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Andrei doma vraj svojvoľne padali veci z políc a syn sa hral s neviditeľnou bytosťou. Slovenka tvrdí, že u nich strašilo
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dnes 12. novembra 2026 o 9:16
Čas čítania 10:20

Andrei doma vraj svojvoľne padali veci z políc a syn sa hral s neviditeľnou bytosťou. Slovenka tvrdí, že u nich strašilo

Andrei doma vraj svojvoľne padali veci z políc a syn sa hral s neviditeľnou bytosťou. Slovenka tvrdí, že u nich strašilo
Zdroj: Geminini AI
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
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Andrea Valúšková opísala vo svojej knihe paranormálne javy, ktoré sa údajne diali u nej doma.

Kroky, ktoré sa ozývajú z prádznych izieb, svojvoľne premiestňujúce sa predmety, či siluety tajomných postáv, ktoré sa zjavujú na konci chodby. Podobné paranormálne zážitky vo svete vo svete opísali desiatky rodín. Najznámejšie prípady, ktoré vyšetrovali manželia Warrenovci, dokonca inšpirovali horory ako V zajatí démonov či Annabelle.

Za duchárskymi historkami však netreba cestovať do Ameriky. Slovenská rodina Valúškových tvrdí, že zažili odbodné javy na Slovensku. 

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako vyzerala zlá entita, ktorú Andrea údajne v noci videla vo svojej spálni.
  • Prečo sa jej malý syn zrazu začal báť kostola a ako mu pomohol farár.
  • Ako Andreu údajne napadol duch. 
  • Ako sa vraj krabica, ktorú nechali v starom dome, dvakrát sama objavila v ich novom byte.
  • Či údajné nevysvetliteľné javy zažili v dome aj návštevy.
  • Ako reagovali ľudia, keď im o svojich zážitkoch povedala, a prečo nakoniec o nich napísala knihu, hoci spočiatku sa bála, že ju budú považovať za blázna.

Keď sa Andrea v júni 2009 po rozvode nasťahovala s dvoma dcérami do nového domu v Bratislavskom kraji, podľa vlastných slov ani len netušila, že v ňom prežije najdesivejšie roky svojho života. Dom si postavila na pozemku od otca, na ktorom kedysi stál starý dom nemeckej rodiny.

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Andrea tvrdí, že jej z poličiek padali veci na zem, otvárali sa dvierka na kuchynskej linke a zo steny spadol kríž, ktorý sa rozlomil na polovicu. Neskôr vraj rodina začala v dome vídať siluety. Situácia sa ešte zhoršila, keď sa Andrei narodil syn. Ako batoľa sa vraj hrával s niekým, koho nikto iný nevidel.

Andreina a Františkova kniha Dvere do iného sveta. Andrea a spoluator knihy František Kovár. Obývačka v dome. Syn Andrei, Samko.
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Keď ich dom navštívili lovci duchov, tvrdili, že v ňom je zlá entita. Andrea nakoniec v roku 2018 dom predala. Práve deň pred sťahovaním vraj zažila jeden z najdesivejších momentov:

„Keď som sa išla pozrieť dovnútra, niečo ma obrovskou silou udrelo do chrbta. Až tak, že som preletela cez balkón von na terasu. Hneď nato sa za mnou zabuchli balkónové dvere. Dovnútra som v ten deň už nevkročila.“ 

Ešte predtým, než sa bližšie pozrieme na to, čo sa údajne dialo u Andrei doma, rádi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu.

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Spomínate si na to, kedy sa v dome začali diať zvláštne veci? 

Keď som si po rozvode postavila dom. Nasťahovali sme sa do neho v júni 2009. Presne vtedy to začalo. 

Kde ste ten dom postavili? 

V jednej dedine v Bratislavskom kraji. Otec mi daroval pozemok, na ktorom kedysi stál starý dom. Ešte za druhej svetovej vojny v ňom bývali Nemci. Tento dom sme zbúrali a na jeho mieste postavili nový. 

Čo konkrétne sa začalo diať? Keď nikto nebol doma, svojvoľne nám padali veci z poličiek, akoby ich niečo zhadzovalo. V dome som vtedy žila s dvoma dcérami. Jedna bola tínedžerka, druhá ešte o štyri roky mladšia. Raz som sa s dievčatami dohodla, že upracú dom. Keď som neskôr prišla z práce, všetky veci z poličky nad televízorom ležali na zemi. 

Nedesilo ma, že niektoré veci popadali na zem. To sa môže stať. Na poličke bol však aj veľmi ťažký starý svietnik, ktorý vážil asi kilo. Keby spadol, logicky by poškodil podlahu. Tiež bolo zvláštne, že neležal na zemi hneď pod poličkou ako ostatné veci, ale našli sme ho asi až o tri metre ďalej, pri balkónových dverách. 

Andrea a spoluator knihy František Kovár.
Andrea a spoluator knihy František Kovár. Zdroj: Archív/Andrea

Nemohli ho tam položiť dcéry, keď upratovali?

Teoreticky mohli, ale som presvedčená, že by si to pamätali a povedali by mi o tom. Samozrejme, aj ja som nad všetkým spočiatku rozmýšľala logicky. Nepripúšťala som si, že by u nás mohlo strašiť alebo niečo podobné. Upratali sme to a išli sme ďalej.

Postupne však pribúdalo stále viac a viac podobných, veľmi podivných situácií. Občas sa nám zdalo, že sa v dome niečo mihlo, alebo sme si všimli siluetu postavy. Mali sme z toho domu veľmi zvláštny pocit, akoby s nami dýchal. Cítili sme prítomnosť niekoho ďalšieho, najintenzívnejšie to bolo vždy v noci. 

Vo vašej knihe ma zaujalo, že ste potom otehotneli. Prognózy lekárov ohľadom stavu dieťaťa však neboli práve priaznivé. O čo išlo?

Snívalo sa mi, že budem tehotná a budem mať syna – v tom čase som mala už druhého manžela. V sne sa mi narodil presne 24. decembra 2010. V skutočnosti sa však narodil o niečo skôr, na Mikuláša. 

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Mala som v tom čase už 36 rokov a gynekológ mi ponúkol bezplatnú amniocentézu – teda odber plodovej vody. Išla som a dodnes to ľutujem. Podľa výsledkov sa mi malo narodiť dieťa s Downovým syndrómom, rázštepom pery aj chrbtice, s vysunutým čelom a mentálnym hendikepom. Proste mi vyšli najhoršie výsledky, aké mohli.

Nemohli ich zameniť?

Mohli. Volala mi primárka genetiky na Kramároch, že mám okamžite prísť. Povedala mi, že možno spravili chybu a zamenili výsledky. Vyšetrenie som preto podstúpila znova, ale vyšlo mi úplne to isté. 

Nemôžem povedať, že by ma nútili ísť na potrat, ale spomenuli ho. Na nič také som však nechcela ani pomyslieť. Kvôli snu som bola presvedčená, že to nebude tak, ako hovoria. Mám dve zdravé dcéry a nikto v rodine nemal žiadne podobné choroby. Povedala som, že si toho chlapca nechám. Vtedy sa ma lekárka spýtala, odkiaľ viem, že to bude chlapec. Uvedomila si totiž, že hoci ona sama už o pohlaví dieťaťa vedela, mňa o ňom ešte neinformovala. 

Nakoniec sa vám narodil zdravý syn. Presne tak. Syn bol úplne v poriadku, situácia v dome sa však po jeho narodení ešte viac zhoršila.

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  • Ako vyzerala zlá entita, ktorú Andrea údajne v noci videla vo svojej spálni.
  • Prečo sa jej malý syn zrazu začal báť kostola a ako mu pomohol farár.
  • Ako Andreu údajne napadol duch.
  • Ako sa vraj krabica, ktorú nechali v starom dome, dvakrát sama objavila v ich novom byte.
  • Či údajné nevysvetliteľné javy zažili v dome aj návštevy.
  • Ako reagovali ľudia, keď im o svojich zážitkoch povedala, a prečo nakoniec o nich napísala knihu, hoci spočiatku sa bála, že ju budú mať za blázna.
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Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
6. 11. 2026 17:00
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Adriana a Miro stavajú 250 m² vilu na Kysuciach svojpomocne: Kým sme čakali na povolenie, dom zdražel o 200-tisíc
Refresher Club
Adriana a Miro stavajú 250 m² vilu na Kysuciach svojpomocne: Kým sme čakali na povolenie, dom zdražel o 200-tisíc
včera o 17:00
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
8. 11. 2026 7:00
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
7. 11. 2026 17:00
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
Refresher Club
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
pred 2 dňami
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
6. 11. 2026 17:00
3
Adriana a Miro stavajú 250 m² vilu na Kysuciach svojpomocne: Kým sme čakali na povolenie, dom zdražel o 200-tisíc
Refresher Club
Adriana a Miro stavajú 250 m² vilu na Kysuciach svojpomocne: Kým sme čakali na povolenie, dom zdražel o 200-tisíc
včera o 17:00