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Filip si ako 19-ročný založil rodinu na východe: Aby som tu mohol normálne žiť, musím robiť v Nemecku 70 hodín týždenne
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dnes 19. októbra 2026 o 17:00
Čas čítania 5:50

Filip si ako 19-ročný založil rodinu na východe: Aby som tu mohol normálne žiť, musím robiť v Nemecku 70 hodín týždenne

Filip si ako 19-ročný založil rodinu na východe: Aby som tu mohol normálne žiť, musím robiť v Nemecku 70 hodín týždenne
Zdroj: archív Filipa
Adriana Královičová
Adriana Královičová
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S manželkou zvažovali sťahovanie do Poľska, kde mohli nájsť bývanie za výrazne menej peňazí. Napokon však prevážila láska k podtatranskému regiónu, ktorý je pre Filipa domovom.

„Nemáš päťsto eur? Ja ti vrátim nabudúce.“ Podľa Filipa takto funguje veľa slovenských domácností. Žijú od výplaty k výplate a dlhujú známym, rodine aj banke. Rovnako žila celý život aj jeho mama, ktorá pracovala od rána do večera, a aj tak rodine peniaze nikdy nestačili. Filip si povedal, že on takto žiť nebude.

Mal osemnásť, keď jeho mame diagnostikovali rakovinu a on zostal sám v prenájme za 900 eur mesačne. O pár mesiacov neskôr sa k nemu nasťahovala priateľka a obaja sa rozhodli, že nebudú čakať, chcú dieťa.

Dnes má Filip 22 rokov, manželku, dvoch malých synov a za sebou prespávanie v dodávke, výplaty, na ktoré čakal týždne, a neúspešné roky tradingu. Tvrdí, že deti nie sú finančne takým strašiakom, ako si jeho rovesníci myslia. Zároveň však dodáva: „Najhoršie je na tom to, že aby si mohol pohodlne žiť na Slovensku a dovoliť si vlastné bývanie, musíš robiť v zahraničí.“

V článku sa dočítaš, koľko ich podľa Filipa mesačne stoja dve malé deti, za koľko sa v Poprade a okolí dá nájsť nájom, o koľko bolo bývanie lacnejšie v Poľsku a čo by poradil každému, kto chce ísť pracovať do Nemecka.

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Nájom od 900 eur a byty s rozlohou 25 metrov štvorcových

Bývanie bolo pre mladú rodinu najväčšou položkou. Prvý prenajatý byt stál 900 eur mesačne. Nasledovala garsónka s rozlohou okolo 25 m² za približne 550 eur, potom ďalší malý byt s úzkymi schodmi, po ktorých tehotná Kika nosila kočík. Dnes vďaka známosti bývajú v dvojizbovom byte v Spišskej Belej.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • O koľko lacnejšie vychádzalo bývanie v Poľsku.
  • Koľko dnes stoja nájmy v okolí Popradu.
  • Koľko mesačne minú na dve malé deti.
  • Aké skúsenosti má Filip s prácou v Nemecku a na čo si dať pozor pri odchode za zárobkom do zahraničia.
  • Prečo sa Filip rozhodol mať deti už v mladom veku.

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Náhľadový obrázok: archív Filipa
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