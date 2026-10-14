Feed Explore
Feed Explore Profil
Slovenská DJ-ka Kristie Kardio je už rok sober: „Závidela som ľuďom s pohárikom v ruke, teraz som obeťou triezvosti“ (Rozhovor)
0
0
0
dnes 14. októbra 2026 o 11:00
Čas čítania 6:52

Slovenská DJ-ka Kristie Kardio je už rok sober: „Závidela som ľuďom s pohárikom v ruke, teraz som obeťou triezvosti“ (Rozhovor)

Slovenská DJ-ka Kristie Kardio je už rok sober: „Závidela som ľuďom s pohárikom v ruke, teraz som obeťou triezvosti“ (Rozhovor)
Zdroj: Kristie Kardio
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Slovenská DJ-ka Kristie Kardio je už rok úplne triezva a otvorene na Instagrame hovorí o tom, ako jej život bez alkoholu zmenil vzťahy, vnímanie samej seba aj mentálnu pohodu. Teraz sa v rozhovore ponorila ešte hlbšie.

Kristie Kardio je známa slovenská DJ-ka, ktorá sa rozhodla pre cestu, na ktorú sa mnohí ľudia, nielen v zábavnom priemysle, neodhodlajú. Je úplne triezva. Hoci sa jej občas do rúk ešte zamotá cigareta, alkohol ani iné návykové látky v jej systéme nenájdeš.

Deň pred naším rozhovorom uplynul presne rok odvtedy, čo si počas Sober October povedala, že triezvosť vyskúša na mesiac. Z jedného mesiaca sa stali dva, potom tri, a dnes je to už celý rok.

Kristie Kardio Kristie Kardio Kristie Kardio Kristie Kardio
Zobraziť galériu
(4)

Ako sa cítiš presne po roku?

Som rada, že som to zvládla. Je to veľká vec. Mám sa dobre!

V príspevku, ktorý si zverejnila na Instagrame, si písala, že cesta zo zlého obdobia bude pravdepodobne cez triezvosť. Kedy si si to uvedomila?

Keď som v tom období chodila von za kamošmi alebo novými známosťami s tým, že sa potrebujem odreagovať. Trochu popiť a tak. Ale zašlo to do bodu, kedy som od určitého momentu (pohárika) nedokázala vnímať ľudí, pokračovať v konverzácii, začala sa cykliť v hlave a musela som odísť domov. Stalo sa tak viackrát. Zistila som, že to je veľký problém, ktorý musím vyriešiť. Tak som si povedala, že triezvosť môže byť jedna z možností, a skúsila som to. Vyšlo to, asi.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ibištek napomocny (@kristie.kardio)

Začala si teda pôvodne s tým, že triezva vydržíš mesiac?

Áno. Prvýkrát som to myslím skúsila v roku 2022 ako výzvu Sober October. Potom som sa k tomu začala postupne vracať, pretože som si uvedomila, že sa človek po mesiaci triezvosti cíti inak, lepšie. Minulý rok som mala dokopy už 6 mesiacov triezvosti. Pár mesiacov bez rafinovaného cukru, pár mesiacov bez kávy... a tak. Experimentujem.

Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sergei Barracuda s novým albumom, catchy singel od Gunnu aj Snoh Aalegra a Grimes REFRESHNI SI PLAYLIST: Sergei Barracuda s novým albumom, catchy singel od Gunnu aj Snoh Aalegra a Grimes 9. októbra 2026 o 11:00

Čo je podľa teba najväčšia zmena, ktorú na sebe od začiatku triezvosti vnímaš? Sú to hlavne dve veľké veci. Prvá je moje prežívanie sveta a celkový pohľad na život. Druhá sú vzťahy.

Čo sa týka toho vnímania sveta a okolia, neviem to slovne moc opísať. Ale viem, že sa vo mne niečo veľmi zmenilo a takto som svet predtým nedokázala prežívať. Ako keby som predtým bola úplne odpojená od seba samej.

A čo sa týka vzťahov... Uvedomila som si, s koľkými ľuďmi som trávila čas iba vďaka spoločnému „koníčku“, a že za triezva si vlastne ani nemáme čo povedať, pretože máme odlišné energie, záujmy, a tak vôbec. Príde mi až neuveriteľné, že som takéto veci predtým nevnímala. Skamošovala a zbližovala som sa v podstate s hocikým.

Okresala som viac vzťahov v blízkom, ale aj širšom okolí. Povedala som si, že sa chcem sústrediť na seba a na vzťahy, na ktorých mi naozaj záleží.

Kristie Kardio
Zdroj: Kristie Kardio

Zmenil sa teda aj okruh ľudí, ktorých máš okolo seba?

Áno. Tým, že som párkrát verejne za pochodu oznamovala moju triezvosť, ozvalo sa mi veľa ľudí s podobnou cestou. Stretávame sa pravidelne napr. na eventoch, diskutujeme o tejto „ceste“ a prežívame to spolu. Niekoľko nových kamošov a kamošiek som spoznala v gyme.

Ostalo mi pár, ale kvalitných priateľstiev a zdá sa mi, že mám bližší vzťah s rodinou.

Teraz je pre mňa dôležité stretávať sa s kamošmi, ktorí si dovoľujú byť triezvi. Nevadia mi opití ľudia, ale jednoducho sú aktivity, ktoré alkohol a iné látky sabotujú.

Ako reagovali ľudia okolo teba, keď si prestala piť?

Tak najprv to bol pre všetkých šok. Kto si ma pamätá, ten vie. A stále ma sem-tam chce niekto pozvať na drink. Chvalabohu!

Dostalo a dostáva sa mi naozaj veľkej podpory. Od kamošov, rodiny a ľudí, čo ma poznajú. Aj naživo, aj cez správy. A mňa to potom motivuje pokračovať ďalej.

Akému mýtu o triezvych ľuďoch si sama predtým verila?

Že sú nudní. Tak normálni, až nudní. Bála som sa, že sa to stane aj mne – občas som si prišla byť totiž nudná, kvôli tomu, že som bola „nasucho“. Ale je to celé o zvyku. Teraz už fungujem v spoločnosti ako predtým, akurát s rozdielom, že domov chodím o pár hodín skôr.

Ešte skočím trošku naspäť, aký bol tvoj úplne prvý mesiac bez alkoholu?

Mala som to dosť uľahčené tým, že do toho so mnou išiel môj vtedajší parťák. Navzájom sme sa podporovali a denne využívali náš spoločný čas iným, zmysluplnejším spôsobom – vedome rozplánované, povedala by som.

Aj preto dnes o triezvosti otvorene hovorím – sama som bola kedysi niekým inšpirovaná a viem, že to môže pomôcť ďalším.

Kedy to bolo najťažšie?

Tým, že som na začiatku (prvých pár mesiacov) ešte nevedela prirodzene za triezva fungovať v spoločnosti, trávila som väčšinu času sama doma. V tom období som sa zároveň osamostatnila. Celé to bolo temné. A často osamelé. Sťahovať sa v zimných mesiacoch neodporúčam. Nastalo x presne tých momentov, kedy by som najradšej išla do baru. Na takéto slabé chvíle som v minulosti nepotrebovala ani kamošov, chodievala som sama.

Dovolím si tvrdiť, že človek, čo si nikdy nevyskúšal aspoň pár mesiacov triezvosti, sa nepozná.

Kristie Kardio
Zdroj: Kristie Kardio

Ale teraz som si s tými všetkými nepríjemnými pocitmi musela sadnúť. Tam sranda skončila a to bolo náročné. Je to ťažké, keď je človek smutný a vedome sa rozhodne, že potrebuje byť sám a triezvy. Dovolím si tvrdiť, že človek, čo si nikdy nevyskúšal aspoň pár mesiacov triezvosti, sa nepozná.

Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Berlin Manson s novým albumom, návrat SuperCrooo, Drake s Donom Toliverom aj Quavo REFRESHNI SI PLAYLIST: Berlin Manson s novým albumom, návrat SuperCrooo, Drake s Donom Toliverom aj Quavo 2. októbra 2026 o 11:00

Po pár mesiacoch sa triezvosť stala mojou novou súčasťou a všetko to náročné stálo za to. Trpezlivosť v tomto prípade prináša fakt tie najkrajšie a najvoňavejšie ruže.

Počas tohto roku som mala 2x naplánované porušenie triezvosti. Na nový rok, a potom na celé leto. Vieš, že kým som mladá, nech si nazbieram zážitky a spomienky, ktoré si nebudem pamätať. Ale nepodarilo sa mi to – fyzicky aj psychicky mám voči tomu blok.

Ja som teraz vlastne obeťou triezvosti.

Čo teraz robíš pre psychohygienu, keď príde ťažšia chvíľa?

Idem do gymu, alebo prejsť sa. Poupratujem. A hudba je pre mňa veľmi dôležitá. Každý deň tancujem, spievam a hrám si na gitare. A úplne zo všetkého mám najradšej šoférovať Agátu (moje auto) a tam počúvať pesničky. To si myslím, že veľa ľudí vníma ako naozaj účinný spôsob psychohygieny.

Kristie Kardio
Zdroj: Kristie Kardio

Je pre teba ťažšie byť triezva na eventoch?

Ten jeden-dva drinky, ktoré ľudia pijú hneď pri vstupe do podniku, aby zahnali sociálnu úzkosť, som si ja dať nemohla. To som sa musela preučiť. Teraz to už beriem ako normálnu vec, nezamýšľam sa nad tým. Som rada medzi ľuďmi a ľudia ma bavia. Často sa v spoločnosti s nimi necítim triezvo. Stále sa smejem. Ozaj!

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ibištek napomocny (@kristie.kardio)

To je vec, čo sa vo mne zmenila. Neplačem od smútku. Ale že už vôbec. Prestala som sa opúšťať a to bola veľká, skrývaná časť mňa. A naopak – niekoľkokrát do dňa plačem od smiechu. Stačí mi málo. No, niečo sa mi udialo v hlave. Neviem, čo to je - ale je to super.

Mala si niekedy pocit, že ako DJ-ka by si mala piť?

Áno. Pomáhalo mi to proti nervozite a vedela som si užiť každý môj DJ set naplno. Fungovala som viac s publikom. Teraz, ako nepijem, musím povedať, že som sa zlepšila v technike DJingu. Dáva to zmysel, za pultom som plne pri zmysloch, haha.

Kristie Kardio
Zdroj: Kristie Kardio

Chýba ti niekedy samotný alkohol alebo ten stav, do ktorého ťa dostával?

Áno. Ja som to mala veľmi rada. Rada som sa bláznila a nevadilo mi ani robiť hanbu. Pretože som mala na čo spomínať. Naše heslo na Wi-Fi bolo dokonca „nie je hanby, nie je srandy 11“. S alkoholom boli spojené zážitky, na ktoré človek spomína. Našťastie som ich zozbierala toľko, že sa k nim môžem vracať aj dnes.

Bolo na začiatku ťažké byť jediná triezva v miestnosti?

Bolo. Všetkým som závidela. Závidela som im, keď som videla drink v ich rukách alebo keď si spolu štrngali. Ja však robím jednu vec – automaticky si štrngám s ľuďmi tiež, aby nemali pocit, že za nimi zaostávam. Veď štrngáš si s ľuďmi, nie s nápojmi. Takže si vždy štrngnem či už s vodou alebo matéčkom.

Zmenil sa ti obraz samej seba odkedy nepiješ?

Áno. A vlastne k horšiemu. Mala som veľa času premýšľať nad sebou a asi prvýkrát v živote som si posvietila aj na svoje temné stránky. Prijala som ich a nebojovala som s nimi. Aj preto som bola veľakrát sama, pretože som musela pochopiť strašne veľa vecí a naučiť sa so sebou žiť.

Odporúčané
Sara Rikas, Separ aj ADÉLA. Toto je TOP 10 slovenských interpretov s najvyšším počtom poslucháčov na Spotify Sara Rikas, Separ aj ADÉLA. Toto je TOP 10 slovenských interpretov s najvyšším počtom poslucháčov na Spotify 28. septembra 2026 o 11:00

Teraz už to vnímam ako jeden celok aj s vlastnosťami, ktoré mám na sebe veľmi rada. Funguje to. Snažím sa byť trpezlivá voči sebe aj voči celému svetu.

Ako by si opísala najväčší rozdiel – vlastnosť, ktorú máš dnes a pred triezvosťou si ju nemala?

Naučila som sa hovoriť nie. Vo väčšine prípadov. A každým „nie“ si hovoríme veľké „áno“!

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ibištek napomocny (@kristie.kardio)

Zmenil sa ti aj vzťah k vlastnému telu alebo spánku?

Najviac. Väčšinu dní chodím spať okolo desiatej a vstávam o 5:30 alebo 6:00. Dobre sa stravujem, niekoľkokrát do týždňa cvičím a veľa chodím. Telo sa mi za to odvďačilo – vyzerám aj sa cítim úplne inak, zlepšila sa mi pokožka a milujem vstávať skoro a mať pomalé ráno.

A čo mentálna pohoda?

Mala som veľké výkyvy nálad. Aj teraz ich mám, ale už nie sú také ostré. Dobré veci ma stále dokážu nadchnúť rovnako, no tie zlé ma už tak neponárajú. Predtým som kvôli svojmu životu plakala prakticky každý deň, teraz som takto strašne dlho neplakala. Tie highs sú stále high, ale lows už vôbec nie. Verím, že je to aj preto, že som si zvolila túto cestu.

Cítiš triezvosť aj na peňaženke? Myslela si si, že ušetríš viac peňazí?

Nie. Myslela som si, že to tak bude, ale zistila som, že niekedy je dokonca drahšie nepiť ako piť. Vedela som prepiť aj 300 až 400 eur za mesiac, ale tie peniaze sa jednoducho dajú minúť niekde inde. Teraz napríklad míňam oveľa viac za potraviny, pretože už mi záleží na tom, čo do seba dám.

Kristie Kardio
Zdroj: Kristie Kardio

Čo by si odkázala človeku, ktorý premýšľa, že by si triezvosť chcel vyskúšať?

Každý mesiac bude mať niekto narodeniny, alebo svadbu, bude nejaký dobrý koncert, príde zlý deň, alebo dobrý deň... Vždy bude dôvod k „oslave“. Máme to tak u nás na Slovensku zaužívané.

Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Temný underground rap od Dušana Vlka, nový Drake, The Weeknd v Japonsku aj Taylor Swift REFRESHNI SI PLAYLIST: Temný underground rap od Dušana Vlka, nový Drake, The Weeknd v Japonsku aj Taylor Swift 25. septembra 2026 o 11:00

Často ľuďom hovorím, že náš život má od začiatku do konca veľa mesiacov. Obetovať experimentu jeden alebo dva mesiace v rámci celého života je naozaj nič. Stačí sa iba na pár dní prekonať. Je to výzva. Verím, že to môže každému človeku priniesť pozitívne zmeny do života. Ja som v tom nechtiac ostala 12 mesiacov po sebe.

Odporúčané
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť? Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť? 8. októbra 2026 o 17:00
Odporúčané
Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie 28. septembra 2026 o 17:00
Odporúčané
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur 12. októbra 2026 o 10:00
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Kristie Kardio
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVIE HUDBA
Odporúčame
Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
Refresher Club
Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
dnes o 07:31
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol
Refresher Club
Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol
včera o 07:15
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
4. 10. 2026 18:00
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
Sponzorovaný obsah
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
včera o 10:00
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
pred 2 dňami
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Spravodajstvo
Slovensko Počasie Zahraničie Ekonomika
Viac
Slovensko má schválený štátny rozpočet na rok 2027. Deficit bude vyšší, než sa očakáva v tomto roku
pred 30 minútami
Tragédia pri bungee jumpingu v Nemecku. Mladí ľudia si vyrobili vlastné zariadenie, 21-ročná žena zoskok neprežila
pred 35 minútami
Na Slovensku pritvrdili kontroly fiktívnych živností. Inšpektori už navrhli obrie pokuty
pred 47 minútami

Viac z Zdravie

Všetko
Nedostatok železa môže spôsobiť padanie vlasov, únavu aj brain fog. Ako zistíš, či ti chýba a ako ho správne doplniť?
Nedostatok železa môže spôsobiť padanie vlasov, únavu aj brain fog. Ako zistíš, či ti chýba a ako ho správne doplniť?
30. 9. 2026 14:00
Adriana si našla hrčku v prsníku: „ Až keď som mala prísť o prsia, som si uvedomila, aká som krásna.“
Refresher Club
Adriana si našla hrčku v prsníku: „ Až keď som mala prísť o prsia, som si uvedomila, aká som krásna.“
8. 10. 2026 18:00
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
Refresher Club
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
8. 10. 2026 17:00
Je okej nebyť stále okej 🤍
Je okej nebyť stále okej 🤍
10. 10. 2026 9:00
„Diagnózu nechce počuť nikto, no včasný záchyt mi zachránil život,“ hovorí Adriana, ktorá si nahmatala hrčku v prsníku
„Diagnózu nechce počuť nikto, no včasný záchyt mi zachránil život,“ hovorí Adriana, ktorá si nahmatala hrčku v prsníku
1. 10. 2026 14:45
Myslela som si, že som zdravá. Jeden odber krvi mi ukázal veci, ktoré musím čo najskôr vyriešiť
V spolupráci
Myslela som si, že som zdravá. Jeden odber krvi mi ukázal veci, ktoré musím čo najskôr vyriešiť
2. 10. 2026 10:20
Viac z Tech Všetko
Za kávu či nákup zaplatíš vlastným nechtom. Slovenská sporiteľňa testuje futuristickú novinku
Za kávu či nákup zaplatíš vlastným nechtom. Slovenská sporiteľňa testuje futuristickú novinku
pred 2 dňami
Google predstavil svoju najvýkonnejšiu AI. Verejnosti ju zatiaľ radšej nesprístupní 
1. 10. 2026 13:30
Za kávu či nákup zaplatíš vlastným nechtom. Slovenská sporiteľňa testuje futuristickú novinku
pred 2 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Nedostatok železa môže spôsobiť padanie vlasov, únavu aj brain fog. Ako zistíš, či ti chýba a ako ho správne doplniť?
Nedostatok železa môže spôsobiť padanie vlasov, únavu aj brain fog. Ako zistíš, či ti chýba a ako ho správne doplniť?
30. 9. 2026 14:00
Adriana si našla hrčku v prsníku: „ Až keď som mala prísť o prsia, som si uvedomila, aká som krásna.“
8. 10. 2026 18:00
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
8. 10. 2026 17:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Na Love Island prišla nová bombshell Amélie. Hľadá muža, ktorý udrží jej vysoké tempo
5. 10. 2026 22:15
Bývalá partnerka Jona Mariánka Abby prehovorila: Podvádzal ma a klamal!
5. 10. 2026 19:45

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Chceš podporiť lokálne umenie? V piatok bude v Košiciach výstava niche tvorcov z východného Slovenska, vstup je zdarma
Tech
pred 21 minútami
PR správa
Chceš podporiť lokálne umenie? V piatok bude v Košiciach výstava niche tvorcov z východného Slovenska, vstup je zdarma
pred 21 minútami
FLUX vznikol ako prvý akcelerátor pre umelcov a kreatívnych tvorcov na východnom Slovensku. Jeho cieľom bolo spojiť rýdzu umeleckú tvorbu s modernými technológiami, marketingom a biznisovým myslením.
Slovenská DJ-ka Kristie Kardio je už rok sober: „Závidela som ľuďom s pohárikom v ruke, teraz som obeťou triezvosti“ (Rozhovor)
Slovenská DJ-ka Kristie Kardio je už rok sober: „Závidela som ľuďom s pohárikom v ruke, teraz som obeťou triezvosti“ (Rozhovor)
pred hodinou
Crank That Soulja Boy! Rapper oznámil kandidatúru na prezidenta USA
Crank That Soulja Boy! Rapper oznámil kandidatúru na prezidenta USA
pred hodinou
Drake prekonal rekord Billboardu: V hip-hopovom rebríčku sa mu na prvom mieste umiestnilo už 18 albumov
Drake prekonal rekord Billboardu: V hip-hopovom rebríčku sa mu na prvom mieste umiestnilo už 18 albumov
pred 2 hodinami
Vyšiel prvý trailer na novú Narniu. Film do kín prichádza už vo februári
Vyšiel prvý trailer na novú Narniu. Film do kín prichádza už vo februári
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
Sponzorovaný obsah
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
29. 9. 2026 10:30
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
pred 2 dňami
V H&M sú práve vo výpredaji aj prémiové kúsky. Tričko z hodvábnej zmesi kúpiš za 10 eur
V H&M sú práve vo výpredaji aj prémiové kúsky. Tričko z hodvábnej zmesi kúpiš za 10 eur
včera o 15:50
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
8. 10. 2026 7:35
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
Refresher Club
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
pred 3 dňami
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
Refresher Club
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
pred 4 dňami
1
Eva vyrastala ako svedkyňa Jehovova: „Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí“ (Rozhovor)
Refresher Club
Eva vyrastala ako svedkyňa Jehovova: „Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí“ (Rozhovor)
7. 10. 2026 8:00
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40