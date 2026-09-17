Jeseň v Dolnom Rakúsku má svoje čaro: 6 tipov na turistiku

Jeseň patrí k najkrajším obdobiam na objavovanie Dolného Rakúska.
September a október prinášajú príjemné teploty na turistiku, dobrú viditeľnosť a krajinu, ktorá sa postupne sfarbuje do odtieňov žltej, oranžovej a červenej. Vinohrady, lesy, výhľady na Dunaj aj prvé alpské vrcholy tak dostávajú úplne inú atmosféru.
Na výlet sa pritom oplatí vyraziť aj počas neskoršej jesene. Mnohé turistické trasy sú vhodné aj v novembri, hoci najmä vo vyšších polohách treba sledovať aktuálne počasie a stav chodníkov. Vybrali sme šesť tipov, po jednom z každého regiónu, ktoré ukazujú rôzne podoby jesene v Dolnom Rakúsku. Aktuálne informácie nájdete na dolne-rakusko.info.
Waldviertel: Tichými lesmi na Nebelstein
Žulové balvany, rašeliniská, pokojné lesy a ďaleké výhľady. Zážitkový turistický chodník Nebelstein Erlebnis-Wanderweg pri Moorbad Harbach spája to, čo je pre Waldviertel typické, a na jeseň dostáva ešte pôsobivejšiu atmosféru.
Certifikovaný okružný chodník meria približne 11 kilometrov, jeho absolvovanie trvá okolo štyroch hodín a prekonáva 357 výškových metrov. Po ceste čaká šesť zážitkových stanovíšť venovaných miestnym lesom, žule, rašeliniskám či faune.
Hlavným cieľom je 1 017 metrov vysoký Nebelstein, jeden z najvyšších vrchov Waldviertelu. Z vrcholu sa otvára panoramatický výhľad na Waldviertelskú vysočinu a za dobrej viditeľnosti aj cez hranicu do Česka.
Jesenný tip: Trasa sa odporúča celoročne, a preto je dobrou voľbou aj na neskorší jesenný výlet. Vzhľadom na nadmorskú výšku však treba sledovať počasie a zvoliť pevnú turistickú obuv a teplejšie oblečenie.
Dunaj – Wachau: Farebnou krajinou na Seekopf
Jeseň vo Wachau patrí k zážitkom sama osebe. Vinohrady v zlatých a červených odtieňoch, farebné lesy a výhľady na Dunaj možno spojiť s turistikou po chodníku Welterbesteig Wachau.
Celá trasa meria približne 180 kilometrov a pozostáva zo 14 etáp. Na jednodňový jesenný výlet je zaujímavá najmä 11. etapa z Hofarnsdorfu do Rossatzu. Stredne náročná túra má 16,81 kilometra, trvá približne päť a pol hodiny a zahŕňa 697 výškových metrov stúpania.
Jej vrcholom je 671 metrov vysoký Seekopf s vyhliadkou nad korunami stromov Dunkelsteinerwaldu. Za dobrej viditeľnosti odtiaľ možno vidieť Wachau, Dunaj, kláštor Göttweig, Tullnerfeld aj vzdialenejšie vrcholy Ötscher a Dürrenstein.
Jesenný tip: Ideálnym obdobím je september až november. Po túre sa oplatí zastaviť v niektorom z miestnych heurigerov a spojiť turistiku s atmosférou vinárskej jesene.
Wienerwald: Z Mödlingu za vínom do Gumpoldskirchenu
Ak chcete spojiť jesennú turistiku s návštevou tradičnej vinárskej obce, vyrazte z Mödlingu do Gumpoldskirchenu. Trasa vedie cez prírodný park Föhrenberge, okolo Husarentempelu a Kleiner Anninger až k vyhliadke Kaiser-Jubiläums-Warte. Následne klesá cez Richardhof do Gumpoldskirchenu.
Jedným z najzaujímavejších miest je Husarentempel vo výške 496 metrov. Klasicistická stavba z roku 1813 ponúka ďaleké výhľady na prírodný park Föhrenberge a patrí k vyhliadkovým bodom tematickej trasy Die Türme des Wienerwaldes.
Cieľom je Gumpoldskirchen, jedna z tradičných vinárskych obcí regiónu Thermenregion Wienerwald. Výlet tak možno zakončiť v heurigeri pri miestnom víne a regionálnych špecialitách.
Jesenný tip: Praktickou voľbou je prísť vlakom do Mödlingu, prejsť trasu pešo a po návšteve Gumpoldskirchenu sa vrátiť opäť vlakom. Pred cestou si overte, ktoré heurigery sú aktuálne otvorené.
Mostviertel: Pokojná túra s výhľadom na Alpy
Mierne kopce, lúky, tradičné hospodárske usadlosti a na horizonte prvé alpské vrcholy. Okolie obce Ertl na Moststraße ponúka pokojnejšiu alternatívu k náročnejším horským túram.
Okružný Wanderweg Voralpenblick sa začína aj končí na námestí v Ertli. Meria 11,39 kilometra, trvá približne tri hodiny a prekonáva 345 výškových metrov.
Hlavným bodom trasy je vyhliadka Voralpenblick. Otvára sa z nej pohľad cez zvlnenú krajinu Mostviertelu až k predhoriu Álp. Trasa ďalej pokračuje smerom na St. Michael/Bruckbach, cez Rastberg s Hubertuskapelle a napokon popri potoku Urlbach späť do Ertlu.
Jesenný tip: Trasa je vhodná aj na neskoršiu jeseň a vyhliadka Voralpenblick je prístupná počas celého roka. Je preto dobrou voľbou aj v období, keď už vyššie položené horské túry komplikuje počasie.
Weinviertel: Jesenná atmosféra medzi vínnymi pivničkami na Galgenbergu
Historické vínne pivničky, vinohrady a výhľady až na južnú Moravu. Pivničná ulička „Am Galgenberg“ vo Wildendürnbachu patrí k miestam, kde možno zažiť typickú atmosféru Weinviertelu v koncentrovanej podobe.
Okolo 256 metrov vysokého Galgenbergu sa nachádza množstvo vinárskych pivničiek. Spolu vytvárajú pôsobivú pivničnú uličku, ktorá pripomína dlhú vinársku tradíciu regiónu. Návštevu možno spojiť s pokojnou prechádzkou vinárskou krajinou a výhľadmi, ktoré za dobrej viditeľnosti siahajú až na južnú Moravu.
Jeseň je na návštevu obzvlášť vhodná. V období vinobrania ožíva miestna vinárska kultúra a okolité vinohrady sa postupne sfarbujú do jesenných odtieňov. Kto sa chce o histórii pivničných uličiek a miestnom vinárstve dozvedieť viac, môže si výlet doplniť aj prehliadkou so sprievodcom.
Jesenný tip: Na Galgenberg sa netreba ponáhľať za kilometrami. Je to skôr miesto na pohodovú jesennú prechádzku medzi historickými lisovňami, spojenú s vinárskou atmosférou a výhľadmi na okolitú krajinu.
Wiener Alpen: Jesenné výhľady z Hohe Wand
Výrazné skalné steny, farebné lesy a panoráma siahajúca až k Viedenskej panve. Prírodný park Hohe Wand je jedným z miest, kde možno jesennú turistiku spojiť s pôsobivými výhľadmi.
Jedným z hlavných lákadiel je Skywalk Hohe Wand. Vyhliadková plošina vyčnieva približne osem metrov ponad skalnú hranu a ponúka pohľad do hĺbky aj ďaleko do okolitej krajiny. Počas jasných jesenných dní býva viditeľnosť mimoriadne dobrá.
Návštevu Skywalku možno spojiť s turistikou po rozsiahlej sieti chodníkov prírodného parku a zaradiť do výletu aj ďalšie vyhliadkové body na náhornej plošine.
Jesenný tip: Hohe Wand stojí za návštevu aj počas neskorej jesene. V novembri sa však podmienky vo vyšších polohách môžu meniť veľmi rýchlo, preto si pred cestou skontrolujte aktuálne počasie a stav turistických chodníkov.
Jeseň, ktorú sa oplatí predĺžiť
Od tichých lesov Waldviertelu cez vinohrady Wachau až po skalné steny Hohe Wand ponúka Dolné Rakúsko dostatok možností na jednodňový výlet aj niekoľkodňovú jesennú dovolenku. A najmä vo vinárskych regiónoch sa turistický deň nemusí skončiť posledným kilometrom trasy. Pohár miestneho vína a návšteva tradičného heurigeru môžu byť príjemnou bodkou za jesenným výletom. Všetky najaktuálnejšie tipy a informácie nájdete na dolne-rakusko.info.