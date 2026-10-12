Priprav si masku a píš kamošom: REFRESHER HALLOWEEN PARTY je späť 🔥 31. októbra sa vidíme v Šafku

Chceme ťa vidieť na našej párty – či už v podobe hot čarodejnice, zombíka alebo niečoho úplne iného, čo nám odpáli dekel. 👀
Šafko aj tento rok otvára svoje brány pre všetky desivé stvorenia. 31. októbra sa tu uskutoční naša REFRESHER HALLOWEEN PARTY.
Za DJ pultom sa vystriedajú Yanko Kral, Romski (RudeBoys Radio), Sonia a Grimaso – čo znamená, že sedieť rozhodne nebudeš.
Nezabudni prísť v nejakej cool maske. Čím desivejšia a originálnejšia, tým lepšie (kreativite sa medze nekladú). Výhovorku „prišiel som sám za seba“ teda radšej skipni. Pre prvých 100 návštevníkov v kostýme máme pripravený špeciálny welcome drink zdarma.
🗓️ Kedy: 31. 10. 2026
📍 Kde: Šafko, Bratislava
🎶 Line-Up: Yanko Kral, Romski, Sonia, Grimaso
🧟 Dress code: MASKA
💶 Vstup: 10 eur (na bráne)
Ak chceš inspo, pozri sa, ako vyzerala REFRESHER HALLOWEEN PARTY minulý rok: