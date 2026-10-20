KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!

Pamätáš si ešte, čo všetko si sa učil/a v autoškole?
Od povolenej rýchlosti cez pravidlá na železničných priecestiach až po pneumatiky či kontrolky na palubovke. Niektoré odpovede možno poznáš automaticky, pri iných sa budeš musieť trochu zamyslieť.
V tomto kvíze sme si pre teba pripravili 10 otázok, ktoré preveria, ako dobre si ešte pamätáš pravidlá cestnej premávky a základné znalosti, ktoré by mal ovládať každý vodič. Vieš napríklad, akou rýchlosťou môžeš jazdiť v obytnej zóne alebo čo znamená červená kontrolka olejničky?
Tak čo, zvládol/zvládla by si dnes ešte test v autoškole? Otestuj sa a zisti, koľko správnych odpovedí dáš.
OdporúčanéHabera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách 19. októbra 2026 o 14:05
OdporúčanéFilip si ako 19-ročný založil rodinu na východe: Aby som tu mohol normálne žiť, musím robiť v Nemecku 70 hodín týždenne 19. októbra 2026 o 17:00
KVÍZ: Pamätáš si ešte otázky z autoškoly?
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
1 10
Považuje sa za vodiča osoba, ktorá tlačí motocykel?
Áno
Nie
Iba ak je motor v činnosti.
Zdroj: Porsche
2 10
Akej najvyššej povolenej rýchlosti smie jazdiť vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg v obci?
60 km/h
50 km/h
40 km/h
Zdroj: Pexels/Ruben Christen
3 10
Ako sa radia vozidlá pred železničným priecestím?
V dvoch prúdoch bez ohľadu na šírku vozovky.
Za sebou v poradí, v ktorom prišli.
Podľa rýchlosti, rýchlejšie vozidlá idú dopredu.
Zdroj: Pixabay/knerri61
4 10
Čo znamená zvislá dopravná značka STOP ("Stoj, daj prednosť v jazde!")?
Ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde.
Informuje o mieste so zvýšeným nebezpečenstvom bez povinnosti zastaviť.
Prikazuje znížiť rýchlosť na 10 km/h a pokračovať v jazde.
Zdroj: TripAdvisor
5 10
Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní smie vodič jazdiť rýchlosťou najviac:
40 km/h; ak svieti biele svetlo, najviac 60 km/h.
30 km/h; ak svieti prerušované biele svetlo, najviac 50 km/h.
20 km/h; ak svieti prerušované biele svetlo, najviac 40 km/h.
Zdroj: Lukáš Dittrich, Fotrnatripu.tv
6 10
Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení doplňuje výstrahu zvuk húkačky alebo zvončeka, vodič:
Smie prejsť cez priecestie len ak nevidí prichádzajúci vlak.
Smie prejsť cez priecestie so zvýšenou opatrnosťou.
Nesmie vchádzať na železničné priecestie.
Zdroj: Unsplash / Agent J
7 10
Aké označenie má pneumatika určená na použitie bez duše?
TUBELESS
TUBE TYPE
RADIAL
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa
8 10
Aká je minimálna povolená hĺbka hlavných drážok pneumatiky pre osobný automobil (kategória M1) v letnom období?
1,0 mm
1,6 mm
3,0 mm
Zdroj: Ministerstvo vnutra slovenskej republiky
9 10
Čo signalizuje červená kontrolka so symbolom olejničky na prístrojovom paneli?
Nízku hladinu paliva.
Poruchu mazania motora.
Vysokú teplotu chladiacej kvapaliny.
Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj (Facebook)
10 10
Akej najvyššej rýchlosti smie jazdiť vodič motorového vozidla v obytnej, pešej a školskej zóne?
30 km/h
15 km/h
20 km/h