V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník

V minulosti bol flex mať drahé auto. Dnes je väčší luxus mať také, aké nemá nikto iný.
V móde sa tomu hovorí haute couture. Rovnaký princíp sa čoraz viac presúva aj do iných oblastí, od hodiniek cez šperky až po autá.
Tento rok sa na sociálnych sieťach objavil Maybach, ktorý sa so žiadnym iným pomýliť nedá – navrhol si ho LeBron James podľa seba. Mercedes-Maybach S 680 je celý v slonovinovej farbe, vnútri má modrú kožu so svetlým prešívaním a logo s korunou. LeBronove logo sa tiež skrýva v rôznych detailoch. Vznikli iba dva takmer rovnaké kusy. Jeden si nechal pre seba do zbierky a druhý pôjde koncom novembra do dražby a výťažok poputuje na charitu.
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Personalizácia však nie je len trendom amerických celebrít. Predajcovia, ktorí takéto autá robia aj na Slovensku, však hovoria, že záujem o ne rastie aj u nás. A prekvapivo občas už aj medzi mladšími.
„Mladá generácia si dnes vie svojou šikovnosťou zarobiť, rada sa odmení a rada si zvolí aj individualitu v podobe unikátneho kusu,“ vysvetľuje Juraj Mačik, Head of Marketing v Hedin Automotive Slovakia.
„Personalizácia je ešte vyšší stupeň luxusu. Nie je to nič výnimočné, aj v iných oblastiach preferujeme individualitu a považujeme ju za určitý nadštandard,“ vysvetľuje.
A LeBronov Maybach podľa neho nie je nedosiahnuteľný sen. „LeBron James a Maybach sa spojili s ambíciou ísť nad rámec očakávaní a vytvorili niečo skutočne výnimočné. Tak ako on prepojil svoj osobný vkus s Triedou S, môžu si niečo unikátne vytvoriť aj naši zákazníci.“
Práve narastajúci trend personalizácie bol dôvodom, prečo sa rozhodli do samostatného priestoru na navrhovanie investovať.
Autá na mieru chcú aj mladí Slováci
Klientela je podľa Juraja Mačika dnes oveľa pestrejšia, než by sa možno dalo očakávať. „Je to široké spektrum zákazníkov a áno, prichádza aj mladšia generácia. Stretli sme sa už s názormi, že mladí strácajú o autá záujem. Pri vozidlách ako Mercedes-Benz alebo Mercedes-Maybach to však zrejme neplatí, tu práve naopak vidíme, že záujem je,“ hovorí.
Meniť sa podľa neho začína aj vkus. Slováci už nechcú len to, čo jazdí po cestách. „Čoraz častejšie sa stretávame so zákazníkmi, ktorí hľadajú originalitu. Sú odvážni pri výbere farby karosérie a využívajú aj možnosť mať v aute unikátny interiér v nevšednej farbe.“
Pri Mercedese sa takáto personalizácia volá MANUFAKTUR. Názov odkazuje na remeselnú výrobu, čiže nejde o tuning ani úpravy po kúpe. Auto sa podľa tvojich predstáv vyrobí priamo vo fabrike.
Na výber máš napríklad 50 exkluzívnych odtieňov laku a 25 variantov interiéru. K tomu dvojfarebné kombinácie, kontrastné prešívanie a detaily, ktoré v bežnej ponuke nenájdeš.
„MANUFAKTUR posúva na vyššiu úroveň už tak bohatú ponuku výbavy, ktorú pri modeloch Mercedes-Benz nájdete. Klienti získavajú vozidlo mimoriadnej hodnoty, precízne vyrobené podľa ich predstáv,“ hovorí Mačik.
Najviditeľnejšia je farba. „Je jedným z najintenzívnejších vyjadrení vozidla a výber odtieňov je priam nekonečný. Zatiaľ sme sa nestretli s požiadavkou, ktorú by sme nepokryli. Aj neštandardné zadania však vieme vyriešiť k spokojnosti zákazníkov.“
Okrem laku sa dá zmeniť aj interiér, ako napríklad farba a druh kože, dvojfarebné kombinácie, prešívanie či obloženie. A práve tu sa dodnes pracuje ručne. „Remeselné spracovanie ručnej výroby sa nevytráca ani dnes. Stále sú vo vozidlách prvky, ktoré sú spracúvané ručne. Kvalitnú ručnú prácu nájdeme hlavne v interiéri, kde sa od poťahovania kožou, strihania, vyšívania a šitia detailne spracovávajú jednotlivé kusy s milimetrovou presnosťou.“
A cena? „Treba počítať s príplatkom približne od 15 000 eur.“ dodáva.
Získaš precízne vyrobené auto podľa svojich predstáv
Najdôležitejší je podľa Juraja úplný začiatok, keď si zákazník auto dopodrobna nakonfiguruje spolu so špecialistom. „Tento moment je kľúčový. Náš personál pravidelne absolvuje špecializované školenia v zahraničí, veľmi dobre pozná možnosti programu a vie ich prepojiť so želaniami zákazníka. Tak vzniká vkusná, individuálna verzia každého vozidla.“
Potom ide auto do výroby. Ako dlho tento proces priemerne trvá, sa vopred povedať nedá – pri každom kuse je to inak. Hotové auto sa na cestu špeciálne balí, aby sa nepoškodilo, a pred odovzdaním prejde ešte podrobnou kontrolou a prípravou.
Na záver príde odovzdanie v samostatnej VIP miestnosti. Zákazník si auto môže prevziať sám alebo s celou rodinou a produktový expert mu na mieste ukáže, ako všetko funguje.
Remeslo, ktoré spája autá, hodinky aj šperky
Hedin Automotive spojil otvorenie Maybach MANUFAKTUR Lounge s eventom, ktorý prepojil luxusný svet hodiniek, šperkov, skla aj audia. Na The Art of Manufaktur tak vedľa áut stáli švajčiarske hodinky IWC, sklo od LASVIT, šperky Zuzany Zeman či high-endové audio Burmester.
„Našou snahou bolo priblížiť podujatie kurátorskej výstave high-endu. Spojiť rôzne svety remeselnej dokonalosti a precízneho spracovania a prepojiť značky, ktoré podobne dôsledne pristupujú k výrobe, predaju aj starostlivosti o zákazníka.“ Dodáva, že niektoré zo značiek sú s vozidlami alebo značkou Mercedes-Benz spojené už desaťročia. „Napríklad značka švajčiarskych hodiniek IWC je s našou značkou spojená viac ako 22 rokov.“
Keďže Mercedes-Benz si tento rok pripomína 140 rokov od patentu Carla Benza, nechýbali ani legendy ako 300 SL či historický Maybach SW 38. Večerom sprevádzali Sajfa a Alexander Štefuca.
The Art of Manufaktur by nemala byť jednorázová záležitosť. „Radi by sme týmto začali novú tradíciu a pripravovali takýto high-endový festival aj v ďalších rokoch. Chceme, aby bola adresa na Tuhovskej spojená s tým najlepším, čo u nás môžete vidieť,“ uzatvára Mačik.