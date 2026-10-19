S manželkou zvažovali sťahovanie do Poľska, kde mohli nájsť bývanie za výrazne menej peňazí. Napokon však prevážila láska k podtatranskému regiónu, ktorý je pre Filipa domovom.
„Nemáš päťsto eur? Ja ti vrátim nabudúce.“ Podľa Filipa takto funguje veľa slovenských domácností. Žijú od výplaty k výplate a dlhujú známym, rodine aj banke. Rovnako žila celý život aj jeho mama, ktorá pracovala od rána do večera, a aj tak rodine peniaze nikdy nestačili. Filip si povedal, že on takto žiť nebude.
Mal osemnásť, keď jeho mame diagnostikovali rakovinu a on zostal sám v prenájme za 900 eur mesačne. O pár mesiacov neskôr sa k nemu nasťahovala priateľka a obaja sa rozhodli, že nebudú čakať, chcú dieťa.
Dnes má Filip 22 rokov, manželku, dvoch malých synov a za sebou prespávanie v dodávke, výplaty, na ktoré čakal týždne, a neúspešné roky tradingu. Tvrdí, že deti nie sú finančne takým strašiakom, ako si jeho rovesníci myslia. Zároveň však dodáva: „Najhoršie je na tom to, že aby si mohol pohodlne žiť na Slovensku a dovoliť si vlastné bývanie, musíš robiť v zahraničí.“
V článku sa dočítaš, koľko ich podľa Filipa mesačne stoja dve malé deti, za koľko sa v Poprade a okolí dá nájsť nájom, o koľko bolo bývanie lacnejšie v Poľsku a čo by poradil každému, kto chce ísť pracovať do Nemecka.
Nájom od 900 eur a byty s rozlohou 25 metrov štvorcových
Bývanie bolo pre mladú rodinu najväčšou položkou. Prvý prenajatý byt stál 900 eur mesačne. Nasledovala garsónka s rozlohou okolo 25 m² za približne 550 eur, potom ďalší malý byt s úzkymi schodmi, po ktorých tehotná Kika nosila kočík. Dnes vďaka známosti bývajú v dvojizbovom byte v Spišskej Belej.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- O koľko lacnejšie vychádzalo bývanie v Poľsku.
- Koľko dnes stoja nájmy v okolí Popradu.
- Koľko mesačne minú na dve malé deti.
- Aké skúsenosti má Filip s prácou v Nemecku a na čo si dať pozor pri odchode za zárobkom do zahraničia.
- Prečo sa Filip rozhodol mať deti už v mladom veku.