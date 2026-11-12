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Milión dolárov za nápady na život na Mesiaci. 🌕 NASA vyhlásila súťaž pre študentov
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Milión dolárov za nápady na život na Mesiaci. 🌕 NASA vyhlásila súťaž pre študentov

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NASA Zdroj: NASA
Vizualizácia plánovanej základne na Mesiaci Zdroj: NASA
mesiac Zdroj: NASA
NASA Zdroj: NASA
studenti univerzity Zdroj: GETTY IMAGES
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Náhľadový obrázok: NASA
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