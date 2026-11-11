Večer po uspatí detí triedi bločky pre súd.
Odkedy v septembri začala zbierať bločky, má ich plný košík. Tankovanie, jogurty, plienky, bezlepkové pečivo. Odkladá si doklad o každom nákupe, lebo súd chce vedieť, koľko stoja jej tri deti.
Na odchod z manželstva sa pripravovala deväť mesiacov a mala naplánovanú každú maličkosť, od jasieľ až po trasu do práce. S jednou vecou však nerátala. Od júna nedostala na deti ani euro a dodnes nevie, kedy sa to zmení. Od decembra jej navyše klesne príjem o približne 375 eur.
- Koľko stojí Máriu strava pre tri deti.
- Ako zvláda do siedmej ráno rozviesť deti na tri rôzne miesta a stíhať prácu zdravotnej sestry.
- Na čom musí šetriť a čo musí deťom vysvetľovať.
- Koľko platí za jasle a ako vyriešila bývanie.
„Myslela som si, že som pripravená. Vôbec som však nečakala, že toho bude toľko a že to bude také náročné,“ hovorí pre Refresher.
Nehovorí o vine, ale o spoločnej zodpovednosti. Podľa nej rozchod nič nemení na tom, že deti majú dvoch rodičov. „Už nie sme partneri, ale stále sme rodičia. Polovicu nákladov by som mala znášať ja a polovicu partner. Nie je to o tom, že muž má platiť všetko.“
Mária v rozhovore neopisuje, kto za čo môže. Rozpráva o tom, ako celý proces vyzerá v praxi: od návrhu na neodkladné opatrenie, cez tabuľku výdavkov a košík bločkov až po večery strávené nad papiermi.
Na odchod sa dá pripraviť. Na to, čo príde potom, nie
Mária je zdravotná sestra a mama troch detí. Dve chodia do školy, najmladšia do jasieľ. Keď sa rozhodla odísť od manžela, nespravila to zo dňa na deň.
„Bola som doma s maličkou a vedela som, že ak chcem odísť, musím si všetko naplánovať. Kam pôjdu deti do školy, ako vybavím jasle, či mi príjem pokryje výdavky aj ako to celé zvládnem logisticky. Nastupujem do práce o siedmej a dovtedy musím rozviezť tri deti. Modlila som sa, aby to vyšlo,“ hovorí.
Čo sa deje, kým súd nerozhodne
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko stojí Máriu strava pre tri deti.
- Ako zvláda do siedmej ráno rozviesť deti na tri rôzne miesta a stíhať prácu zdravotnej sestry.
- Na čom musí šetriť a čo musí deťom vysvetľovať.
- Koľko platí za jasle a ako vyriešila bývanie.