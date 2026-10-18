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OKTAGON 95: Brutálne TKO za 13 sekúnd! Turnaj v Karlových Varoch priniesol šokujúce ukončenie
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včera 18. októbra 2026 o 7:53
Čas čítania 3:18
Ondřej Jarůšek/refresher.cz

OKTAGON 95: Brutálne TKO za 13 sekúnd! Turnaj v Karlových Varoch priniesol šokujúce ukončenie

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OKTAGON sa po viac ako roku vrátil do karlovarskej Mattoni Areny, kde sa predstavili známe mená MMA scény.

Hlavným lákadlom turnaja OKTAGON 95 mal byť zápas Patrika Kincla s Dominikom Humburgerom. Ten však nesplnil váhový limit ani na druhý pokus, a tak sa Kincl, prezývaný „Inšpektor“, rozhodol do zápasu nenastúpiť. Očakávaný súboj sa preto na poslednú chvíľu zrušil. Fanúšikovia však o napínavé momenty neprišli a turnaj priniesol hneď niekoľko atraktívnych zápasov.

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Zdroj: OKTAGON

Turnaj OKTAGON 95 otvoril v rámci Free Prelims súboj dvojnásobného českého šampióna v amatérskom MMA Patrika Pikeša s rakúskym talentom Rakhimom Iliskhanovom. Súboj bolo možné sledovať aj naživo na YouTube organizácie. Z vyrovnaného trojkolového zápasu odišiel ako víťaz tesne na body rakúsky prospekt, ktorý následne zmienil, že v prvom profi zápase by sme ho mohli vidieť budúci rok vo februári, keď OKTAGON po prvýkrát zavíta do Viedne.

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Svoju premiéru v organizácii zvládol úspešne aj Švajčiar Husein Kadimagomaev. Ten si v troch kolách poradil s Mexičanom Marcom Elpidiom, ktorý však Kadimagomaeva najmä v druhej polovici zápasu potrápil. Na víťazstvo to ale nestačilo. Po 15 minútach si tak víťazstvo na body odniesol švajčiarsky bojovník, ktorý po zápase opísal, že ponuku na zápas dostal relatívne nedávno.

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„Pred troma týždňami mi volal Neruda a pýtal sa: Chceš zápasovať? Povedal som, že jasné,“ uviedol Kadimagomaev s tým, že keby mal na prípravu viac času, ľudia by videli ešte o poznanie lepší výkon.

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Prvý český víťaz večera

Extrémne vyrovnaný zápas priniesol aj duel Viktora Červinského s Danielom Hromkom. Prevažne postojársku bitku ovládol zverenec Petra Knížeťa Viktor Červinský, ktorý zdolal Slováka Hromka na body. Po skúsenostiach v KSW sa Červinský vrátil na domácu scénu a vo svojom prvom zápase v OKTAGONe potvrdil svoje nesporné kvality.

🥊 Diváci počas turnaja rozhodli o hlavnom zápase druhej série Cage Game, ktorá sa uskutoční 11. novembra v Brne. V hlavnej bitke uvidíme Jindřicha Janečku z Teamu Pruyem a Tomáša Skalického z Teamu Jovinečko
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Pod prvé ukončenie večera sa podpísal Marco Novák, ktorý v klietke porovnal sily s Anatolijom Baalom. Slovenský finalista Oktagonu Underground úradoval vďaka tvrdým kolenám a v druhom kole dostal Nemca po zásahu do hlavy do veľkých problémov. V tú chvíľu Novák vycítil príležitosť, pokračoval v tlaku a po sérii ďalších zásahov Baala nekompromisne ukončil.

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Zdroj: OKTAGON

Prestrelka dvoch ranárov

Jediný zápas večera podľa Stand & Bang pravidiel priniesol poriadny súboj, v ktorom sa na dno síl dostal ako Robin Fošum, tak aj Tomáš Klabík. V úlohe veľkého favorita nastúpil Fošum, ktorý sa však najmä v druhom kole ocitol v problémoch a odniesol si aj tržnú ranu pri oku. O víťazovi rozhodovalo až tretie kolo, v ktorom nakoniec Fošum prejavil väčšiu chuť po výhre, vyvíjal tlak a súboj si po zásluhe bodovo urval na svoju stranu.

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Doteraz neporazený Václav Štěpán nespoznal premožiteľa ani na sobotnom turnaji. Jeho nemecký súper Aria Azarnoosh si hneď v prvom kole zranil nohu, napriek tomu však podal veľmi srdnatý výkon a odmietal sa vzdať. Štěpán si však jasne išiel po víťazstvo a po troch kolách nemohlo byť pochýb o jeho výhre. Svoje skóre vylepšil na šesť výhier bez jedinej prehry a po zápase sľúbil, že jedného dňa bude šampiónom. „Trénujem každý deň, aby som bol najlepším športovcom nielen u nás, ale na svete,“ dodal.

Jedno z najrýchlejších ukončení

13 sekúnd. Presne taká krátka doba stačila Timovi Feuchtovi na to, aby ukončil Zdeňka Polívku. Nemecký bojovník rozhodol zápas jednou ranou, po ktorej český borec zamieril k zemi, kde už stačilo len pár úderov na poistenie výhry. „Toto je vždy môj plán. Ísť do zápasu, dať prvú bombu a tu to sedlo,“ uviedol víťaz a prihlásil sa o bonus za výkon večera.

🥊 OKTAGON oznámil turnaj v Liberci, ktorý sa uskutoční 30. januára 2027. Objaví sa na ňom Dominik Humburger. Či sa jeho súperom stane Patrik Kincl, zatiaľ nie je jasné.
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Český „Hrobár“ David Dvořák nastupoval v sobotu v pozícii zrejme najväčšieho favorita turnaja, Aaron Aby sa však postaral o obrovské prekvapenie. V prvom kole Dvořák dominoval, od druhého kola však Aby začal zápas pomaly otáčať na svoju stranu. Rozhodujúcim sa stalo tretie kolo, v ktorom väčšiu aktivitu z pohľadu bodových rozhodcov prejavil zápasník z Walesu, ktorý si odniesol tesné víťazstvo 2:1 na body.

🥊 Organizácia oznámila veľký zápas na jubilejnom turnaji OKTAGON 100. V O2 aréne sa o titul podľa Stand & Bang pravidiel utkajú Josef Hála a Vladimír Lengál.
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Veľké víťazstvo oslavoval aj Matúš Juráček, ktorý sa však na výhru v bitke s Jozefom Wittnerom poriadne natrápil. Po dvoch kolách bolo skóre vyrovnané a znovu sa tak rozhodovalo až v poslednej päťminútovke. V tej však „Slávista“ nenechal nič náhode, na zemi sa dostal do full mountu a slovenského bojovníka nekompromisne udolal.

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„Bolo to vydreté. (...) Som boxer a nakoniec sa to uváľčilo do víťazného konca,“ zhodnotil a poďakoval aj svojim mentálnym koučom, ktorí mu počas prípravy pomohli po psychickej stránke.

 
 
 
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Příspěvek sdílený REFRESHER Česko (@refreshercz)

Do hlavného zápasu galavečera nastúpil favorizovaný Daniel Škvor naplno a poľského súpera Tomasze Narkuna sa snažil dostať pod tlak. Netrvalo však dlho a Poliak dostal českého bijca na zem, kde ho najprv otvoril ostrým lakťom a následne mu nasadil škrtenie, ktorým majiteľ čierneho pásu donútil „DeeDeeho“ odklepať.

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Zdroj: OKTAGON
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Zdroj: refresher.cz
Odporučil/a: Ondřej Jarůšek/refresher.cz
Náhľadový obrázok: OKTAGON
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