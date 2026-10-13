PRIESKUM: Čo robíš so svojimi peniazmi? Vyplň krátky dotazník a hraj o poukážku do Alzy v hodnote 100 €

Stačí nám iba 5 minút tvojho času.
Každý z nás má iné finančné priority. Niekto si šetrí na vlastné bývanie, ďalší pravidelne investuje do akcií, ETF či kryptomien a niekto sa sústredí na vytváranie finančnej rezervy. Okrem toho, ako peniaze zarobiť a zhodnotiť, je však dôležité myslieť aj na ochranu toho, čo už máme.
Ako mladí Slováci pristupujú k svojim financiám, bývaniu a zabezpečeniu do budúcnosti?
Pripravili sme krátky prieskum, v ktorom nás zaujíma, ako hospodáriš so svojimi peniazmi, či investuješ a čo ovplyvňuje tvoje finančné rozhodnutia. Pozrieme sa aj na to, ako aktuálne bývaš, či máš poistenú svoju domácnosť alebo nehnuteľnosť a aké poisťovne poznáš.
Tvoje odpovede nám pomôžu lepšie pochopiť, ako mladí Slováci pristupujú k svojim peniazom a finančnému zabezpečeniu.
👉🏻 Vyplnenie prieskumu ti nezaberie viac ako 5 minút. Stačí kliknúť na tento odkaz alebo modré tlačidlo nižšie. Zapojiť sa môžeš do 15. novembra 2026.
Nezabudni teda správne vyplniť svoju e-mailovú adresu, aby sme ťa mohli kontaktovať, ak vyhráš práve ty.