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Zvarčího zápas na turnaji OKTAGON 97 sa ruší. Dôvodom má byť zranenie
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včera 18. októbra 2026 o 11:05
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Zvarčího zápas na turnaji OKTAGON 97 sa ruší. Dôvodom má byť zranenie

OKTAGON Zdroj: OKTAGON
OKTAGON Zdroj: OKTAGON
rasto zvara Zdroj: @ZVARCI
Jan Holzer Zdroj: @JAN.HOLZER
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Náhľadový obrázok: OKTAGON
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