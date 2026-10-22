Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)

Prevádzkar jednej z posledných aktívnych DVD/Blu-ray požičovní, Oldřich, to nerobí pre peniaze, ale z pocitu nostalgie a osobnej lásky pre fyzické nosiče. Zažil prvé VHS požičovne v 80. rokoch a bojoval aj proti napaľovaniu DVD.
Oldřich Zámostný je zamestnanec budovy MAT, v ktorej sídli kino, reštaurácia, postprodukčné krídlo vrátane strižní a DVD/Blu-ray požičovňa. Pracuje tam už od roku 1994. V súčasnosti prevádzkuje kino a zároveň požičovňu, ktorá funguje od roku 2003. MAT je jedna z posledných DVD/Blu-ray požičovní v Česku. Na Slovensku už od 31. decembra 2023 žiadna neexistuje.
Ako to vyzerá v DVD požičovni v roku 2026? Chodia do nej zákazníci s tým, že si na Netflixe nevedia nič nájsť? Ako Covid a Netflix zmenili existenciu požičovní a aký bol úplne prvý film, ktorý kedy požičali? To a mnohé ďalšie, ako aj spomienky na zlatú éru požičovní, nám v rozhovore opísal Oldřich.
Robíte to už 23 rokov aj napriek tomu, že to už niekoľko rokov nie je výnosné. Musí to pre vás byť osobné, však?
Áno, je to dosť osobné a rozhodne to nerobíme pre peniaze. Je to na ústupe a veľa ľudí sa diví, že ešte existujeme, takže sa prídu z nostalgie a zo zvedavosti pozrieť, ako to u nás vyzerá. Ja som zažil vznik prvých videopožičovní v Československu v druhej polovici 80. rokov, keď boli ešte pridružené ku kinám.
Kto nemal možnosť si vtedy kúpiť drahé VHS zo zahraničia, jeho jedinou možnosťou bolo požičať si ich v požičovniach. Je to pre nás veľmi nostalgická vec. Nechceme sa toho vzdať aspoň dovtedy, kým to zarobí na nákupy nových filmov.
Asi v budove robíte aj niečo iné.
Áno, prevádzkujem kino, robím dramaturgiu a popritom chodím do videopožičovne.
Zdá sa, že požičovňa môže existovať len vďaka tomu, že je to vedľajšia služba popri kine a reštaurácii.
Asi áno. Neviem si predstaviť, že by to niekomu zarábalo, keby si musel prenajať nový priestor a zarábať len z požičiavania fyzických nosičov. Čo viem, tak aj tých ďalších pár požičovní, čo v minulých rokoch ešte fungovali, bolo spojených s trafikou či niečím iným.
Koľko stojí požičanie filmu?
DVD stojí menej ako UHD a novinky stoja viac ako staršie kúsky. Napríklad Blu-ray novinku si u nás požičiate za nejakých 2,90 eura.
Takže stále kupujete novinky? Môžem si u vás požičať Spider-Mana či Odyseu, keď vyjdú na fyzických nosičoch?
Áno. V Česku je posledný distribútor Magic Box. Ponuka od nich sa každý mesiac zmenšuje, keďže hollywoodske štúdiá čoraz menej vydávajú fyzické nosiče a na Slovensko sa z tejto obmedzenej produkcie dostane ešte menej.
Pri ktorom filme vás prekvapilo, že v Česku či na Slovensku nevyšiel na fyzickom nosiči?
Z hollywoodskych napríklad F1 a z tuzemských Vlny. F1 sa dalo zohnať, ale len s anglickými titulkami. Posledný rok-dva začíname mať problém s tým, že ani najväčšie hollywoodske filmy už nemajú české titulky.
Kedy požičovňa sama osebe prestala byť lukratívna či výnosná? Pamätáte si cca na konkrétny rok?
Asi až v roku 2015, vtedy okolo nás ešte fungovalo viacero požičovní. Neviem prečo, ale došlo tam k značnému prepadu.
Ktoré žánre si ľudia požičiavajú najviac?
Fantasy, sci-fi a komédie.
Tak trochu to zrkadlí popularitu filmov v kinách. Spomínate si aj úplne prvý film, ktorý ste požičali?
V prvý deň po otvorení tu bol jediný zákazník a požičal si Johanku z Arku a Knihu džunglí 2.
Ktorý film ste požičali najviac?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ktorý film požičali najviackrát a ktorý bol úplne prvý film, aký v roku 2003 požičali.
- Ako vnímal éru napaľovania DVD, keď ich predával lacno úplne každý.
- Ako im zmenil život Netflix a či to bol väčší zabijak požičovní než internet a televízie.
- Akí zákazníci ešte chodia v roku 2026 do požičovní, aké filmy si požičiavajú a ako je možné, že v súčasnosti stále existujú.
- Ako funguje požičiavanie a predávanie filmov a koľko ich vyjde kúpa Odysey či Spider-Mana.