Feed Explore
Feed Explore Profil
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
0
0
0
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Hedin Automotive.
dnes 19. októbra 2026 o 10:21
Čas čítania 3:43
Sponzorovaný obsah

V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník

V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
Zdroj: Hedin Automotive
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V minulosti bol flex mať drahé auto. Dnes je väčší luxus mať také, aké nemá nikto iný.

V móde sa tomu hovorí haute couture. Rovnaký princíp sa čoraz viac presúva aj do iných oblastí, od hodiniek cez šperky až po autá.

Tento rok sa na sociálnych sieťach objavil Maybach, ktorý sa so žiadnym iným pomýliť nedá – navrhol si ho LeBron James podľa seba. Mercedes-Maybach S 680 je celý v slonovinovej farbe, vnútri má modrú kožu so svetlým prešívaním a logo s korunou. LeBronove logo sa tiež skrýva v rôznych detailoch. Vznikli iba dva takmer rovnaké kusy. Jeden si nechal pre seba do zbierky a druhý pôjde koncom novembra do dražby a výťažok poputuje na charitu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mercedes-Maybach (@mercedesmaybach)

Personalizácia však nie je len trendom amerických celebrít. Predajcovia, ktorí takéto autá robia aj na Slovensku, však hovoria, že záujem o ne rastie aj u nás. A prekvapivo občas už aj medzi mladšími.

„Mladá generácia si dnes vie svojou šikovnosťou zarobiť, rada sa odmení a rada si zvolí aj individualitu v podobe unikátneho kusu,“ vysvetľuje Juraj Mačik, Head of Marketing v Hedin Automotive Slovakia.

„Personalizácia je ešte vyšší stupeň luxusu. Nie je to nič výnimočné, aj v iných oblastiach preferujeme individualitu a považujeme ju za určitý nadštandard,“ vysvetľuje.

A LeBronov Maybach podľa neho nie je nedosiahnuteľný sen. „LeBron James a Maybach sa spojili s ambíciou ísť nad rámec očakávaní a vytvorili niečo skutočne výnimočné. Tak ako on prepojil svoj osobný vkus s Triedou S, môžu si niečo unikátne vytvoriť aj naši zákazníci.“

Skúsenosti s týmto typom zákazníkov majú v Hedin Automotive, ktorý v bratislavskom showroome Mercedes-Benz na Tuhovskej ulici nedávno otvoril prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. Nájdeš tu aj jediné AMG Performance Center v krajine.

Práve narastajúci trend personalizácie bol dôvodom, prečo sa rozhodli do samostatného priestoru na navrhovanie investovať.
Hedin Automotive
Zdroj: Hedin Automotive
Hedin Automotive
Zdroj: Hedin Automotive

Autá na mieru chcú aj mladí Slováci

Klientela je podľa Juraja Mačika dnes oveľa pestrejšia, než by sa možno dalo očakávať. „Je to široké spektrum zákazníkov a áno, prichádza aj mladšia generácia. Stretli sme sa už s názormi, že mladí strácajú o autá záujem. Pri vozidlách ako Mercedes-Benz alebo Mercedes-Maybach to však zrejme neplatí, tu práve naopak vidíme, že záujem je,“ hovorí.

Meniť sa podľa neho začína aj vkus. Slováci už nechcú len to, čo jazdí po cestách. „Čoraz častejšie sa stretávame so zákazníkmi, ktorí hľadajú originalitu. Sú odvážni pri výbere farby karosérie a využívajú aj možnosť mať v aute unikátny interiér v nevšednej farbe.“

Pri Mercedese sa takáto personalizácia volá MANUFAKTUR. Názov odkazuje na remeselnú výrobu, čiže nejde o tuning ani úpravy po kúpe. Auto sa podľa tvojich predstáv vyrobí priamo vo fabrike.

Na výber máš napríklad 50 exkluzívnych odtieňov laku a 25 variantov interiéru. K tomu dvojfarebné kombinácie, kontrastné prešívanie a detaily, ktoré v bežnej ponuke nenájdeš.

Hedin Automotive
Zdroj: Hedin Automotive

„MANUFAKTUR posúva na vyššiu úroveň už tak bohatú ponuku výbavy, ktorú pri modeloch Mercedes-Benz nájdete. Klienti získavajú vozidlo mimoriadnej hodnoty, precízne vyrobené podľa ich predstáv,“ hovorí Mačik.

Najviditeľnejšia je farba. „Je jedným z najintenzívnejších vyjadrení vozidla a výber odtieňov je priam nekonečný. Zatiaľ sme sa nestretli s požiadavkou, ktorú by sme nepokryli. Aj neštandardné zadania však vieme vyriešiť k spokojnosti zákazníkov.“

Hedin Automotive
Zdroj: Hedin Automotive

Okrem laku sa dá zmeniť aj interiér, ako napríklad farba a druh kože, dvojfarebné kombinácie, prešívanie či obloženie. A práve tu sa dodnes pracuje ručne. „Remeselné spracovanie ručnej výroby sa nevytráca ani dnes. Stále sú vo vozidlách prvky, ktoré sú spracúvané ručne. Kvalitnú ručnú prácu nájdeme hlavne v interiéri, kde sa od poťahovania kožou, strihania, vyšívania a šitia detailne spracovávajú jednotlivé kusy s milimetrovou presnosťou.“

A cena? „Treba počítať s príplatkom približne od 15 000 eur.“ dodáva.

Program MANUFAKTUR je dostupný aj pre iné modely, nielen Maybach. Takto si môžeš vybaviť napríklad Triedu S, Triedu G, GLS, GLE, GT či SL Roadster.
Hedin Automotive
Zdroj: Hedin Automotive

Získaš precízne vyrobené auto podľa svojich predstáv

Najdôležitejší je podľa Juraja úplný začiatok, keď si zákazník auto dopodrobna nakonfiguruje spolu so špecialistom. „Tento moment je kľúčový. Náš personál pravidelne absolvuje špecializované školenia v zahraničí, veľmi dobre pozná možnosti programu a vie ich prepojiť so želaniami zákazníka. Tak vzniká vkusná, individuálna verzia každého vozidla.“

Potom ide auto do výroby. Ako dlho tento proces priemerne trvá, sa vopred povedať nedá – pri každom kuse je to inak. Hotové auto sa na cestu špeciálne balí, aby sa nepoškodilo, a pred odovzdaním prejde ešte podrobnou kontrolou a prípravou.

Na záver príde odovzdanie v samostatnej VIP miestnosti. Zákazník si auto môže prevziať sám alebo s celou rodinou a produktový expert mu na mieste ukáže, ako všetko funguje.

Remeslo, ktoré spája autá, hodinky aj šperky

Hedin Automotive spojil otvorenie Maybach MANUFAKTUR Lounge s eventom, ktorý prepojil luxusný svet hodiniek, šperkov, skla aj audia. Na The Art of Manufaktur tak vedľa áut stáli švajčiarske hodinky IWC, sklo od LASVIT, šperky Zuzany Zeman či high-endové audio Burmester.

Hedin Automotive
Zdroj: Hedin Automotive

„Našou snahou bolo priblížiť podujatie kurátorskej výstave high-endu. Spojiť rôzne svety remeselnej dokonalosti a precízneho spracovania a prepojiť značky, ktoré podobne dôsledne pristupujú k výrobe, predaju aj starostlivosti o zákazníka.“ Dodáva, že niektoré zo značiek sú s vozidlami alebo značkou Mercedes-Benz spojené už desaťročia. „Napríklad značka švajčiarskych hodiniek IWC je s našou značkou spojená viac ako 22 rokov.“

Hedin Automotive
Zdroj: Hedin Automotive

Keďže Mercedes-Benz si tento rok pripomína 140 rokov od patentu Carla Benza, nechýbali ani legendy ako 300 SL či historický Maybach SW 38. Večerom sprevádzali Sajfa a Alexander Štefuca.

Hedin Automotive
Zdroj: Hedin Automotive

The Art of Manufaktur by nemala byť jednorázová záležitosť. „Radi by sme týmto začali novú tradíciu a pripravovali takýto high-endový festival aj v ďalších rokoch. Chceme, aby bola adresa na Tuhovskej spojená s tým najlepším, čo u nás môžete vidieť,“ uzatvára Mačik.

Ak ťa zaujíma, ako by vyzeralo auto navrhnuté presne podľa teba, všetky možnosti si môžeš prejsť v Maybach MANUFAKTUR Lounge na Tuhovskej 5 v Bratislave. Viac o programe MANUFAKTUR nájdeš na webe Mercedes-Benz.
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Hedin Automotive
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
TECH AUTOMOBILOVÉ NOVINKY
Odporúčame
3-ročný chlapec tvrdil, že ho zastrelili. Opísal vraždu cudzieho muža a spoznal jeho obchod. Podľa rodiny obete sa reinkarnoval
Refresher Club
3-ročný chlapec tvrdil, že ho zastrelili. Opísal vraždu cudzieho muža a spoznal jeho obchod. Podľa rodiny obete sa reinkarnoval
včera o 17:10
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Slovenky vysvetlili, prečo skončili s Airbnb. Z 1200 eur im nezostala ani polovica, v ich byte ponúkali erotické služby
Refresher Club
Slovenky vysvetlili, prečo skončili s Airbnb. Z 1200 eur im nezostala ani polovica, v ich byte ponúkali erotické služby
včera o 07:00
Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
Refresher Club
Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
pred 2 dňami
Slováci opisujú nepokoje v Paríži: Zrazu po nás začali hádzať slzné granáty, pokojnú študentskú demonštráciu zneužili rabovači
Refresher Club
Slováci opisujú nepokoje v Paríži: Zrazu po nás začali hádzať slzné granáty, pokojnú študentskú demonštráciu zneužili rabovači
dnes o 07:59
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
Sponzorovaný obsah
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
13. 10. 2026 10:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
pred 2 hodinami
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
pred 3 dňami
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
pred 4 dňami
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Spravodajstvo
Krimi Politika Slovensko Polícia SR
Viac
Na kňaza počas omše v Ekvádore spadol obrovský kríž. Tragická nehoda sa odohrala pred očami veriacich
pred 4 minútami
Na Slovensko sa vrátia teploty nad 20 °C. Meteorológovia prezradili, aké počasie nás čaká počas týždňa
pred 10 minútami
Tragédia počas omše v Ekvádore: Na kňaza spadol obrovský kríž a usmrtil ho, všetko zachytila kamera
pred 32 minútami

Viac z Tech

Všetko
Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip
Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip
pred 3 dňami
Za kávu či nákup zaplatíš vlastným nechtom. Slovenská sporiteľňa testuje futuristickú novinku
Za kávu či nákup zaplatíš vlastným nechtom. Slovenská sporiteľňa testuje futuristickú novinku
12. 10. 2026 19:05
Rockstar Games droplo Launch Trailer ku GTA VI 🔥
Rockstar Games droplo Launch Trailer ku GTA VI 🔥
pred 4 dňami
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
pred 3 dňami
Za kávu či nákup zaplatíš vlastným nechtom. Slovenská sporiteľňa testuje futuristickú novinku
PR správa
Za kávu či nákup zaplatíš vlastným nechtom. Slovenská sporiteľňa testuje futuristickú novinku
12. 10. 2026 16:00
Najmenší ovládač v histórii XBOXu. Zoznám sa s vreckovým Nano Controller od Microsoftu
Najmenší ovládač v histórii XBOXu. Zoznám sa s vreckovým Nano Controller od Microsoftu
pred 3 dňami
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
26. 9. 2026 17:00
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
12. 10. 2026 14:39
Viac z Filmy a seriály Všetko
Najväčší hráč na Love Islande? Matúš čelí obvineniam z kalkulu a nečakanému odkazu z vonku
Najväčší hráč na Love Islande? Matúš čelí obvineniam z kalkulu a nečakanému odkazu z vonku
pred 3 dňami
Fanúšikovia žiadajú odchod Natálie a Matúša z vily. Vytvorili kvôli tomu petíciu
pred 4 dňami
Do vily mieri Beata a Demi. Akého partnera hľadajú noví bombshells?
8. 10. 2026 21:30
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Charli XCX šokovala fanúšikov. S Adélou spoločne zaspievali virálny hit Nicole Kidman
Fashion
pred hodinou
Charli XCX šokovala fanúšikov. S Adélou spoločne zaspievali virálny hit Nicole Kidman
pred hodinou
Dievčatá to spoločne na pódiu poriadne rozbalili.
Nela Lopušanová si podmaňuje americkú ligu. V dvoch zápasoch nazbierala 15 bodov
Nela Lopušanová si podmaňuje americkú ligu. V dvoch zápasoch nazbierala 15 bodov
pred hodinou
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
Sponzorovaný obsah
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
pred 2 hodinami
Hollywoodska ikona sa postarala o virálne video, ktoré momentálne baví celý internet.
Hollywoodska ikona sa postarala o virálne video, ktoré momentálne baví celý internet.
pred 2 hodinami
MENINY
MENINY
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
Refresher Club
Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
pred 2 dňami
3-ročný chlapec tvrdil, že ho zastrelili. Opísal vraždu cudzieho muža a spoznal jeho obchod. Podľa rodiny obete sa reinkarnoval
Refresher Club
3-ročný chlapec tvrdil, že ho zastrelili. Opísal vraždu cudzieho muža a spoznal jeho obchod. Podľa rodiny obete sa reinkarnoval
včera o 17:10
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
pred 3 dňami
Zmijovec obrovský rozkvitol v Bratislave. Botanická záhrada dnes zatvára až o 22.00 h 🌿
Zmijovec obrovský rozkvitol v Bratislave. Botanická záhrada dnes zatvára až o 22.00 h 🌿
včera o 17:40
Pozri si rekonštrukciu v centre Prahy. Architekti vytvorili dva byty, ktoré fungujú ako galéria plná umenia a farieb
V spolupráci
Pozri si rekonštrukciu v centre Prahy. Architekti vytvorili dva byty, ktoré fungujú ako galéria plná umenia a farieb
pred 2 dňami
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
pred 3 dňami
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
Refresher Club
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
11. 10. 2026 17:00
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1