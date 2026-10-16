Kreatín má oveľa viac pozitívnych vplyvov na tvoje telo a zdravie než len „väčšie svaly“ Môžeš vďaka nemu spomaliť starnutie mozgu a efekt môže mať aj na tehotné ženy či vegetariánov.
Zdravý životný štýl niečo stojí, a to nielen disciplínu, ale aj peniaze. Mnohí z nás pravidelne siahajú po doplnkoch stravy, od proteínu cez aminokyseliny a vitamíny až po kreatín. Nezáleží na tom, či cvičíš rekreačne, súťažíš alebo si profesionálny športovec. Ak sa však nehýbeš takmer vôbec, doplnky nechaj bokom a začni pohybom.
Kreatín má medzi doplnkami výnimočné postavenie. O jeho prínosoch píšu kliniky, médiá, odborné športové periodiká aj vzdelávací portál Stanfordovej univerzity a väčšina z nich sa opiera o vedecké štúdie. Otázka preto už neznie, či kreatín funguje, ale ako z neho vyťažiť maximum.
Kreatín je najlepší doplnok pri pomere cena/výkon na trhu. Lenže aj to sa zmení. Poďakuješ si, ak ho začneš brať už teraz, kým cena nie je úplne prestrelená, ako je to v prípade proteínov.
Ako explodovali ceny proteínov a srvátky
V októbri 2025 som za kilo čokoládového proteínu platil 20,1 eura. Keď sa na tú istú stránku pozriem dnes, cena za rovnaké množstvo vystúpila na 35 eur. Samozrejme, zdražieva všetko. Má to však aj iný dôvod. Nevšimol si si za posledný rok, o koľko viac proteínových výrobkov na teba hľadí z regálov obchodov a z internetových reklám?
Proteínové mlieka, tyčinky, nanuky, proteínové sladkosti, kaše... proteínové je všetko, lebo proteín je fit a všetci chceme byť zdraví a pekní. Ľudia uverili, že keď zjedia niečo s vyšším obsahom bielkovín, niečo si tým vykompenzujú alebo že sa o seba viac starajú.
Výrobcovia jedál neváhali a tento trend využili, a tak značne stúpla výroba proteínových výrobkov so srvátkou (takže väčšina), čo automaticky vystrelilo cenu samotných proteínov. A to isté čaká kreatín. Už teraz sa predávajú rôzne kreatínové tyčinky, nápoje či gumené medvedíky.
Keď už sme pri tom, skús si sem-tam overiť zloženie, pretože jedlo s názvom Fit/protein a pod. má občas menej bielkovín a iných makroživín ako obyčajné verzie produktov.
Ok, takže by som mal začať s kreatínom, kým cena nevystrelí... ale prečo vlastne?
Ak sa športovcov opýtaš, na čo je kreatín, väčšina ti asi povie, že po ňom budeš vládať viac. Hoci je to pravda, je to o dosť komplexnejšie. Kreatín nepomáha len silovému výkonu, ale aj krátkodobej (v rámci a aj hneď po tréningu) a dlhodobej regenerácii. Tých pozitív je však oveľa viac:
- Podporuje zdravé starnutie mozgu a u starších ľudí či ľudí s nízkou hladinou kreatínu môže zlepšiť pamäť.
- Zlepšuje výkon mozgu pri jeho únave a nedostatku spánku.
- Niektoré štúdie hovoria o expanzii svalovej hmoty priamo, všetky prirodzene ukazujú na to, že s nárastom sily dochádza k väčšiemu výkonu, a teda k svalovej hypertrofii (pri progresívnom zvyšovaní záťaže).
- Lepšie zachovanie svalovej hmoty, jej naberanie a zvýšenie sily pre starších ľudí (50+).
- Znížené riziko zlomenín pri pádoch pre starších ľudí.
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- S čím všetkým ti pomôže kreatín.
- Ako ho máš užívať, s čím ideálne zmiešať a v akých dávkach.
- Prečo nemá nasycovacia fáza zmysel a či je užitočné dať si od kreatínu pauzu, alebo ho môžeš brať nonstop celé roky.
- Ako vlastne funguje kreatín a prečo po ňom vládzeš viac.
- Je možné, že poškodzuje obličky, alebo že ťa zavodňuje?
- Ako z neho môžu profitovať nešportovci, starší ľudia či tehotné ženy.