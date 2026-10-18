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Slovenky vysvetlili, prečo skončili s Airbnb. Z 1200 eur im nezostala ani polovica, v ich byte ponúkali erotické služby
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včera 18. októbra 2026 o 7:00
Čas čítania 7:20

Slovenky vysvetlili, prečo skončili s Airbnb. Z 1200 eur im nezostala ani polovica, v ich byte ponúkali erotické služby

Slovenky vysvetlili, prečo skončili s Airbnb. Z 1200 eur im nezostala ani polovica, v ich byte ponúkali erotické služby
Zdroj: archív Jany
Adriana Královičová
Adriana Královičová
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Byt, ktorý zarába sám, znie ako ideálna investícia. Daniela to skúšala celú sezónu. Mala skoro dokonalé recenzie, trvalú zľavu 30 percent a hostí aj na jednu noc. Keď si na konci všetko spočítala, vyšla jej nula.

Janka prenajímala byt v centre Košíc takmer desať rokov. Kúpila ho za 75-tisíc eur, dnes má hodnotu viac ako 350-tisíc eur a obsadenosť sa jej držala na 60 až 70 percentách. S krátkodobým prenájmom napriek tomu skončila.

Veronika to skúsila z núdze. Keď minulý august prestala zvládať splátky, presťahovala sa k rodičom a svoj byt pri Dunajskej Strede začala prenajímať turistom. V auguste mala plno, na jeseň takmer prázdno. Po jednej rodine s bábätkom upratovala šesť hodín. Keď v decembri zrátala dane, poistenie a odvody, zistila, že jej nič nezostalo.

V tomto článku si prečítaš:

  • Koľko z 1 200 eur tržby reálne zostane a kam zmizne zvyšok.

  • Prečo sa v byte zrazu začalo striedať podozrivo veľa návštev a čo na to susedia.

  • Koľko stáli Janu služby spojené s krátkodobým prenájmom.

  • Prečo nepomohli ani skoro stopercentné recenzie, ani trvalá 30-percentná zľava.

  • Ako sa medziročne zmenili tržby a cena za noc.

  • Čo by poradili každému, kto chce kúpiť byt kvôli Airbnb.

Všetky tri sa zhodujú, že nerozhodla cena za noc. Rozhodol čas, nervy a náklady, s ktorými pri kúpe nikto nepočíta.

Ak ťa bavia články o nehnuteľnostiach, v Refresher Club prinášame zaujímavé príbehy Slovákov. Kika a Vlado svojpomocne stavajú dom, Barbora kúpila opustenú vilu v Ríme.

airbnb, nehnuteľnosti airbnb, nehnuteľnosti Apartmán Daniely. Apartmán Daniely.
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(8)

Dva byty, dva príbehy

Jana kúpila byt v centre Košíc v roku 2014. Má dve spálne a päť lôžok. Nekupovali ho ako investíciu, ale ako vlastné bývanie. Šesť rokov v ňom žili ako rodina, neskôr sa najmä kvôli deťom presťahovali do domu mimo mesta. Keďže byt nemuseli predať, rozhodli sa vyskúšať krátkodobý prenájom cez Airbnb a Booking.

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Daniela zdedila byt so sestrou v jednom z krajských miest. Nekupovali ho, zaplatili len rekonštrukciu, a to zo spotrebného úveru. Krátkodobo ho prenajímali jednu celú sezónu.

„Po roku sme zistili, že sme na nule“

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Koľko z 1 200 eur tržby reálne zostane a kam zmizne zvyšok.

  • Prečo sa v byte zrazu začalo striedať podozrivo veľa návštev a čo na to susedia.

  • Koľko stáli Janu služby spojené s krátkodobým prenájmom.

  • Prečo nepomohli ani skoro stopercentné recenzie, ani trvalá 30-percentná zľava.

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Náhľadový obrázok: archív Daniely
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