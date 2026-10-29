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Jeden úraz ťa môže pripraviť o príjem na celé mesiace. Vieš, ako sa pripraviť na nečakané situácie?
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Tento článok je PR správa spoločnosti Colonnade.
dnes 29. októbra 2026 o 12:30
Čas čítania 2:56
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Jeden úraz ťa môže pripraviť o príjem na celé mesiace. Vieš, ako sa pripraviť na nečakané situácie?

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Na týždeň v zahraničí sa poistíme bez váhania. Čo zvyšných 51 týždňov?

Pred odchodom na dovolenku riešime mnoho vecí. Kontrolujeme rezervácie, platnosť pasov, balíme kufre a na pár kliknutí vybavíme aj cestovné poistenie. Zdravotné komplikácie či úraz v zahraničí si totiž dokáže predstaviť určite každý.

Málokedy sa však zamyslíme nad situáciami, ktoré nás môžu zastihnúť počas úplne obyčajného dňa doma, na výlete, pri športe alebo cestou do práce.

Stačí jeden nešťastný pád na bicykli, zranenie pri futbale alebo pošmyknutie na schodoch a bežný deň sa môže zmeniť na niekoľko týždňov liečby, rehabilitácií či obmedzení v každodennom živote.

Colonnade
Zdroj: Colonnade

Úraz sa nekončí ošetrením

Po úraze prichádza oveľa viac starostí, než len samotná liečba. Ako dlho bude trvať liečba? Bude možné vrátiť sa okamžite do práce? A ako sa rodina vysporiada s prípadným výpadkom príjmu?

Mesačné výdavky totiž nezmiznú len preto, že človek zostal niekoľko týždňov alebo mesiacov na PN. Hypotéka, nájom, energie, splátky či náklady spojené s deťmi pokračujú ďalej bez ohľadu na zdravotný stav.

„Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti príjem domácnosti často klesne, no väčšina výdavkov zostáva rovnaká. K tomu sa môžu pridať náklady na liečbu, rehabilitáciu alebo pomoc v domácnosti. Práve v takýchto chvíľach sa ukáže, akú hodnotu má správne nastavená finančná rezerva a kvalitné poistenie,“ vysvetľuje Patrik Hlavina, odborník na financie a Manažér pobočky Topoľčany, Insurance, s.r.o.

Odborníci na osobné financie dlhodobo upozorňujú, že finančná odolnosť domácnosti nestojí len na úsporách, ale aj na pripravenosti zvládnuť neočakávané životné situácie.

„V praxi sa stretávam s tým, že ľudia si poistia dovolenku alebo auto, no oveľa menej myslia na vlastný príjem, ktorý živí celú domácnosť. Práve neočakávané udalosti, ako úraz či vážnejšie ochorenie, dokážu zo dňa na deň zmeniť finančnú situáciu rodiny. Dobrá finančná príprava nie je o strachu, ale o zodpovednosti voči sebe a svojim blízkym,“ dodáva Patrik Hlavina.

Colonnade
Zdroj: Colonnade

Návrat do bežného života prináša ďalšie nečakané výdavky

Mnohí si pod následkami úrazu predstavia najmä čas strávený v nemocnici. V skutočnosti však býva náročné najmä obdobie po návrate domov.

Rehabilitácie, fyzioterapia, zdravotné pomôcky či individuálna starostlivosť môžu predstavovať dodatočné náklady, ktoré rodiny vopred neplánujú. Pri vážnejších úrazoch môže byť návrat k bežnému fungovaniu ťažší, než sa na prvý pohľad zdá. Niekedy si vyžaduje úpravy domácnosti, napríklad bezbariérovú kúpeľňu či odstránenie prahov, v niektorých prípadoch aj prispôsobenie auta alebo spôsobu prepravy.

Práve tieto situácie ukazujú, že dôsledky zdravotných problémov sa často nedajú merať len počtom dní strávených liečbou. Ich dopad sa môže prejaviť aj v každodennom fungovaní domácnosti.

Colonnade
Zdroj: Colonnade

Keď sa problém týka celej rodiny

Zdravotné komplikácie jedného člena rodiny sa zriedka dotýkajú len jeho samotného. Platí to najmä pri deťoch.

Každý rodič pozná pocit bezmocnosti, keď dieťa skončí v nemocnici alebo je po úraze odkázané na dlhšie zotavovanie. Okrem starostí o zdravie pribúdajú aj organizačné a finančné otázky. Kto zostane s dieťaťom doma? Ako zosúladiť starostlivosť s prácou? A čo so zaplatenými krúžkami, športovými tréningami, letným táborom alebo inými aktivitami, ktoré boli zaplatené na celé mesiace dopredu a vaša dieťa ich pre úraz nemôže absolvovať?

Aj preto sa čoraz viac ľudí pozerá na poistenie nielen ako na ochranu jednotlivca, ale ako na nástroj, ktorý pomáha zvládať náročné životné situácie celej rodiny.

V niektorých situáciách pomôže najmä rýchla rada

Pomoc dnes nemusí mať podobu len finančného plnenia. Čoraz väčší význam získavajú služby, ktoré ľuďom pomáhajú zorientovať sa v situácii a získať odbornú radu v správnom čase.

Online konzultácia s lekárom, dostupná zdravotná asistencia alebo možnosť získať druhý odborný názor pri závažnej diagnóze môžu byť pre mnohých rovnako dôležité ako finančná kompenzácia. V neistých momentoch totiž ľudia často potrebujú predovšetkým vedieť, aké majú možnosti a na koho sa môžu obrátiť.

Malý test pre každého

Skús sa na chvíľu zamyslieť:

  • Ako dlho by tvoja domácnosť zvládla fungovať pri výrazne nižšom príjme?
  • Máš vytvorenú rezervu na nečakané výdavky spojené s liečbou alebo rehabilitáciou?
  • Vedel*a by si pokryť niekoľkomesačné zotavovanie bez výrazného zásahu do rodinného rozpočtu?
  • Máš zabezpečené riešenie pre prípad, že by zdravotné problémy zasiahli teba alebo niekoho blízkeho?

Ochrana, ktorá zohľadňuje reálny život

Dnešné poistné riešenia už dávno nie sú len o krytí následkov úrazu. Zohľadňujú aj situácie spojené s výpadkom príjmu, dlhodobou liečbou, zdravotnou asistenciou či potrebami celej rodiny.

Úrazové poistenie OMNIA od poisťovne Colonnade je postavené na flexibilnom prístupe, vďaka ktorému si klient môže nastaviť ochranu podľa svojej životnej situácie a potrieb. Jeho cieľom nie je reagovať len na samotný úraz, ale pomôcť zvládnuť aj obdobie, ktoré po ňom nasleduje.

Leto je ideálny čas nielen na plánovanie dovolenky, ale aj na krátke zamyslenie nad tým, či a ako ste pripravení na nečakané životné situácie. 

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