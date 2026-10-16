Feed Explore
Feed Explore Profil
O týchto Slovenkách ešte budeš počuť. Toto sú finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2026 (FOTO)
0
0
0
Tento článok je vytvorený v rámci mediálnej spolupráce so spoločnosťou MBFL.
dnes 16. októbra 2026 o 12:05
Čas čítania 2:42

O týchto Slovenkách ešte budeš počuť. Toto sú finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2026 (FOTO)

O týchto Slovenkách ešte budeš počuť. Toto sú finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2026 (FOTO)
Zdroj: Dorota Kolářová @dorotakolarova / @dorokoworks, Paulina Nowak @paulinanowak_photography a Amir Golzari @_amirgolzari
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ich prácu sa oplatí sledovať.

Odborná porota Best Fashion Talent 2026 powered by Perwoll vybrala zo šiestich semifinalistov trojicu, ktorá svoje kolekcie predstaví v novembri na Mercedes-Benz Fashion Live! v Starej tržnici v Bratislave. Do finále postupujú Lea Hartmannová, Kristína Danieličová a Barbora Necpalová.

Porota zároveň navrhla osobitné ocenenie za krajčírsku tvorbu Tobiasovi Rúčkovi. Niekoľkohodinová diskusia nad tvorbou všetkých šiestich semifinalistov priniesla aj širšiu reflexiu nastupujúcej generácie – jej vzťahu ku kultúrnej pamäti, remeslu a udržateľnosti.

MBFL!
Zdroj: MBFL!
Finalistky predstavia svoje kolekcie v bratislavskej Starej tržnici počas podujatia Mercedes-Benz Fashion Live! 2 novembra o 18:00. Okrem hlavnej ceny sa počas večera udelí aj špeciálne ocenenie Refresher Fashion Talent.

Lea Hartmannová: Kultúrna pamäť bez nostalgie

Už pri výbere semifinalistov sa ako jedna z výrazných línií tohtoročného BFT ukázal vzťah k minulosti. Kultúrna pamäť, remeslo či tradičný odev sa v projektoch neobjavovali ako formy, ktoré treba reprodukovať, ale ako materiál pre súčasnú tvorbu.

Pri Lei Hartmannovej porota ocenila, že s folklórom nepracuje plocho, iba ako s ornamentom. Prostredníctvom konkrétnej témy erotickej ľudovej piesne ho interpretuje vlastným súčasným jazykom.

Jej kolekcia Poézia tela vychádza z výskumu symboliky ženského tela, intimity a sexuality v slovenskej ľudovej kultúre a Lea vo svojej práci zároveň prepája odev s tradičnými textilnými technikami a tvorbou vlastných textilných povrchov.

Porota vyzdvihla zrelosť výberu témy, kvalitné remeselné a strihové spracovanie aj veľmi jasne definovanú vizualitu. Práve v nej už podľa poroty vzniká rozpoznateľná identita autorky. 

MBFL! MBFL! MBFL!
Zobraziť galériu
(3)

Kristína Danieličová: Udržateľnosť ako uchovávanie kultúrnej pamäti

Kristína Danieličová zaujala porotu kreatívnym a inovatívnym prístupom k materiálu a kultúrnej udržateľnosti. V projekte Pseudofossils vychádza zo slovenského tradičného odevu, ktorý nereprodukuje doslovne. Pracuje s jeho odtlačkami a fragmentmi a experimentuje s hlinou, pieskom, plisovaním, laserovými technológiami, latexom či drapovaním.

Porota v jej práci pomenovala aj dialóg medzi tým, čo môže pôsobiť gýčovo, a tým, čomu pripisujeme kultúrnu hodnotu. Práve z tohto napätia vzniká jej špecifický autorský jazyk.

Jej práca zároveň rozšírila diskusiu o udržateľnosti. Danieličová sama používa pojem kultúrna udržateľnosť - zachovanie pre ňu neznamená iba archivovanie, ale hľadanie spôsobov, ako remeselné poznatky a kultúrnu pamäť ďalej rozvíjať.

Porota okrem iného ocenila aj jej inovatívny prístup, silnú konceptuálnosť a schopnosť prepájať experiment s materiálom s technickým porozumením konštrukcii odevu.

MBFL! MBFL! MBFL MBFL
Zobraziť galériu
(4)

Barbora Necpalová: Odev ako súčasť širšieho vizuálneho sveta

Barbora Necpalová porotu zaujala odvahou, kreativitou a výrazným vizuálnym myslením. Jej kolekcia I SEASON WITH ANTS vychádza zo slovanskej a postsovietskej kuchyne ako priestoru každodenných rituálov, predmetov, spomienok a spoločenských vrstiev.

Prostredníctvom nej skúma absurditu sveta, v ktorom drobné osobné starosti existujú vedľa väčších spoločenských problémov.

Porota osobitne vyzdvihla jej art direction – spôsob, akým cez fotografiu, styling a doplnky dokázala kolekciu posunúť na inú úroveň. Jej sila je v schopnosti pracovať s bizarnými a provokatívnymi myšlienkami a vytvárať z nich výrazný vizuálny svet, v ktorom sa prepájajú odev, objekt, materiál, styling a fotografia.

Porota ocenila aj jej odvahu pri práci s rôznymi materiálmi, rešpektovanie ich vlastností a schopnosť vytvárať nečakané kombinácie. Jej tvorba sa tak pohybuje na pomedzí módneho dizajnu, objektu a vizuálneho umenia.

MBFL! MBFL! MBFL! MBFL!
Zobraziť galériu
(4)

Osobitné ocenenie za krajčírsku tvorbu pre Tobiasa Rúčku

Popri výbere troch finalistiek sa porota rozhodla osobitne vyzdvihnúť Tobiasa Rúčku, ktorému navrhla udeliť BFT Special Recognition for Tailoring / Ocenenie BFT za krajčírsku tvorbu.

V jeho práci porota ocenila predovšetkým tailoring, kvalitné vypracovanie, konštrukciu a technické riešenie odevu. Tobias pochádza z rodiny krajčírov a konštruktérov strihov a rodinnú remeselnú tradíciu vníma ako prirodzenú súčasť svojho autorského smerovania.

Vo svojej tvorbe smeruje k zákazkovej a limitovanej produkcii a kladie dôraz na precízne krajčírstvo a osobný vzťah medzi tvorcom, odevom a jeho nositeľom. Navrhovaným ocenením chce vyzdvihnúť práve jeho silné technické a krajčírske zázemie a podporiť ho v jeho ďalšom rozvíjaní.

MBFL MBFL MBFL
Zobraziť galériu
(3)

Kto získa ocenenie?

Nasledujúce týždne budú pre finalistky ďalšou fázou práce. Lea Hartmannová, Kristína Danieličová a Barbora Necpalová budú svoje kolekcie ďalej rozvíjať aj na základe spätnej väzby poroty a pripravovať ich na finálnu prezentáciu.

Výsledné kolekcie predstavia v novembri na Mercedes-Benz Fashion Live! v Starej tržnici v Bratislave, kde bude vyhlásená víťazka Best Fashion Talent 2026 powered by Perwoll. Okrem hlavnej ceny vyhlásia organizátori aj Refresher Fashion Talent.

Práce finalistiek budeš môcť vidieť v bratislavskej Starej tržnici počas podujatia Mercedes-Benz Fashion Live! 2. novembra o 18:00.
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Dorota Kolářová @dorotakolarova / @dorokoworks, Katka Puškášová @katkapuskasova.jpg a Amir Golzari @_amirgolzari
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION VZDELANIE & KARIÉRA
Odporúčame
Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
Refresher Club
Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
pred 2 dňami
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
Sponzorovaný obsah
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
pred 3 dňami
Kreatín je pre tvoje telo lepší, dôležitejší a lacnejší než proteín či hociktorý iný suplement. Môžeme ním zabrániť aj demencii?
Refresher Club
Kreatín je pre tvoje telo lepší, dôležitejší a lacnejší než proteín či hociktorý iný suplement. Môžeme ním zabrániť aj demencii?
dnes o 07:00
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol
Refresher Club
Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol
pred 3 dňami
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
Refresher Club
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
pred 2 dňami
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
včera o 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
včera o 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
pred 4 dňami
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Spravodajstvo
Slovensko Politika Polícia SR Ekonomika
Viac
Pellegrini si posvietil na Kuffu: Od tajných služieb si vyžiadal informácie, až potom rozhodne o jeho vymenovaní za ministra
pred 9 minútami
Fico predčasne odišiel zo summitu EÚ v Bruseli. V Srbsku podporí Vučića na predvolebnom mítingu
pred 24 minútami
Lídri EÚ sa dohodli na krokoch proti drahým energiám: Prehodnotia sporné emisné povolenky a okresajú byrokraciu
pred hodinou

Viac z Fashion

Všetko
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
V spolupráci
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
9. 10. 2026 16:02
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus
9. 10. 2026 16:00
Zara spojila módu s F1. 🏁 Kolekciu inšpirovanú Ayrtonom Sennom kúpiš už aj na Slovensku
Zara spojila módu s F1. 🏁 Kolekciu inšpirovanú Ayrtonom Sennom kúpiš už aj na Slovensku
pred 3 dňami
Gorpcore ovládol hory aj ulice. Vybrali sme funkčné oblečenie, ktoré vyzerá cool a ochráni ťa pred sychravým počasím
Gorpcore ovládol hory aj ulice. Vybrali sme funkčné oblečenie, ktoré vyzerá cool a ochráni ťa pred sychravým počasím
pred hodinou
Bežecká sezóna nekončí. V týchto 10 modeloch tenisiek si jesennú trať užiješ naplno
V spolupráci
Bežecká sezóna nekončí. V týchto 10 modeloch tenisiek si jesennú trať užiješ naplno
pred 2 dňami
FOTO: Budúca štvrť Southbank ožila módou. Show freier otvorila trinásty ročník MBFL!
PR správa
FOTO: Budúca štvrť Southbank ožila módou. Show freier otvorila trinásty ročník MBFL!
pred 3 dňami
Viac z Design & Art Všetko
Poznáme špičku slovenskej architektúry. Toto sú víťazi ceny CE ZA AR
Poznáme špičku slovenskej architektúry. Toto sú víťazi ceny CE ZA AR
8. 10. 2026 21:00
Bývanie za 225-tisíc eur, ktoré môžeš presunúť kdekoľvek. Modulárna drevostavba ponúka interiér s množstvom svetla
10. 10. 2026 11:00
Tradičná dedina dostala moderný dizajn. Zo schátranej uličky vytvorili architekti víkendový dom ako z magazínu
pred 3 dňami
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Peter si nesprávnou masturbáciou otupil citlivosť penisu: sex ma nestimuloval, rýchlo som stratil erekciu (Rozhovor)
8. 9. 2026 14:00
Mám problém komunikovať s ľuďmi a nikdy som nemal skutočný vzťah. Ako prekonať pocit menejcennosti a naučiť sa socializovať?
7. 9. 2026 7:00
Viac z Zdravie Všetko
Adriana si našla hrčku v prsníku: „ Až keď som mala prísť o prsia, som si uvedomila, aká som krásna.“
Refresher Club
Adriana si našla hrčku v prsníku: „ Až keď som mala prísť o prsia, som si uvedomila, aká som krásna.“
8. 10. 2026 18:00
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
8. 10. 2026 17:00
„Diagnózu nechce počuť nikto, no včasný záchyt mi zachránil život,“ hovorí Adriana, ktorá si nahmatala hrčku v prsníku
1. 10. 2026 14:45

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Gorpcore ovládol hory aj ulice. Vybrali sme funkčné oblečenie, ktoré vyzerá cool a ochráni ťa pred sychravým počasím
Fashion
pred hodinou
Gorpcore ovládol hory aj ulice. Vybrali sme funkčné oblečenie, ktoré vyzerá cool a ochráni ťa pred sychravým počasím
pred hodinou
Visí ti v skrini turistická bunda? Vyskladáš s ňou cool outfit – aj keď ideš len do mesta na kávu.
Najväčší hráč na Love Islande? Matúš čelí obvineniam z kalkulu a nečakanému odkazu z vonku
Najväčší hráč na Love Islande? Matúš čelí obvineniam z kalkulu a nečakanému odkazu z vonku
pred hodinou
Patrícia priniesla do Minulle Store výstavu fotiek s výstižným názvom City Spielers
Patrícia priniesla do Minulle Store výstavu fotiek s výstižným názvom City Spielers
pred hodinou
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
pred 2 hodinami
Najmenší ovládač v histórii XBOXu. Zoznám sa s vreckovým Nano Controller od Microsoftu
Najmenší ovládač v histórii XBOXu. Zoznám sa s vreckovým Nano Controller od Microsoftu
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Fanúšikovia žiadajú odchod Natálie a Matúša z vily. Vytvorili kvôli tomu petíciu
Fanúšikovia žiadajú odchod Natálie a Matúša z vily. Vytvorili kvôli tomu petíciu
včera o 16:50
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
Refresher Club
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
pred 2 dňami
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Slovenská DJ-ka Kristie Kardio je už rok sober: „Závidela som ľuďom s pohárikom v ruke, teraz som obeťou triezvosti“ (Rozhovor)
Slovenská DJ-ka Kristie Kardio je už rok sober: „Závidela som ľuďom s pohárikom v ruke, teraz som obeťou triezvosti“ (Rozhovor)
pred 2 dňami
Michal je horský vodca: Na Slovensku ho práca vie uživiť, má však svoje limity (ROZHOVOR)
Michal je horský vodca: Na Slovensku ho práca vie uživiť, má však svoje limity (ROZHOVOR)
včera o 11:00
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
Refresher Club
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
11. 10. 2026 17:00
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
Refresher Club
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
10. 10. 2026 17:00
1
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
8. 10. 2026 7:35
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40