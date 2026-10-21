Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním

530 kW čistej energie a zrýchlenie, ktoré ťa prilepí k sedačke.
Automobilka Mercedes-AMG posúva hranice elektrickej mobility na ďalšiu úroveň, keď predstavuje úplne nový Mercedes-AMG GT SUV – auto, ktoré kombinuje priekopnícky elektrický výkon, extrémne agresívny dizajn a praktickosť pre každodenný život.
Ide o prvý model v histórii, ktorý do obľúbeného segmentu SUV prináša autentický a čistokrvný zážitok z ikonického radu GT.
SUV tvarom, ale GT povahou
Sebavedomý exteriér definuje charakteristická osvetlená maska chladiča AMG s ikonickou hviezdou v strede. Vzadu zasa dominujú neprehliadnuteľné svetelné pásy a tvarovanie, ktoré novému Mercedes-AMG GT SUV dodávajú široký, prikrčený postoj.
Športový výraz podčiarkujú masívne, 23-palcové kolesá, ktoré sa starajú o nekompromisnú priľnavosť v zákrutách. Inžinieri si dali záležať aj na aerodynamike – prvky AEROKINETICS vrátane špeciálneho strešného spojlera umožňujú prispôsobiť prúdenie vzduchu konkrétnym požiadavkám, od maximálnej stability pri vysokej rýchlosti až po optimalizáciu dojazdu.
Ak by ti základ nestačil, príplatkový program MANUFAKTUR ponúka takmer neobmedzené možnosti individualizácie auta – od exkluzívnych lakov až po špeciálne úpravy diskov.
Tri motory a technológia z budúcnosti
To najzaujímavejšie však ukrýva Mercedes-AMG GT SUV pod kapotou. O pohon sa stará prelomová koncepcia, ktorá využíva tri elektromotory s axiálnym magnetickým tokom – jeden vpredu a dva vzadu. Motory novej generácie sú približne o dve tretiny ľahšie a zaberajú len tretinu priestoru v porovnaní s konvenčnými elektromotormi, pričom dosahujú až trojnásobnú výkonovú hustotu.
Dokonale prepracovaný systém generuje brutálny výkon až 530 kW (721 koní), ktorý rodinné SUV vystrelí z 0 na 100 km/h za 2,7 sekundy. Maximálna rýchlosť sa zastaví na hodnote 270 km/h.
O riadenie sa stará novinka AMG RACE ENGINEER. Výkonný čip Core neustále optimalizuje využitie komponentov pohonu, zatiaľ čo centrálna riadiaca jednotka umožňuje vodičovi prispôsobiť správanie v zákrutách, reakcie na plyn či mieru preklzu kolies. Milovníci klasického emočného zážitku ocenia režim AMGFORCE Sports+, ktorý do kabíny prináša autentický zvukový doprovod a dokonca simulovanú spätnú väzbu pri radení.
Šialene rýchle nabíjanie
Nový vysokovoltový akumulátor AMG s priamo chladenými valcovými článkami zaručuje, že si auto udrží plný výkon aj pri opakovanom prudkom zrýchľovaní. Celkový dojazd dosahuje na jedno nabitie až 760 kilometrov.
Skutočným technologickým šokom je však rýchlosť nabíjania – s podporou extrémneho nabíjacieho výkonu až 710 kW zvládne Mercedes-AMG GT SUV doplniť 454 kilometrov dojazdu len za 10 minút. To znamená, že trasu z Milána do Cannes, čo je viac ako 400 kilometrov, zvládne prejsť s jednou pauzou na nabíjanie, ktorá trvá kratšie ako vypitie espressa na čerpacej stanici.
Luxusný interiér s vlastnou svetelnou šou
Vo vnútri auta je všetko prispôsobené vodičovi. Ergonomický kokpit disponuje volantom AMG Performance s rýchlym prepínaním jazdných režimov a obopínajúcimi sedadlami AMG Performance, ktoré podržia telo aj pri agresívnom prejazde zákrutou.
Pohodlie si užijú počas jazdy aj cestujúci vzadu – čakajú ich priestranné, elektricky nastaviteľné sedadlá s komfortnými vankúšmi. Atmosféru na palube dotvára špičkový audio systém Burmester® High-End 4D Surround a unikátna panoramatická strecha s funkciou SKY CONTROL, ktorá sa v noci premení na žiarivé plátno s vlastnou svetelnou šou.
Čoskoro k dispozícii
Nový Mercedes-AMG GT SUV bude dostupný už čoskoro vo verziách GT 53, GT 55 a GT 63, pričom dokazuje, že elektrická budúcnosť nemusí byť nudná. Cena novinky začína na úrovni 118 080 eur. Viac informácií vrátane formuláru na predobjednávku nájdeš na webe automobilky zo Stuttgartu.
Pozri si galériu.
P. S. Pozri si aj nový model Mercedes-AMG GT 53, ktorý vyzerá perfektne.