KVÍZ: Máš prehľad o dnešných cenách potravín? Tipni si, koľko stoja bežné veci ako chlieb či kuracie prsia

Ak pravidelne chodíš na nákupy, tento kvíz by pre teba nemal byť problém. Či?
Určite si aj ty za posledné obdobie riešil*a ceny potravín (ktoré stále rastú 😅). Vieš si napríklad tipnúť, za koľko teraz kúpiš základné potraviny či tvoj obľúbený snack? Ak áno, pusti sa do kvízu nižšie, ktorý ti dá reality-check cien. Aby sme ti to zjednodušili, vybrali sme potraviny, ktoré nájdeš v Lidli.
Keď už je reč o cenách, tak bohužiaľ, inflácia sa dotkla aj bežného nákupu – podľa údajov Štatistického úradu SR smeruje na potraviny a nealkoholické nápoje v priemere až 26,3 % z celkového rozpočtu domácností. Znamená to, že nákup potravín je pre mnohých Slovákov finančná záťaž.
Našťastie, Lidl pokračuje v dlhodobom znižovaní cien a zlacňuje ďalšie stovky produktov naprieč svojím sortimentom – niektoré až o 30 %. Lacnejšie kúpiš napríklad mäso, mliečne výrobky, trvanlivé mrazené potraviny, pečivo, nápoje či drogériu.
Nejde pritom o krátkodobú akciu, ale o dlhodobé rozhodnutie, ktorým diskont reaguje na pretrvávajúce finančné zaťaženie domácností a zvyšuje kúpnu silu svojich zákazníkov.
„Sme zodpovedným partnerom slovenských domácností a môžu sa na nás spoľahnúť aj v náročných časoch. Vďaka našej efektivite, optimalizácii procesov a dlhodobým vzťahom s dodávateľmi dokážeme prinášať ten najlepší pomer ceny a kvality. Naším cieľom je, aby si kvalitné potraviny mohol dovoliť skutočne každý a ako líder na trhu takto pomôžeme miliónom našich zákazníčok a zákazníkov,“ vysvetľuje konateľ pre rezort nákupu Lidl Slovenská republika Jörg Herwig.