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Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
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dnes 24. októbra 2026 o 7:19
Čas čítania 5:55
Adriana Královičová CZ/refresher.cz

Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur

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Ešte pred pár rokmi si Kája a Filip strážili každú korunu. Dnes majú biznis z cestovania. Keď začali zarábať viac, rozhodli sa nenechať peniaze len tak ležať a prvé väčšie sumy investovali do nehnuteľností.

Na sociálnych sieťach ich sleduje vyše 300-tisíc ľudí. Pracujú z Bali, cestujú po svete a plánujú ľuďom dovolenky na mieru, za ktoré dnes klienti bez váhania zaplatia aj vyššie tisícky eur. Ešte pred pár rokmi však Kája a Filip riešili úplne iné veci: brigády, školu, lacné letenky a hlavne to, ako si na vlastné cestovanie zarobiť.

Dnes z projektu Levně po světě vybudovali fungujúci biznis. Spoločne precestovali viac ako 50 krajín, naplánovali tisíce dovoleniek a vytvorili stovky podrobných itinerárov. Klienti im zverujú plánovanie ciest do Japonska, na Maldivy alebo na grécke ostrovy. Sami pritom hovoria, že na začiatku žiadny veľký podnikateľský plán nemali. Všetko vznikalo postupne.

Ich príbeh však nezačal na Bali ani na Instagrame. Obaja boli od mladosti zvyknutí pracovať, cestovať a premýšľať o tom, čo s vyrobenými peniazmi urobia. Práve ich rozdielny vzťah k financiám dnes výrazne ovplyvňuje to, ako podnikajú, investujú aj ako premýšľajú o budúcnosti.

cestování, podnikání, Češi ve světě cestování, podnikání, Češi ve světě cestování, podnikání, Češi ve světě cestování, podnikání, Češi ve světě
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Kája si našla brigádu už v 15 rokoch

Kája vyrastala na dedine v rodine, kde sa podľa jej slov obracala každá koruna. Peniaze preto začala vnímať inak ako mnohí jej rovesníci. Už v 15 rokoch si našla prvú brigádu a postupne ich mala naraz aj niekoľko.

 

Popri škole pracovala, venovala sa modelingu a cestovala do zahraničia. Práve modeling jej zároveň dal jednu z prvých lekcií finančnej samostatnosti. Keď bola na cestách, dostávala presne stanovené vreckové a nemohla sa spoľahnúť na to, že jej rodičia kedykoľvek pošlú ďalšie peniaze.

„Mali sme približne 80 eur vreckové na týždeň, a to napríklad v Kórei. Nemala som komu zavolať, nech mi pošlú peniaze. Nemala som žiadny vlastný účet, nič. Ak som s tým nevyžila, tak som nevyžila,“ spomína.

Musela preto plánovať, koľko minie, čo si môže dovoliť a čo si radšej nechá na neskôr. Zároveň si ale z domu odniesla aj veľmi silný návyk šetriť.

Hovorí, že dnes ju Filip učí trochu opačnú vec – aby sa za míňanie automaticky necítila previnilo. Snaží sa hľadať rovnováhu medzi šetrením, investovaním a tým, aby si peniaze aj užili.

Najprv brigády, potom Dánsko a život s pár stovkami eur

Ani Filip sa k podnikaniu nedostal bez predchádzajúcich skúseností. Vyskúšal si prácu čašníka, fast food, kancelársku prácu a rozvoz pizze. V Dánsku sa nakoniec na dva roky stal sushi kuchárom.

 

Do krajiny pritom obaja odišli ešte ako veľmi mladí. Pôvodne mali byť iba spolubývajúci na vysokej škole, no ešte pred odchodom sa z nich stal pár. Po dvoch mesiacoch vzťahu tak začali spolu žiť, a rovno v cudzej krajine.

„Bolo toho naozaj veľa a na začiatku bol náš vzťah veľmi komplikovaný. Ale naučili sme sa spolu pracovať a myslím si, že sme za to obaja strašne radi,“ hovorí Kája.

Ani ich prvé cestovanie pritom nebolo o luxuse. Ako študenti hľadali lacné letenky a jednoduché ubytovanie, ale nechceli šetriť na samotných zážitkoch. Na Filipínach si napríklad požičali skúter a s obrovskými batohmi prechádzali ostrovy.

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Zdroj: refresher.cz
Odporučil/a: Adriana Královičová CZ/refresher.cz
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