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KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
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dnes 20. októbra 2026 o 15:00
Čas čítania 0:21
Rebeka Hatalová

KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!

KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
Zdroj: Refresher / Rebeka Hatalová
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Pamätáš si ešte, čo všetko si sa učil/a v autoškole?

Od povolenej rýchlosti cez pravidlá na železničných priecestiach až po pneumatiky či kontrolky na palubovke. Niektoré odpovede možno poznáš automaticky, pri iných sa budeš musieť trochu zamyslieť.

V tomto kvíze sme si pre teba pripravili 10 otázok, ktoré preveria, ako dobre si ešte pamätáš pravidlá cestnej premávky a základné znalosti, ktoré by mal ovládať každý vodič. Vieš napríklad, akou rýchlosťou môžeš jazdiť v obytnej zóne alebo čo znamená červená kontrolka olejničky?

Tak čo, zvládol/zvládla by si dnes ešte test v autoškole? Otestuj sa a zisti, koľko správnych odpovedí dáš.

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Kvíz
KVÍZ: Pamätáš si ešte otázky z autoškoly?
Považuje sa za vodiča osoba, ktorá tlačí motocykel?
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
1 10
Považuje sa za vodiča osoba, ktorá tlačí motocykel?
Áno
Nie
Iba ak je motor v činnosti.
Akej najvyššej povolenej rýchlosti smie jazdiť vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg v obci?
Zdroj: Porsche
2 10
Akej najvyššej povolenej rýchlosti smie jazdiť vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg v obci?
60 km/h
50 km/h
40 km/h
Ako sa radia vozidlá pred železničným priecestím?
Zdroj: Pexels/Ruben Christen
3 10
Ako sa radia vozidlá pred železničným priecestím?
V dvoch prúdoch bez ohľadu na šírku vozovky.
Za sebou v poradí, v ktorom prišli.
Podľa rýchlosti, rýchlejšie vozidlá idú dopredu.
Čo znamená zvislá dopravná značka STOP ("Stoj, daj prednosť v jazde!")?
Zdroj: Pixabay/knerri61
4 10
Čo znamená zvislá dopravná značka STOP ("Stoj, daj prednosť v jazde!")?
Ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde.
Informuje o mieste so zvýšeným nebezpečenstvom bez povinnosti zastaviť.
Prikazuje znížiť rýchlosť na 10 km/h a pokračovať v jazde.
Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní smie vodič jazdiť rýchlosťou najviac:
Zdroj: TripAdvisor
5 10
Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní smie vodič jazdiť rýchlosťou najviac:
40 km/h; ak svieti biele svetlo, najviac 60 km/h.
30 km/h; ak svieti prerušované biele svetlo, najviac 50 km/h.
20 km/h; ak svieti prerušované biele svetlo, najviac 40 km/h.
Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení doplňuje výstrahu zvuk húkačky alebo zvončeka, vodič:
Zdroj: Lukáš Dittrich, Fotrnatripu.tv
6 10
Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení doplňuje výstrahu zvuk húkačky alebo zvončeka, vodič:
Smie prejsť cez priecestie len ak nevidí prichádzajúci vlak.
Smie prejsť cez priecestie so zvýšenou opatrnosťou.
Nesmie vchádzať na železničné priecestie.
Aké označenie má pneumatika určená na použitie bez duše?
Zdroj: Unsplash / Agent J
7 10
Aké označenie má pneumatika určená na použitie bez duše?
TUBELESS
TUBE TYPE
RADIAL
Aká je minimálna povolená hĺbka hlavných drážok pneumatiky pre osobný automobil (kategória M1) v letnom období?
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa
8 10
Aká je minimálna povolená hĺbka hlavných drážok pneumatiky pre osobný automobil (kategória M1) v letnom období?
1,0 mm
1,6 mm
3,0 mm
Čo signalizuje červená kontrolka so symbolom olejničky na prístrojovom paneli?
Zdroj: Ministerstvo vnutra slovenskej republiky
9 10
Čo signalizuje červená kontrolka so symbolom olejničky na prístrojovom paneli?
Nízku hladinu paliva.
Poruchu mazania motora.
Vysokú teplotu chladiacej kvapaliny.
Akej najvyššej rýchlosti smie jazdiť vodič motorového vozidla v obytnej, pešej a školskej zóne?
Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj (Facebook)
10 10
Akej najvyššej rýchlosti smie jazdiť vodič motorového vozidla v obytnej, pešej a školskej zóne?
30 km/h
15 km/h
20 km/h
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