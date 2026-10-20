Martin Harich v Close Friends: Haricefky, Celeste Buckingham aj Palo Habera

Bývalý superstarista sa v Close Friends vrátil k svojim začiatkom v Superstar a zaspomínal na éru pobláznených Haricefiek. Nechýbali spomienky, hudobné výzvy ani nečakané priznania.
Ako Martin spätne vníma svoje účinkovanie v Superstar v roku 2011? V Close Friends prezradil, či naozaj zabudol text v X Factore, prečo ho ľudia prirovnávali k Justinovi Bieberovi a ako spomína na obdobie, keď mal množstvo pobláznených fanúšičiek. Reč prišla aj na Pala Haberu a jeho správanie mimo kamier či na to, s kým zo svojho ročníka je dodnes v kontakte.
Otázky sa dotkli aj ďalších známych mien. Martin sa vyjadril k Celeste Buckingham, Ewe Farnej, Rytmusovi aj Calinovi. Prezradil, či by si vedel predstaviť porotcovské kreslo v Superstar, koho z tohtoročnej poroty by si vybral za mentora a čo hovorí na aktuálny ročník súťaže.
Ako Martin Harich zvládol otázky od divákov a na čo všetko si zaspomínal, si pozri v celom diele Close Friends už teraz na našom webe.