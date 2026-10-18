Byt, ktorý zarába sám, znie ako ideálna investícia. Daniela to skúšala celú sezónu. Mala skoro dokonalé recenzie, trvalú zľavu 30 percent a hostí aj na jednu noc. Keď si na konci všetko spočítala, vyšla jej nula.
Janka prenajímala byt v centre Košíc takmer desať rokov. Kúpila ho za 75-tisíc eur, dnes má hodnotu viac ako 350-tisíc eur a obsadenosť sa jej držala na 60 až 70 percentách. S krátkodobým prenájmom napriek tomu skončila.
Veronika to skúsila z núdze. Keď minulý august prestala zvládať splátky, presťahovala sa k rodičom a svoj byt pri Dunajskej Strede začala prenajímať turistom. V auguste mala plno, na jeseň takmer prázdno. Po jednej rodine s bábätkom upratovala šesť hodín. Keď v decembri zrátala dane, poistenie a odvody, zistila, že jej nič nezostalo.
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Koľko z 1 200 eur tržby reálne zostane a kam zmizne zvyšok.
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Prečo sa v byte zrazu začalo striedať podozrivo veľa návštev a čo na to susedia.
- Koľko stáli Janu služby spojené s krátkodobým prenájmom.
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Prečo nepomohli ani skoro stopercentné recenzie, ani trvalá 30-percentná zľava.
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Ako sa medziročne zmenili tržby a cena za noc.
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Čo by poradili každému, kto chce kúpiť byt kvôli Airbnb.
Všetky tri sa zhodujú, že nerozhodla cena za noc. Rozhodol čas, nervy a náklady, s ktorými pri kúpe nikto nepočíta.
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Dva byty, dva príbehy
Jana kúpila byt v centre Košíc v roku 2014. Má dve spálne a päť lôžok. Nekupovali ho ako investíciu, ale ako vlastné bývanie. Šesť rokov v ňom žili ako rodina, neskôr sa najmä kvôli deťom presťahovali do domu mimo mesta. Keďže byt nemuseli predať, rozhodli sa vyskúšať krátkodobý prenájom cez Airbnb a Booking.
Daniela zdedila byt so sestrou v jednom z krajských miest. Nekupovali ho, zaplatili len rekonštrukciu, a to zo spotrebného úveru. Krátkodobo ho prenajímali jednu celú sezónu.
„Po roku sme zistili, že sme na nule“
Čo sa dozvieš po odomknutí?
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Koľko z 1 200 eur tržby reálne zostane a kam zmizne zvyšok.
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Prečo sa v byte zrazu začalo striedať podozrivo veľa návštev a čo na to susedia.
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Koľko stáli Janu služby spojené s krátkodobým prenájmom.
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Prečo nepomohli ani skoro stopercentné recenzie, ani trvalá 30-percentná zľava.