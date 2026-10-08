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Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
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dnes 8. októbra 2026 o 17:00
Čas čítania 4:07

Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?

Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
Zdroj: Refresher/AI
Radka Klučárová
Radka Klučárová
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„Po našom päťročnom manželstve som skončila na liekoch. Bojím sa odísť“ hovorí Ema.

V poradni Safe Space odpovedajú experti na otázky čitateľov Refresheru o duševnom a fyzickom zdraví či vzťahoch. Ak máš otázku, pošli nám ju cez formulár a my ju posunieme odborníkovi – psychológovi, lekárovi alebo špecialistovi, ktorý sa bude tvojej téme venovať.
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Dobrý deň,

môj partner je narcista a manipulátor, aspoň podľa mňa. Sú na ňom niektoré znaky, podľa ktorých to usudzujem. Po našom päťročnom manželstve som skončila na liekoch. Bojím sa odísť. Čo mám robiť?

Ďakujem.

Ema, 27 rokov

Odpovedá psychologička Barbora Brzáková Krelová z platformy ksebe.sk.

Dobrý deň, Ema, 

z tvojho opisu vo mne rezonuje veta: „Bojím sa odísť.“ Práve strach je v takejto situácii veľmi dôležitá informácia, ktorú by som nebagatelizovala. Nevieme a na základe krátkeho opisu ani nemôžeme povedať, či je tvoj partner „narcista“ alebo či spĺňa nejakú konkrétnu diagnózu, preto by som sa viac než na nálepku sústredila na to, čo sa vo vzťahu reálne deje, ako sa cítiš a čo ti vzťah dlhodobo spôsobuje.

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Ak hovoríš, že si po piatich rokoch manželstva skončila na liekoch a zároveň sa partnera bojíš opustiť, je to dôvod brať situáciu vážne. Psychické násilie nemusí byť na prvý pohľad viditeľné. Človek môže byť postupne zneisťovaný, kontrolovaný, ponižovaný alebo presviedčaný o tom, že problém je v ňom. Časom môže začať pochybovať o vlastnom vnímaní reality, o svojich rozhodnutiach aj o tom, či má vôbec právo odísť.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Odporúčanie psychologičky.
  • Čo môže podľa odborníčky človeku brániť odísť zo vzťahu, o ktorom sám vníma, že mu ubližuje.
  • Aké správanie môže signalizovať manipulatívny alebo psychicky nezdravý vzťah.
  • Čo môže Ema urobiť ako prvý krok, ak sa partnera bojí opustiť.
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