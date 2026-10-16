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Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
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dnes 16. októbra 2026 o 16:00
Čas čítania 5:52

Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy

Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
Zdroj: Parmigiani Fleurier
Richard Balog
Richard Balog
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Objav kúsky, ktoré si zaslúžia pozornosť.

Haute Horlogerie nie je len o neúprosnom meraní času – je to umenie, emócia a architektúra pretavená do miniatúrnych rozmerov, pričom rok 2026 prináša osviežujúci závan odvahy, v ktorom sa tradičné remeselné majstrovstvo stretáva s neprehliadnuteľným, častokrát avantgardným dizajnom.

Výrobcovia prekonávajú hranice možného a ukazujú, že luxusný hodinársky svet dokáže byť rovnako fascinujúci ako Haute Couture.

V našom zozname TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026 objavíš návraty ikonických siluet z dielní Rolex, technologický triumf ultraštíhleho puzdra s rukopisom značky Richard Mille, aj nečakanú pop-art spoluprácu medzi Audemars Piguet a Swatch, ktorá búra zaužívané pravidlá.

Od subtílnej elegancie až po šperkárske high-end skvosty – toto sú modely, ktoré definujú súčasnú hodinkovú estetiku, prestíž a zberateľské sny.

Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení alebo športe, staň sa členom REFRESHER Clubu a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
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Vacheron Constantin Overseas Self-Winding Ultra-Thin

Úvod zoznamu patrí modelu Vacheron Constantin Overseas Self-Winding Ultra-Thin, ktorý je limitovaný na 200 číslovaných kusov s katalógovou cenou v prepočte približne 118-tisíc eur.

Výnimočné hodinky zo ženevských dielní ukrývajú manufaktúrny kaliber 1120 QP s hrúbkou len 4,05 milimetra, ktorý poháňa večný kalendár presný až do roku 2100 a fázovanie mesiaca s hviezdnou oblohou. Puzdro s priemerom 41,5 milimetra a hrúbkou len 8,1 milimetra je vyrobené z 18-karátového bieleho zlata, pričom vzhľad prvý raz dopĺňa modrý lakovaný ciferník so slnečným brúsením.

Nechýba antimagnetická ochrana a vodotesnosť do 5 barov. V duchu filozofie kolekcie „Overseas“ ponúka model dokonalú všestrannosť vďaka systému rýchlej výmeny remienkov – súčasťou balenia je luxusný náramok z bieleho zlata a dva pohodlné kaučukové remienky v bielej a modrej farbe.

Viac detailov nájdeš na webe.

Vacheron Constantin Overseas Self-Winding Ultra-Thin
Zdroj: Vacheron Constantin

H. Moser & Cie. Streamliner Retrograde Seconds

H. Moser & Cie. predstavil tento rok model Streamliner Retrograde Seconds, ktorý vyžaruje pohyb, aj keď je položený na stole.

Hodinky majú plynule tvarované oceľové puzdro s priemerom 40 milimetrov a plne integrovaným náramkom, ktorý elegantne lemuje ikonický ciferník v tmavomodrom vyhotovení. Na pozícii šiestich hodín púta pozornosť otvorený retrográdny mechanizmus inšpirovaný rýchlomermi – namiesto tradičnej sekundovky sa ručička pohybuje po oblúku a každých 30 sekúnd sa bleskovo vráti na začiatok. Tento fascinujúci kinetický zážitok poháňa automatický kaliber HMC 252 s volfrámovým rotorom a 72-hodinovou rezervou chodu.

Minimalistický vzhľad podčiarkuje aj nenápadné logo z transparentného laku, ktoré nenarušuje dokonalú estetiku modelu.

Viac informácií nájdeš na webe. Katalógová cena je v prepočte približne 32-tisíc eur.

H. Moser & Cie. Streamliner Retrograde Seconds
Zdroj: H. Moser & Cie.

Tudor Black Bay Chrono 39

Pozornosť si zaslúži aj model Tudor Black Bay Chrono 39 vo vyhotovení, ktorý dostal prezývku „Bumblebee“ a rozširuje odvážnu líniu Daring Watches značky.

Novinka zaujme žiarivým žltým ciferníkom s kontrastnými čiernymi podciferníkmi a dátumovkou na pozícii šiestich hodín, vďaka čomu sa stáva výrazným statement kúskom. Ušľachtilé oceľové puzdro s priemerom 39 milimetrov a príjemnou hrúbkou len 13,1 milimetra dopĺňa pevná luneta s tachymetrickou stupnicou. O nekompromisnú presnosť sa stará manufaktúrny chronografický kaliber MT5813 s certifikáciou COSC a stĺpikovým kolesom. Náramok z nehrdzavejúcej ocele disponuje sponou "T-fit" pre rýchle nastavenie dĺžky.

Viac informácií nájdeš na webe. Katalógová cena je presne 6 090 eur.

Tudor Black Bay Chrono 39 „Bumblebee“
Zdroj: Tudor

Rolex Cosmograph Daytona

Značka Rolex tento rok potvrdila dominanciu na trhu aj vďaka novej verzii ikonického modelu Cosmograph Daytona, ktorým posúva svoj najznámejší chronograf do sveta Haute Horlogerie.

Exkluzívne vyhotovenie „Rolesium“ kombinuje oceľ Oystersteel s platinou a vytvára dokonalé puzdro pre biely ciferník zo smaltu Grand Feu s priemerom 40 milimetrov, zhotovený náročnou tradičnou technikou. Dizajnový kontrast dopĺňa antracitová luneta Cerachrom s tachymetrickou stupnicou a historickým odkazom. Výnimočným detailom je presklené zafírové veko – raritný prvok v histórii línie – ktoré poodhaľuje prácu precízneho kalibru 4131.

Rolex Cosmograph Daytona majstrovsky spájajú remeselnú tradíciu s technologickou inováciou a upevňujú status najžiadanejších športovo-luxusných hodiniek v súčasnosti.

Viac informácií vrátane katalógovej ceny nájdeš na webe švajčiarskej značky.

Rolex Cosmograph Daytona
Zdroj: Rolex

Rolex Perpetual Padellone

Rolex v roku 2026 oživil aj fascinujúcu časť svojej histórie prostredníctvom modelu Perpetual Padellone, ktorý nadväzuje na ikonu z 50. rokov aj líniu 1908.

Názov v preklade z taliančiny znamená „veľká panvica“, čo bola prezývka zberateľov pre hodinky vtedy s neobvykle veľkým priemerom. Novinka v puzdre s priemerom 39 milimetrov ukrýva ročný kalendár s fázami mesiaca z meteoritu na modrom smalte. Poháňa ju 5Hz strojček s patentovaným systémom Haplos a novou certifikáciou Superlative Chronometer 2026 s presnosťou −2/+2 sekundy za deň. Zrnito-saténový ciferník zobrazuje deň, mesiac aj obvodový dátum.

Model Rolex Perpetual Padellone prichádza v troch vyhotoveniach – z 18-karátového ružového zlata Everose (na koži či náramku Settimo) a z platiny s typickým modrým ciferníkom.

Viac informácií nájdeš na webe. Katalógové ceny sa pohybujú v rozmedzí od 51-tisíc do 63-tisíc eur.

Rolex Perpetual Padellone
Zdroj: Rolex
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Foto: Vacheron Constantin, H. Moser & Cie., Tudor, Rolex, Parmigiani Fleurier, Cartier, Czapek & Cie., Richard Mille, Audermars Piguet
Náhľadový obrázok: Parmigiani Fleurier
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