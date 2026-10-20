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Voyo sledovalo v septembri viac ako 800-tisíc divákov. Značka je najrýchlejšie rastúcou streamovacou službou na Slovensku
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Tento článok je PR správa spoločnosti Voyo.
dnes 20. októbra 2026 o 9:30
Čas čítania 2:42
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Voyo sledovalo v septembri viac ako 800-tisíc divákov. Značka je najrýchlejšie rastúcou streamovacou službou na Slovensku

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Pestrá ponuka a exkluzivita na Voyo priniesli pozitívne výsledky pre značku.

Najväčšia slovenská platená streamovacia platforma ukazuje svoju silu v konkrétnych dátach. Počas septembra sledovalo Voyo 800 000 unikátnych divákov a posledný rok si Voyo zaplo 1,3 milióna unikátnych divákov. Celkovo má streamovacia služba viac než 2,5 milióna registrovaných používateľov.

Za ostatné tri roky sa počet predplatiteľov Voyo zvýšil takmer na dvaapolnásobok, pričom diváci sledujú obsah na Voyo v priemere viac než 15 hodín týždenne.

Exkluzívny obsah dostupný iba na Voyo, obľúbený seriál či šou v predstihu, slovenský alebo český film krátko po kinopremiére či veľký športový zápas naživo. Aj vďaka takejto atraktívnej a pestrej ponuke si Voyo získalo silnú pozíciu u slovenských divákov. Teraz po prvý raz odhaľuje svoje čísla.

voyo
Zdroj: voyo

V septembri 2026 prekonalo Voyo hranicu 800-tisíc unikátnych divákov a za posledný rok oslovilo 1,3 milióna unikátnych divákov. K tomu má vyše 2,5 milióna registrovaných používateľov a jeden divák sleduje jeho obsah v priemere viac než 15 hodín týždenne. 

Voyo zároveň pokračuje v rýchlom raste. Za posledné tri roky sa počet jeho predplatiteľov zvýšil na 2,4-násobok. Voyo je tak najrýchlejšie rastúcou streamovacou službou na Slovensku. Za rovnaké obdobie sa predĺžil aj čas, ktorý diváci venujú sledovaniu Voyo – v priemere o vyše tri hodiny týždenne.

Streamovanie má zároveň pevné miesto v každodenných mediálnych návykoch Slovákov. Platené streamovacie služby dnes využíva 60 % slovenskej populácie, pričom takmer štyria z desiatich používateľov v tejto skupine ich sledujú denne.

Voyo je pre Slovákov jednotka 

Slováci si Voyo so streamovaním prirodzene spájajú. Potvrdzujú to aj čísla, ktoré ukazujú, ako dobre značku poznajú.

Keď sa ľudí opýtaš na platené streamovacie služby, 42 % z nich uvedie Voyo ako prvú značku, ktorá im napadne. Keď majú sami vymenovať služby, ktoré poznajú, Voyo uvedie 66 % ľudí – najviac v celej kategórii. Celkovo Voyo pozná aspoň podľa názvu až 84 % Slovákov vo veku 18 až 79 rokov, teda viac než osem z desiatich. Vo všetkých troch ukazovateľoch povedomia je Voyo pred globálnym hráčom Netflix.

„Osemstotisíc unikátnych divákov Voyo je číslo, ktoré nás extrémne teší. Hovorí jednoducho to, že slovenský divák chce kvalitný lokálny obsah či prémiový šport a je ochotný si zaň zaplatiť. Každý rok investujeme viac do obsahu a čísla aj spokojnosť divákov ukazujú, že to má zmysel. Obrazovka sa mení, emócia zostáva. Voyo je dnes najväčšou slovenskou streamovacou platformou a ďalej ho budeme posúvať v obsahu aj v kvalite sledovania,“ uviedol Peter Gažík, generálny riaditeľ skupiny Markíza.

voyo
Zdroj: voyo

Silný obsah potrebuje aj kvalitnú platformu

Rozvoj Voyo preto nekončí pri jeho kvalitnom obsahu. Rovnako dôležité je technologické zázemie platformy a kvalita samotného sledovania.

„Pre nás nie je rozhodujúci iba samotný počet divákov. Čím viac ľudí Voyo sleduje a čím viac času s ním trávia, tým väčší dôraz kladieme na kvalitu a komfort sledovania. Investujeme do nových funkcionalít, používateľského prostredia aj stability služby, aby Voyo dokázalo držať krok s tým, ako a na akých zariadeniach ho ľudia sledujú. Dôležitú úlohu pritom zohráva veľká obrazovka – Voyo ľudia najviac pozerajú na televízore, až 70 % celkového času. Naším cieľom je, aby bol používateľský zážitok rovnako silným dôvodom zostať s Voyo ako samotný obsah,“ povedal Kristián Baráti, riaditeľ Centra B2C segmentu skupiny Markíza.

Pestrá ponuka a exkluzívny obsah 

Za rastom Voyo stojí predovšetkým široká ponuka naprieč rôznymi žánrami – od pôvodnej slovenskej tvorby a najväčších svetových formátov v domácich verziách cez filmy a seriály až po divácky obľúbené turecké tituly.

Exkluzívne pre predplatiteľov služby vznikajú Voyo Originály a Voyo Špeciály. Pod značkou Voyo Film prichádzajú na platformu atraktívne slovenské a české filmové novinky už krátko po premiére v kinách. Na Voyo si môžeš pozrieť aj obľúbené programy TV Markíza v predstihu pred televíznym vysielaním.

Prémiový šport na jednom mieste

Silným obsahovým pilierom Voyo je aj prémiový šport. Kľúčové miesto patrí živým prenosom z Ligy majstrov UEFA a domácej futbalovej Niké lige, ktorej všetky zápasy môžu fanúšikovia sledovať naživo iba na Voyo. Bohaté futbalové menu dopĺňajú LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Premier League, česká Chance Liga, Európska liga UEFA či Konferenčná liga UEFA.

Hokejovým fanúšikom prináša Voyo zámorskú NHL, hokejovú Ligu majstrov aj českú extraligu. Nechýba ani Formula 1 či atraktívne turnaje bojových organizácií UFC, RFA, KSW a Fight Night Challenge.

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