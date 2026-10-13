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Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
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Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti ICKK.
dnes 13. októbra 2026 o 10:00
Čas čítania 2:26
Sponzorovaný obsah

Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku

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Teraz máš jedinečnú príležitosť posunúť svoj biznis o level vyššie.

Štartuje nový stredoeurópsky startupový akceleračný program Sweet and Salty Česko-Slovensko. Tento unikátny projekt po prvýkrát prepája inovačné ekosystémy Slovenskej a Českej republiky s cieľom podporiť začínajúce inovatívne startupy v štádiu Pre-seed a Seed.

Chce vytvoriť silné biznisové prepojenie medzi Košickým krajom a ľuďmi s koreňmi v tomto regióne, ktorí žijú, študujú alebo podnikajú v ČR.

Za iniciatívou stojí Inovačné centrum Košického kraja (ICKK), ktoré v Košickom kraji implementuje inovačnú stratégiu a vytvára jednu z najsilnejších startupových scén na Slovensku.

Po startupových misiách v New Yorku, kedy centrum pomáhalo startupom s prepojením na amerických investorov a realizácii viac ako 30 startupových programov, sa ICKK rozhodlo vytvoriť program, ktorý je inšpirovaný estónskym modelom. Model sa zameria na vytvorenie nových spoluprác s cieľom vzniku nových pracovných príležitostí, ktoré udržia talenty doma v Košickom kraji.

Najlepší startup získa podporu 20 000 EUR a zúčastní sa investorskej misie do New Yorku.

„Rodiny z Košického kraja majú byť pokope. Dnešný svet ponúka mnoho príležitostí a je dobré ich využiť. Odísť však z nášho kraja a nemať možnosť sa vrátiť musí byť pre mnohých frustrujúce. Jedinou možnosťou, ako talenty udržať doma, je vytvoriť im nové pracovné príležitosti s pridanou hodnotou. A práve tento program bude jedinečný v tom, že po prvýkrát prepojí to, čo bolo predtým len ťažko spojiteľné,“ hovorí predseda Košického samosprávneho kraja a predseda predstavenstva ICKK Ing. Rastislav Trnka.

ICKK
Zdroj: ICKK

Prepoj svoj startup s investormi, trhom a praxou

Akcelerátor Sweet and Salty vznikol s jasnou víziou – budovať silnú česko-slovenskú spoluprácu, rozvíjať inovačný potenciál a vytvoriť podmienky na udržanie talentov doma v Košickom kraji. Tvojmu startupu pomôže pretaviť smelé nápady na reálne produkty a služby s vysokou hodnotou na trhu, vďaka čomu vzniknú v našom regióne nové pracovné miesta a perspektívny biznis.

Prostredníctvom unikátnych Biznis buniek (nodov) dostane tvoj startup priamu podporu: zakladatelia sa prepoja so špičkovým mentorom, skúseným investorom a kľúčovým B2B zákazníkom z praxe.

Ak máš technologický startup v štádiu Pre-seed/Seed, pochádzaš z Košického kraja a pôsobíš na Slovensku alebo v Česku, toto je tvoja príležitosť posunúť biznis na úplne novú úroveň – bez toho, aby si musel/-a odchádzať za hranice.

„Startupový akcelerátor nebude štandardným, akým ho mnohí poznajú. Nebudeme sa zameriavať na klasický pitch-deck, ale budeme sa sústrediť na validáciu riešenia priamo so zákazníkom. Na účastníkov programu čakajú mnohé výzvy a prekvapenia. Okrem toho sa stretnú so špičkovými investormi a mentormi, čo ich nápad dokáže raketovo posunúť vpred,“ hovorí generálny riaditeľ ICKK Ing. Peter Breyl.

ickk
Zdroj: ickk

Tvoja cesta na vrchol: Od nápadu až po májové finále 2027

Prihlasovanie a aktívny scouting štartujú už v období október – december 2026. Odborná komisia vyberie 24 najperspektívnejších projektov, pre ktoré sa začne intenzívna a transformačná cesta plná míľnikov:

  • Selekčný Bootcamp v Prahe (Február 2027): Dva dni nabité energiou, nadväzovaním spolupráce a B2B matchmakingom v srdci Prahy. Predstavíš svoj startup zástupcom významných firiem s ročným obratom nad 1 milión EUR a zabojuješ o jedno zo 16 postupových miest do hlavnej fázy.
  • Hlavná akceleračná fáza (Marec – Apríl 2027): Šestnásť najlepších startupov čaká intenzívne testovanie produktu v reálnych podmienkach s B2B zákazníkom. Nastavíš si kľúčové metriky (KPIs), nájdeš ideálny Product-Market Fit a získaš neoceniteľné know-how vďaka pravidelnému mentoringu s expertmi a investormi.
  • Semifinále a Grand Finále (Apríl – Máj 2027): Zostane 8 najlepších finalistov, ktorí vystúpia na najväčšom pódiu v máji 2027 na prestížnom podujatí Innovation and Tech Week v Košiciach. Predstavia svoje výsledky pred investormi, odbornou porotou a širokou verejnosťou.
Výhra, ktorá otvára dvere do celého sveta ⭐️

Víťazný startup si odnesie nielen štartovací kapitál vo výške 20 000 EUR, ale aj lístok do prvej ligy svetového biznisu – exkluzívnu účasť na startupovej misii v New Yorku (USA). Premeň svoju víziu na úspešný globálny príbeh. Prihlás svoj startup a ukáž, čo v tebe je.
ickk
Zdroj: ickk
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