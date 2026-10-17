Tvoja škola môže byť súčasťou McDonald’s Cupu. Najväčší školský futbalový turnaj na Slovensku hľadá nové talenty

Na prihlásenie zostáva už len pár dní.
Viac ako 15 000 detí z 1 130 základných škôl si minulý rok užilo futbalovú atmosféru najväčšieho školského futbalového turnaja na Slovensku. Bude medzi nimi tento rok aj tvoja škola?
Registrácia do 28. ročníka McDonald’s Cupu cez EduPage sa blíži do finále a na prihlásenie zostáva už len pár dní.
Školy majú čas len do nedele 18. októbra, aby svojim žiakom a žiačkam dali šancu zabojovať o postup a zažiť radosť zo spoločných víťazstiev. Nenechaj si ujsť príležitosť stať sa súčasťou ďalšieho ročníka.
McDonald’s Cup je určený zmiešaným tímom žiakov a žiačok 1. až 4. ročníka základných škôl z celého Slovenska. Zapojiť sa môžu školy z veľkých miest aj malých obcí, pričom deti nemusia byť členmi futbalových klubov ani mať predchádzajúce súťažné skúsenosti.
Turnaj tak dáva priestor skúseným malým futbalistom aj úplným začiatočníkom. Školské tímy postupujú od školských a kvalifikačných kôl cez okresné, regionálne a krajské kolá až po celoslovenské finále. Navyše, tento rok je prihlasovanie ešte jednoduchšie. Po prvýkrát prebieha priamo cez systém EduPage.
Minulý ročník priniesol rekordnú účasť
Vlani sa do turnaja zapojilo 1 130 základných škôl a viac ako 15 000 detí, vrátane 3 000 dievčat, z celého Slovenska. Aj tento rok majú školy príležitosť stať sa súčasťou turnaja, ktorý už takmer tri desaťročia ukazuje, že futbal nie je len o góloch a víťazstvách. Deti sa na ihrisku učia spolupracovať, rešpektovať pravidlá, zvládať výhry aj prehry a vytvárajú si spoločné zážitky, ktoré presahujú samotný šport.
„Keď sme pred 28 rokmi priniesli McDonald’s Cup na Slovensko, jeho základná myšlienka bola jednoduchá: dať čo najväčšiemu počtu detí príležitosť zažiť radosť zo športu. Dnes vidíme, že jeho význam siaha ďaleko za hranice ihriska. Teší nás, že svoje miesto tu majú dievčatá aj chlapci, skúsení hráči aj deti, pre ktoré môže byť McDonald’s Cup úplne prvým stretnutím so súťažným športom. Presne taký má podľa nás školský šport byť. Otvorený každému, kto má chuť hrať,“ hovorí Alesia Mudzhyri, Impact Lead McDonald’s pre Českú republiku a Slovensko.
Že aj na školskom ihrisku sa môžu začať veľké futbalové príbehy, dokazujú slovenskí reprezentanti Martin Dúbravka, Róbert Boženík, Dávid Strelec či Leo Sauer, ktorí si McDonald’s Cup zahrali ešte ako deti.
Medzi bývalých účastníkov patrí aj súčasný ambasádor turnaja Mário Sauer, ktorý dnes ako slovenský reprezentant inšpiruje ďalšiu generáciu malých futbalistov.
Na McDonald’s Cupe sa nepočítajú len góly a víťazstvá. Pre deti prináša turnaj množstvo skúseností, ktoré sa do výsledkovej tabuľky nezmestia. Musia sa dohodnúť so spoluhráčmi, reagovať na nečakané situácie, rešpektovať pravidlá a zvládnuť radosť z výhry aj sklamanie z prehry.
Prečo je to dôležité? „Futbal je všestranný šport, ktorý spája pohyb s premýšľaním a spoluprácou. Deti pri ňom rozvíjajú kondíciu, rýchlosť a koordináciu, no učia sa aj komunikovať, rozhodovať sa, rešpektovať pravidlá a zvládať emócie. Je preto dôležité, aby začali športovať čo najskôr. Školský futbal môže byť prvým krokom k pravidelnému pohybu, ďalším športom aj k objaveniu vlastného talentu,“ hovorí Oto Brunegraf, technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu.
„Školský šport je dôležitou súčasťou zdravého vývoja detí. Preto školám spolu s odbornými garantmi a organizátormi vytvárame priestor na zapájanie žiakov do súťaží a turnajov v rôznych športoch, od školských kôl až po celoštátne finále. Deti sa vďaka nim hýbu, reprezentujú svoju školu a zažívajú, čo znamená byť súčasťou tímu. Dôležité je, aby sa k športu dostali aj tí, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosť s klubovým športom. Aj preto má zmysel začínať už na prvom stupni,“ hovorí Ján Krišanda, štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Registrácia cez EduPage sa končí 18. októbra
Školy sa môžu do 28. ročníka McDonald’s Cupu prihlásiť už len do nedele 18. októbra 2026. Po prvýkrát pritom registrácia prebieha priamo cez systém EduPage, ktorý školy bežne využívajú pri každodennej komunikácii. Podrobnosti o prihlasovaní sú dostupné tu.
McDonald’s Cup vyhlasuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, organizátorom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) a odborným garantom Slovenský futbalový zväz.
Od jeho začiatku turnaj organizačne aj finančne podporuje spoločnosť McDonald’s Slovakia a hlavným športovým partnerom je 11TEAMSPORTS/NIKE. Viac informácií nájdeš na www.mcdonaldscup.sk.