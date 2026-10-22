Garsónka za 550 eur, nájom pri Poprade až za 900 eur a podmienka bez detí. Mladý otec opisuje, aké ťažké bolo nájsť bývanie a prečo takmer odišli do Poľska.
22-ročný Filip má manželku a dvoch synov. S Kikou boli spolu len deväť mesiacov, keď si ako 19-roční povedali, že chcú dieťa. Dnes celú rodinu živí sám, Kika je doma s deťmi a do práce chodiť nemusí.
Takýto život si vybral dobrovoľne, lahké to však nebolo. Filip spával v dodávke, sprchoval sa na benzínkach a na výplaty z Nemecka čakal celé týždne. V rozhovore hovorí, že jeho mama celý život žila v dlhoch a od výplaty k výplate. Filip si povedal, že on takto žiť nebude, aj keď to podľa neho znamená jedno: aby na Slovensku mohol normálne žiť, musí robiť v zahraničí.
Rovesníkom, ktorí sa detí boja kvôli peniazom, odkazuje: „Dieťa ťa veľa nestojí. Zbytočné náklady si častokrát robíš sám.“ V celom článku sa dočítaš, koľko podľa neho mesačne stoja dve malé deti, za koľko sa dá bývať pod Tatrami, prečo takmer odišli do Poľska a na čo si dať pozor, ak chceš ísť pracovať do Nemecka.