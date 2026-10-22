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Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
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dnes 22. októbra 2026 o 7:00
Čas čítania 8:55

Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)

Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
Zdroj: Archív respondenta Oldřich Zámostný/Refresher.sk
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
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Prevádzkar jednej z posledných aktívnych DVD/Blu-ray požičovní, Oldřich, to nerobí pre peniaze, ale z pocitu nostalgie a osobnej lásky pre fyzické nosiče. Zažil prvé VHS požičovne v 80. rokoch a bojoval aj proti napaľovaniu DVD.

Oldřich Zámostný je zamestnanec budovy MAT, v ktorej sídli kino, reštaurácia, postprodukčné krídlo vrátane strižní a DVD/Blu-ray požičovňa. Pracuje tam už od roku 1994. V súčasnosti prevádzkuje kino a zároveň požičovňu, ktorá funguje od roku 2003. MAT je jedna z posledných DVD/Blu-ray požičovní v Česku. Na Slovensku už od 31. decembra 2023 žiadna neexistuje.

Ako to vyzerá v DVD požičovni v roku 2026? Chodia do nej zákazníci s tým, že si na Netflixe nevedia nič nájsť? Ako Covid a Netflix zmenili existenciu požičovní a aký bol úplne prvý film, ktorý kedy požičali? To a mnohé ďalšie, ako aj spomienky na zlatú éru požičovní, nám v rozhovore opísal Oldřich.

DVD požičovňa MAT
Zdroj: Archív respondenta Oldřich Zámostný/Refresher.sk

Robíte to už 23 rokov aj napriek tomu, že to už niekoľko rokov nie je výnosné. Musí to pre vás byť osobné, však?

Áno, je to dosť osobné a rozhodne to nerobíme pre peniaze. Je to na ústupe a veľa ľudí sa diví, že ešte existujeme, takže sa prídu z nostalgie a zo zvedavosti pozrieť, ako to u nás vyzerá. Ja som zažil vznik prvých videopožičovní v Československu v druhej polovici 80. rokov, keď boli ešte pridružené ku kinám.

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Kto nemal možnosť si vtedy kúpiť drahé VHS zo zahraničia, jeho jedinou možnosťou bolo požičať si ich v požičovniach. Je to pre nás veľmi nostalgická vec. Nechceme sa toho vzdať aspoň dovtedy, kým to zarobí na nákupy nových filmov.

December 2003 krátko po otvorení
December 2003 krátko po otvorení Zdroj: Archív respondenta Oldřich Zámostný/Refresher.sk

Asi v budove robíte aj niečo iné.

Áno, prevádzkujem kino, robím dramaturgiu a popritom chodím do videopožičovne.

Zdá sa, že požičovňa môže existovať len vďaka tomu, že je to vedľajšia služba popri kine a reštaurácii.

Asi áno. Neviem si predstaviť, že by to niekomu zarábalo, keby si musel prenajať nový priestor a zarábať len z požičiavania fyzických nosičov. Čo viem, tak aj tých ďalších pár požičovní, čo v minulých rokoch ešte fungovali, bolo spojených s trafikou či niečím iným.

Koľko stojí požičanie filmu?

DVD stojí menej ako UHD a novinky stoja viac ako staršie kúsky. Napríklad Blu-ray novinku si u nás požičiate za nejakých 2,90 eura.

Takže stále kupujete novinky? Môžem si u vás požičať Spider-Mana či Odyseu, keď vyjdú na fyzických nosičoch?

Áno. V Česku je posledný distribútor Magic Box. Ponuka od nich sa každý mesiac zmenšuje, keďže hollywoodske štúdiá čoraz menej vydávajú fyzické nosiče a na Slovensko sa z tejto obmedzenej produkcie dostane ešte menej.

Pri ktorom filme vás prekvapilo, že v Česku či na Slovensku nevyšiel na fyzickom nosiči?

Z hollywoodskych napríklad F1 a z tuzemských Vlny. F1 sa dalo zohnať, ale len s anglickými titulkami. Posledný rok-dva začíname mať problém s tým, že ani najväčšie hollywoodske filmy už nemajú české titulky.

DVD požičovňa MAT DVD požičovňa MAT Súčasný vzhľad a priestor požičovne Súčasný vzhľad a priestor požičovne
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Kedy požičovňa sama osebe prestala byť lukratívna či výnosná? Pamätáte si cca na konkrétny rok?

Asi až v roku 2015, vtedy okolo nás ešte fungovalo viacero požičovní. Neviem prečo, ale došlo tam k značnému prepadu.

Ktoré žánre si ľudia požičiavajú najviac?

Fantasy, sci-fi a komédie.

Tak trochu to zrkadlí popularitu filmov v kinách. Spomínate si aj úplne prvý film, ktorý ste požičali?

V prvý deň po otvorení tu bol jediný zákazník a požičal si Johanku z Arku a Knihu džunglí 2.

Ktorý film ste požičali najviac?

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ktorý film požičali najviackrát a ktorý bol úplne prvý film, aký v roku 2003 požičali. 
  • Ako vnímal éru napaľovania DVD, keď ich predával lacno úplne každý. 
  • Ako im zmenil život Netflix a či to bol väčší zabijak požičovní než internet a televízie.
  • Akí zákazníci ešte chodia v roku 2026 do požičovní, aké filmy si požičiavajú a ako je možné, že v súčasnosti stále existujú. 
  • Ako funguje požičiavanie a predávanie filmov a koľko ich vyjde kúpa Odysey či Spider-Mana.
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Náhľadový obrázok: Archív respondenta Oldřich Zámostný/Refresher.sk
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Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00