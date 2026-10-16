dnes 16. októbra 2026 o 9:49
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Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip
Zdroj: INSTAGRAM: @TESLAMOTORS
Zdroj: INSTAGRAM: @TESLAMOTORS
Zdroj: INSTAGRAM: @TESLAMOTORS
Zdroj: INSTAGRAM: @TESLAMOTORS
Zdroj: INSTAGRAM: @TESLAMOTORS
Zdroj: INSTAGRAM: @TESLAMOTORS
Zdroj: INSTAGRAM: @TESLAMOTORS
Zdroj: INSTAGRAM: @TESLAMOTORS
Zdroj: INSTAGRAM: @TESLAMOTORS
Zdroj: INSTAGRAM: @TESLAMOTORS
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