správanie „iba ego“.

  • Kto boli jeho komplici a aké tresty dostali.

  • Ako slávil prepustenie z väzby a čo stihol za mrežami.

  • Prečo mu odvolací súd namiesto podmienky pridal rok.

Vysvetľujeme, čo presne urobil, aký mal na to motív a prečo mu pred súdom neobstáli jeho slová o náprave. Pozreli sme sa tiež, aké tresty dostali jeho komplici a bývalá partnerka Laura Červeňáková.

Hard Rico Hard Rico Hard Rico. hard rico
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Čo urobil?

Rico podozrieval istého muža, že má pomer s jeho vtedajšou partnerkou Laurou Červeňákovou. V marci 2025 ho Laura vylákala na stretnutie pod zámienkou, že sa s Ricom rozišli a potrebuje pomôcť so sťahovaním. Keď poškodený prišiel na dohodnutú adresu v Ostrave, v byte ho namiesto Laury čakal raper s ďalšími dvoma mužmi, píše iRozhlas.

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Útočníci muža zbili, vyhrážali sa mu smrťou a donútili ho, aby im dal mobil aj s heslom. Celé to trvalo desiatky minút. Potom ho zaviezli k bankomatu, z ktorého vybral vyše 100-tisíc českých korún (približne 4-tisíc eur, pozn. red.) a odovzdal ich útočníkom. Tí si peniaze rozdelili.

Hard Rico
Zdroj: Instagram/ @hard_rico

V nasledujúcich dňoch od poškodeného žiadali ďalšie dva milióny korún (približne 82-tisíc eur, pozn. red.) v dvoch splátkach. Keď si Rico s ďalším útočníkom išiel po prvý milión, polícia ich zadržala.

Prečo to urobil?

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo presne urobil Rico a prečo podľa neho mohlo za jeho správanie „iba ego“.

  • Kto boli jeho komplici a aké tresty dostali.

  • Ako slávil prepustenie z väzby a čo stihol za mrežami.

  • Prečo mu odvolací súd namiesto podmienky pridal rok.

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Zdroj: idnes.cz, irozhlas.cz, novinky.cz, ceskenoviny.cz, extra.cz
Náhľadový obrázok: Rico / propagační materiál
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