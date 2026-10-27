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Od výrazných šperkov po futuristické okuliare. Tieto štýlové doplnky vyzerajú luxusne, no väčšina stojí menej než 20 €
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dnes 27. októbra 2026 o 12:30
Čas čítania 1:55

Od výrazných šperkov po futuristické okuliare. Tieto štýlové doplnky vyzerajú luxusne, no väčšina stojí menej než 20 €

Od výrazných šperkov po futuristické okuliare. Tieto štýlové doplnky vyzerajú luxusne, no väčšina stojí menej než 20 €
Zdroj: H&M
Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
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Tieto trendy ovládli jeseň 2026.

Niekedy stačí jeden správne zvolený doplnok a aj ten najjednoduchší outfit dostane úplne nový vibe. Túto sezónu sa do popredia dostávajú výrazné tvary, bohémske prvky aj doplnky inšpirované športovou estetikou. Módne domy ukazujú, že šperky, šatky či opasky už nemusia hrať len vedľajšiu úlohu, ale pokojne sa môžu stať dominantou celého looku.

Vybrali sme pre teba trendy doplnky, ktoré stoja za pozornosť a okamžite oživia tvoj šatník. A čo je najlepšie? Ich kúpa rozhodne nezruinuje tvoj predvianočný rozpočet.

Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou. Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Opasky s výraznými prackami

Opasky už dávno neslúžia len na to, aby držali nohavice na svojom mieste. Túto sezónu sa do popredia dostávajú modely s výraznými kovovými prackami, ktoré aj z obyčajných džínsov a jednoduchého trička dokážu vytvoriť premyslený outfit.

Trend čerpá inšpiráciu z westernovej estetiky a objavil sa aj na prehliadkach módnych domov Celine, Dior, Khaite či Chloé. Dominujú najmä veľké oválne pracky, zdobené kovové detaily a kožené opasky v odtieňoch hnedej a čiernej. 

🛒 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

H&M H&M H&M
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Bohémske šperky

Minimalizmus ide bokom a túto sezónu dostávajú priestor výrazné, oversized šperky, ktoré dokážu aj jednoduchý outfit premeniť na štýlový look. Do popredia sa dostávajú masívne náhrdelníky, veľké korálky, nápadné náušnice či mohutné náramky, ktoré čerpajú inšpiráciu z bohémskej estetiky.

Trend sa objavil aj na prehliadkach módnych domov Chanel, Dior či Dries Van Noten, kde dominovali netradičné tvary, výrazné prívesky a kombinácie rôznych materiálov. Veľké šperky najlepšie vyniknú v kontraste s jednoduchým oblečením. 

🛒 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

H&M H&M H&M HM
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(4)

Futuristické slnečné okuliare

Klasické rámy ustupujú do úzadia a pozornosť si túto sezónu získavajú futuristické slnečné okuliare v štýle Wrap Around. Charakteristické sú zakriveným rámom a sklami, ktoré kopírujú kontúry tváre a siahajú až k spánkom. Pôvodne športový dizajn tak získava miesto aj vo fashion svete, čo potvrdili aj prehliadky mnohých módnych domov.

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H&M H&M H&M
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(3)

Hodvábne šatky a štóly so strapcami

Hodvábne šatky patria medzi najuniverzálnejšie doplnky tejto sezóny. Na prehliadkach módnych domov Hermès či Polo Ralph Lauren sa objavili v rôznych veľkostiach, farbách a vzoroch – od klasických geometrických motívov až po výrazné potlače, ktoré dokážu oživiť aj ten najviac basic outfit.

Do popredia sa vracajú aj dlhé štóly a šály so strapcami, ktoré outfitu dodávajú elegantný, mierne bohémsky nádych. Môžeš si ich ležérne prehodiť cez ramená, previazať okolo pása alebo nechať voľne splývať cez kabát.

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M M H&M
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