Bratislavský Istrochem čaká veľká premena. Zapoj sa do prípravy budúcnosti najväčšieho brownfieldu v meste

Čo vznikne na mieste bývalého Istrochemu?
Územie bývalého Istrochemu sa môže v budúcnosti zmeniť na novú mestskú štvrť. Priniesť môže bývanie, pracovné príležitosti, služby, zeleň, verejné priestory aj nové miesta na stretávanie. Čo konkrétne tam však bude, ešte nie je rozhodnuté. A práve teraz máš možnosť povedať, čo by si tam chcel*a vidieť ty.
Ide o súčasť iniciatívy Nové Nové Mesto, ktorá zbiera názory verejnosti ešte predtým, než vzniknú konkrétne návrhy budúcej štvrte. Zapojiť sa môžeš online prostredníctvom dotazníka, osobne na pop-upoch v Poluse a Novej Tržnici alebo počas komentovanej prehliadky areálu.
Získané podnety sa stanú jedným z podkladov pre medzinárodnú urbanistickú súťaž.
Čo by podľa teba mala budúca štvrť ponúknuť?
Viac zelene, cyklotrás, športovísk alebo miest, kde sa dá tráviť čas s kamošmi? Každý má trochu inú predstavu o tom, čo robí mesto dobrým miestom na život. Svoje nápady môžeš poslať jednoducho cez online dotazník.
Otázky v dotazníku sa týkajú dopravy, zelene, služieb, verejných priestorov či možností trávenia voľného času. Ak bývaš v okolí areálu, zobrazia sa ti aj doplňujúce otázky o každodennom živote, skúsenostiach a potrebách jeho okolia.
Nemusíš mať vyštudovanú architektúru, ani bývať hneď vedľa Istrochemu. Do dotazníka sa môže zapojiť každý, kto v Bratislave žije, pracuje alebo sa zaujíma o jej budúcnosť.
„Našou úlohou je nastaviť urbanistický a plánovací rámec budúcej premeny územia, od verejných priestorov po usporiadanie bývania a občianskej vybavenosti. Pri takto rozsiahlej lokalite je kľúčové pracovať s jej väzbami na okolité mesto. Naše skúsenosti s prípravou transformačných území preto prepájame s odbornými požiadavkami a poznaním ľudí, ktorí v okolí žijú alebo ho využívajú. Závery participácie budú jedným z podkladov pri príprave zadania súťaže a pomôžu vytvoriť kvalitný základ pre ďalšie plánovanie,“ uviedol Peter Čižmár, Senior Business Development Manager Penta Real Estate.
Ak sa radšej porozprávaš osobne, zastav sa na informačnom pop-upe 5. a 6. novembra v Poluse Bratislava alebo 12. a 13. novembra v Novej tržnici. Dozvieš sa tam viac o pripravovanom procese, môžeš sa opýtať na to, čo ťa zaujíma, a vyplniť dotazník rovno na mieste.
Istrochem si môžeš pozrieť aj zblízka
Areál bývalého Istrochemu má za sebou dlhú priemyselnú históriu. Dnes ide o najväčší brownfield v Bratislave, teda rozsiahle územie, ktoré v minulosti slúžilo priemyslu a čaká na nové využitie.
Ak ťa zaujíma, ako to tam momentálne vyzerá a ako bude pokračovať príprava jeho budúcej transformácie, zúčastni sa 7. novembra 2026 bezplatných komentovaných prehliadok územia.
Počas nich sa dozvieš viac o jeho histórii, súčasnom stave, urbanistických súvislostiach aj pripravovanom procese. Prehliadky potrvajú približne hodinu a budú prebiehať v menších skupinách. Počet miest je obmedzený, preto sa treba vopred zaregistrovať na www.novenovemesto.sk.
Čo bude nasledovať?
Všetky zozbierané podnety následne vyhodnotí Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), mestská odborná organizácia, ktorá sa venuje plánovaniu a rozvoju hlavného mesta.
Odborníci sa pozrú na to, čo ľuďom v tejto časti Bratislavy najviac chýba, aké zmeny by privítali, ale aj z čoho majú pri premene Istrochemu obavy.
„Pri vyhodnotení budeme sledovať opakujúce sa potreby, priority a obavy aj rozdiely medzi jednotlivými skupinami účastníkov. Dôležité je zachytiť tiež protichodné pohľady a súvislosti, ktoré ovplyvňujú každodenný život. Záverečná správa zrozumiteľne predstaví použité metódy, zapojené skupiny a hlavné zistenia. Tieto výstupy poskytnú spracovateľom súťažného zadania odborný podklad založený na skúsenostiach verejnosti,“ uviedol Juraj Hurný, riaditeľ Sekcie participácie a mestských štúdií Metropolitného inštitútu Bratislavy.
Chceš sa do diskusie zapojiť ešte viac? Po dotazníku budú nasledovať aj stretnutia v menších fokusových skupinách, kde sa budú konkrétne témy rozoberať podrobnejšie. Ak máš záujem zúčastniť sa, môžeš to uviesť priamo v dotazníku alebo napísať na [email protected].
A čo bude nasledovať potom? Závery participácie sa stanú jedným z podkladov pri príprave zadania medzinárodnej urbanistickej súťaže. Architekti a urbanisti v nej budú hľadať budúcu priestorovú štruktúru a funkčné využitie územia, systém verejných priestorov, dopravné a krajinné riešenie aj spôsob jeho prepojenia s okolitým mestom.
Aby si vedel*a, čo sa s tvojimi nápadmi stalo, výsledky zberu podnetov budú zverejnené na www.novenovemesto.sk.