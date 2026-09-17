Ako si mladý Slovák kúpil byt v Cannes za 120-tisíc eur? Dnes má vo Francúzsku 17 prevádzok s cookies

Jeden z ich malých kioskov má podľa jeho slov tento rok dosiahnuť obrat až 600-tisíc eur.
Ako si mladý Slovák dokázal kúpiť apartmán v Cannes za približne 120-tisíc eur? Jozef odišiel do Francúzska za otcom, začal pracovať v reštaurácii a neskôr v stavebníctve. Vďaka práci na dobu neurčitú sa mu podarilo získať hypotéku, ktorá pokryla dokonca približne 110 percent hodnoty nehnuteľnosti. Práve v tomto byte neskôr s manželkou začali piecť cookies, z ktorých postupne vyrástol miliónový biznis.
Cesta k tomu však vôbec nebola priamočiara. Za jeden parížsky obchod zaplatili 65-tisíc eur ešte predtým, než začali platiť nájom, a na kľúče čakali približne osem mesiacov. Napriek tomu Jozef hovorí, že peniaze, ktoré zarobia, nechce jednoducho minúť. „Ja som nikdy nepozeral na to, čo mám v peňaženke. Pozeral som na to, čo môžeme mať zajtra.“
V rozhovore prezradil, ako sa zo slovenského chalana vo Francúzsku stal majiteľ rýchlo rastúcej značky, koľko stojí vstup do jeho biznisu a prečo odmieta ponuky na expanziu. Celý príbeh o Jozefovom podnikaní vo Francúzsku si prečítaš tu.