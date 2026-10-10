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Bývanie za 225-tisíc eur, ktoré môžeš presunúť kdekoľvek. Modulárna drevostavba ponúka interiér s množstvom svetla
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Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka.
dnes 10. októbra 2026 o 11:00
Čas čítania 1:26
Richard Balog

Bývanie za 225-tisíc eur, ktoré môžeš presunúť kdekoľvek. Modulárna drevostavba ponúka interiér s množstvom svetla

Bývanie za 225-tisíc eur, ktoré môžeš presunúť kdekoľvek. Modulárna drevostavba ponúka interiér s množstvom svetla
Zdroj: BoysPlayNice
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Malá stavba, veľa priestoru.

Na okraji areálu spoločnosti Eko modular v Tvrdoniciach stojí ukážkový dom, ktorý oživuje starý pojem „výminek“. Na zastavanej ploche 80 štvorcových metrov ukazuje, že aj malý dom môže byť priestranný. 

Slovo „výminek“ v súčasnosti znie takmer archaicky, ale český stavebný zákon naň nezabudol – ide o jednoduchú stavbu na pozemku rodinného domu, ktorá môže mať zastavanú plochu do 80 štvorcových metrov, výšku do 5 metrov a od hranice susedného pozemku musí byť osadená aspoň 2 metre. 

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
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Tvrdonice, Eko Modular
Zdroj: BoysPlayNice

Autor David Bureš z Eko modular v spolupráci so štúdiom CL3, ktoré zastupujú architekti Radek Pasterný a Klára Vaculíková, navrhol dom ako ľahkú prefabrikovanú drevostavbu, do ktorej sa premietli skúsenosti z viac ako stovky realizovaných rodinných domov.

Plne využitá úžitková plocha

Dvojmodul s rozmermi 2×4×10 metrov ponúka úžitkovú plochu 65,5 štvorcových metrov.

Vďaka minimálnemu počtu komunikačných plôch, nábytku na mieru a premysleným priehľadom pôsobí väčší, ako je. Srdcom stavby je obývacia izba prepojená s kuchyňou, od ktorej sa oddeľujú spálňa a pracovňa. Hranicu medzi dennou a nočnou časťou vymedzuje otvorený portál z dubu a subtílna knižnica z bielej ocele a dreva. Úložné priestory splývajú so stenami, integrovaná skriňa nadväzuje na geometriu bezobložkových dverí a v kúpeľni ukrýva vstavba rekuperačnú jednotku. 

Tvrdonice, Eko Modular
Zdroj: BoysPlayNice

Denné svetlo ako materiál

Okná privádzajú denné svetlo do každého kúta, dokonca aj do sprchy. Obývačka sa vďaka veľkoplošnému preskleniu otvára na terasu, ktorá funguje ako ďalšia izba pod holým nebom. Pozdĺžne okno nad kuchynskou doskou vťahuje do varenia pohľad do záhrady. Nepriame osvetlenie s LED pásmi a žiarovkami bez modrej zložky svetla podporuje biologický rytmus spánku.

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Tvrdonice, Eko Modular
Zdroj: BoysPlayNice

Rekuperácia, podlahové vykurovanie, centrálna klimatizácia a vonkajšie žalúzie zabezpečujú tepelnú pohodu bez toho, aby sa hlásili o slovo. Dom je pripravený aj na fotovoltiku na ohrev vody.

Fasáda z materiálu ThermoWood ladí s okolím a jej štruktúrovaný povrch opticky odľahčuje hmotu. Zemné skrutky minimalizujú zásah do pozemku a umožňujú stavbu v budúcnosti presunúť alebo demontovať. Dom zatiaľ čaká na prvých obyvateľov, ale jeho príbeh už začal. Náklady na projekt boli približne 225-tisíc eur. 

Pozri si galériu od štúdia BoysPlayNice

Tvrdonice, Eko Modular Tvrdonice, Eko Modular Tvrdonice, Eko Modular Tvrdonice, Eko Modular
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Zdroj: linka.news
Foto: BoysPlayNice
Náhľadový obrázok: BoysPlayNice
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