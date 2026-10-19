Spievali, skandovali a fotili sa s policajtmi. O pár hodín neskôr utekali pred slzným plynom. Slováci v Paríži opisujú víkend, na ktorý tak skoro nezabudnú.
Pri soche Marianne na Place de la République hral orchester, ľudia spievali a medzi stredoškolákmi pochodovali aj ich mamy. O pár hodín neskôr sa centrum Paríža zmenilo na bojovú zónu. Ulicami sa valil slzný plyn, horeli autá, kontajnery a pneumatiky a maskované skupiny rozbíjali výklady a rabovali obchody.
- Ako sa pokojný pochod na Place de la République zmenil na chaos plný slzného plynu.
- Čo sa podľa svedkov dialo v zatvorenej stanici metra, kde boli aj rodičia s deťmi v kočíkoch.
- Ako vyzeral Paríž deň po nepokojoch.
- Aká je tam atmosféra dnes.
Sobotný protest 17. októbra mal byť vyvrcholením týždňov študentských demonštrácií za lepšie podmienky v školách. K mladým sa pridali žlté vesty aj ďalšie hnutia a do ulíc vyšlo po celom Francúzsku 550-tisíc ľudí. „Dobrú vec títo nechcení a nepozvaní delikventi premenili na veľkú rabovačku,“ hovorí Slovenka, ktorá bola priamo v centre diania.
Slováci, ktorí v Paríži žijú a študujú, nám opísali, čo zažili. Júlia išla na študentský pochod. Matej sa večer prechádzal ulicami plnými spálených bicyklov a rozbitých výkladov, Ema už dva a pol týždňa nevidela školu a Simona sledovala, ako horia miesta, kadiaľ chodí takmer denne.
„Policajti začali hádzať slzné granáty priamo do ľudí“
Slovenka bola v sobotu priamo na Place de la République, kde sa o 14.30 začal protest. Prišla tam s davom, ktorý kráčal od Bastily. „Absolútne sme sa necítili, že sme v nejakom nebezpečenstve,“ hovorí. Ľudia spievali, skandovali a rozdávali nálepky so sloganmi. Prišli starí ľudia aj deti, mamičky so svojimi stredoškolákmi. Reštaurácie a bary fungovali normálne a mladí popíjali pivo. „Atmosféra bola veľmi priateľská.“
Keď sa blížili k námestiu a k soche Marianne, symbolu Francúzska, slobody a demokracie, narazili na hliadky poriadkovej polície CRS. Tie tam zatiaľ len stáli. Študenti sa ich pýtali, či sa s nimi môžu odfotiť a natáčali videá.
Potom sa situácia zlomila. „Od monumentu sme začuli výbuchy a začali nás štípať oči,“ opisuje.
„Policajti začali hádzať slzné granáty priamo do ľudí.“ Protest bol pritom podľa nej stále pokojný a priamo pri soche dokonca hral orchester.
Granátov pribúdalo a niektoré zasiahli a zranili ľudí. Dav zachvátila panika a rozutekal sa na všetky strany. V tej chvíli si však všimla niečo iné. Protestujúci si začali navzájom pomáhať. Starším ľuďom dávali na tvár masky, vyplachovali im oči a snažili sa ich dostať do bezpečia. Keď mala prísť záchranka, boli to práve demonštranti, ktorí odpratali zátarasy, aby sa dostala až k zranenému. Vtedy sa rozhodla odísť. „Začalo to eskalovať zo strany policajtov.“
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa pokojný pochod na Place de la République zmenil na chaos plný slzného plynu.
- Čo sa podľa svedkov dialo v zatvorenej stanici metra, kde boli aj rodičia s deťmi v kočíkoch.
- Ako vyzeral Paríž deň po nepokojoch.
- Aká je tam atmosféra dnes.