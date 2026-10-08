„Po našom päťročnom manželstve som skončila na liekoch. Bojím sa odísť“ hovorí Ema.
Dobrý deň,
môj partner je narcista a manipulátor, aspoň podľa mňa. Sú na ňom niektoré znaky, podľa ktorých to usudzujem. Po našom päťročnom manželstve som skončila na liekoch. Bojím sa odísť. Čo mám robiť?
Ďakujem.
Ema, 27 rokov
Dobrý deň, Ema,
z tvojho opisu vo mne rezonuje veta: „Bojím sa odísť.“ Práve strach je v takejto situácii veľmi dôležitá informácia, ktorú by som nebagatelizovala. Nevieme a na základe krátkeho opisu ani nemôžeme povedať, či je tvoj partner „narcista“ alebo či spĺňa nejakú konkrétnu diagnózu, preto by som sa viac než na nálepku sústredila na to, čo sa vo vzťahu reálne deje, ako sa cítiš a čo ti vzťah dlhodobo spôsobuje.
Ak hovoríš, že si po piatich rokoch manželstva skončila na liekoch a zároveň sa partnera bojíš opustiť, je to dôvod brať situáciu vážne. Psychické násilie nemusí byť na prvý pohľad viditeľné. Človek môže byť postupne zneisťovaný, kontrolovaný, ponižovaný alebo presviedčaný o tom, že problém je v ňom. Časom môže začať pochybovať o vlastnom vnímaní reality, o svojich rozhodnutiach aj o tom, či má vôbec právo odísť.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Odporúčanie psychologičky.
- Čo môže podľa odborníčky človeku brániť odísť zo vzťahu, o ktorom sám vníma, že mu ubližuje.
- Aké správanie môže signalizovať manipulatívny alebo psychicky nezdravý vzťah.
- Čo môže Ema urobiť ako prvý krok, ak sa partnera bojí opustiť.