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Predĺž si leto s letenkami už od 13 €. Týchto 6 destinácií ponúka na jeseň teplé more, menej turistov aj príjemnejšie ceny
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15. septembra 2026 o 9:20
Čas čítania 4:13

Predĺž si leto s letenkami už od 13 €. Týchto 6 destinácií ponúka na jeseň teplé more, menej turistov aj príjemnejšie ceny

Predĺž si leto s letenkami už od 13 €. Týchto 6 destinácií ponúka na jeseň teplé more, menej turistov aj príjemnejšie ceny
Zdroj: Refresher
Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
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Do konca roka zostávajú už len tri mesiace, je čas vyčerpať zostávajúce dni dovolenky.

Plavky ešte zďaleka nemusíš odkladať do zadnej časti skrine. Kým u nás sa leto pomaly končí, na juhu Európy stále nájdeš teplé more, slnko a omnoho prázdnejšie pláže.

Október a skorý november navyše prinášajú príjemnejšie teploty bez najväčších horúčav a davov turistov. Toto je šesť destinácií, kde si môžeš leto predĺžiť ešte o pár ďalších týždňov.

Cena a dostupnosť leteniek je aktuálna v čase písania článku. Postupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Tipy sú vybrané nezávisle redakciou.

Lamezia Terme, Taliansko (Kalábria)

💶 Cena za jednosmernú letenku: Od 19,5 € (október)

✈️ Odkiaľ: Bratislava

Samotná Lamezia Terme nemusí byť hlavným cieľom dovolenky. Je však výborným vstupným bodom na objavovanie Kalábrie a pobrežia Tyrhénskeho mora. Z letiska sa vieš vydať napríklad smerom na Pizzo, Tropeu, Capo Vaticano alebo ešte južnejšie do Scilly.

Najväčším highlightom je jednoznačne Tropea – mestečko postavené na vysokých útesoch nad tyrkysovým morom, ktoré patrí medzi najfotogenickejšie miesta južného Talianska. O kúsok ďalej nájdeš Capo Vaticano s menšími zátokami a plážami, zatiaľ čo Pizzo sa oplatí navštíviť aj kvôli historickému centru a lokálnemu gelatu tartufo.

@edvard_97v Welcome to Tropea — one of Italy’s most beautiful small towns! Built atop dramatic cliffs with panoramic sea views, whitewashed streets, and the iconic Sanctuary of Santa Maria dell’Isola. Don’t miss the soft sandy beaches and local specialties. The Pearl of the Tyrrhenian Sea awaits! 💎#tropea #italytravel #visititaly #travel #calabria ♬ Originalton - Kati.
chcem letieť do Kalábrie

Olbia, Sardínia

💶 Cena za jednosmernú letenku: Od 13,26 € (október)

✈️ Odkiaľ: Viedeň

Ak chceš ešte na jeseň zažiť pláže, ktoré pripomínajú Karibik, skús severovýchod Sardínie. Z Olbie sa dostaneš k pobrežiu Costa Smeralda, ale aj k dostupnejším miestam ako San Teodoro, Porto Istana či ostrov Tavolara.

Veľkým plusom jesene je práve to, čo býva počas leta najväčším problémom Sardínie – ostrov sa postupne vyprázdňuje a ty si ho užiješ bez davov. V okolí Olbie sa septembrové denné maximá pohybujú približne okolo 26 °C a more má okolo 23 až 24 °C. Príjemné počasie a slnečné dni si užiješ aj v októbri, kedy na plážach stretneš prevažne miestnych.

@edvard_97v Welcome to Olbia in Italy🇮🇹✨#olbia #sardinia #italytravel #italytravels#italytrip#italydestinations #italyaesthetic #visititaly #thingstodoinitaly#italyvibes #travel #nature#travelitaly ♬ L'italiano - Remastered - Toto Cutugno
chcem letieť do olbie

Paphos, Cyprus

💶 Cena za jednosmernú letenku: Od 20 € (november)

✈️ Odkiaľ: Viedeň

Ak chceš cestovať ešte neskôr na jeseň a stále si užiť slnko aj more, Paphos patrí medzi top destinácie nášho výberu.

Cyprus leží južnejšie než Malorka, Sardínia či Korfu, vďaka čomu tu príjemné počasie vydrží oveľa dlhšie. V októbri sa denné teploty pohybujú okolo 25 °C, more má približne 24 °C. A dobrá správa je, že Paphos je super voľbou aj v novembri – cez deň býva priemerne okolo 22 °C a more je tiež fajn.

@leesh.justine Cyprus winters be like… #paphoscyprus♬ SUMMER - THE CARTERS
chcem si užiť teplú jeseň na cypre

Korfu, Grécko

💶 Cena za jednosmernú letenku: Od 13,33 € (október)

✈️ Odkiaľ: Bratislava

Tento maličký ostrov v Iónskom mori ťa očarí svojou zeleňou, krištáľovo čistou vodou a pokojným stredomorským tempom. Hlavné mesto Kerkyra spája benátsky šarm s gréckou dušou – úzke uličky, historické pevnosti a kaviarne s výhľadom na more vytvárajú čarovnú atmosféru.

Ak si požičiaš auto objavíš skryté pláže, olivové háje a tradičné dedinky, kde čas plynie pomalšie. Výlet na sever k pláži Canal d'Amour alebo do horských dedín vo vnútrozemí ti ukáže Korfu v jeho najautentickejšej podobe – pokojné, pohostinné a stále trochu divoké. 

@travelsecretsource Top places to visit in Corfu, Greece 🇬🇷🌞🩵 Corfu is a magical Ancient Ionian Island. This was my second visit, after last being there 20 years ago! It was such an amazing time seeing it with fresh eyes. Below are some of my favorite spots: 📍 Rovinia Beach Some of the bluest water I saw in Corfu. Keep an eye out for the resident Cat who greets you on arrival. 📍 Imabari A great escape when you’re in Corfu Town, take a dip in Filiraki beach, enjoy some drinks on the deck. It’s a vibe. 📍 La Grotta Beach Bar One of the highlights! You’re able to jump off rocks into the crystal clear water. Enjoy some drinks and snacks in this unique spot. 📍 Ampelaki Beach A tucked away beach a lot of people miss. A quiet and secluded escape, if that’s your vibe. 📍 Paleokastritsa One of the best regions to base yourself in the north western part of the island. Some of the best beaches on the island are here. 📍 Corfu Town A lively town with a relaxed and charming feel. Get lost in the winding streets and take in the architecture, history and charm. 📍 Limni Beach A unique spot offering two beach coves to swim in. 📍 Paleokastritsa Monastery An oasis at the top of the hill in Paleokastritsa, take in the beautiful gardens and breathtaking views. 📍 Klimatia Beach Discovered this gem whilst hiking to Limni beach. Probably my favorite of them all. 📍 Liapades A beautiful beach town with the best Taverna I went to named Aria’s. Many more places to visit in Corfu, but these were just some of my favorites. Follow @TravelSecretSource for more Greece recommendations. Comment below your favorites in Corfu! . . . #travelsecretsource #corfu #kerkira #travelgreece #ionianislands ♬ original sound - blipstudio
predĺž si leto na korfu

Palma de Mallorca, Malorka

💶 Cena za jednosmernú letenku: Od 23 € (október)

✈️ Odkiaľ: Viedeň

Malorka má jednu veľkú výhodu – nemusíš si vybrať medzi city breakom a dovolenkou pri mori. Môžeš zostať priamo v Palme, prejsť si historické centrum, navštíviť ikonickú katedrálu La Seu a posedieť si v jednej z množstva kaviarní či barov v úzkych uličkách starého mesta.

Ďalšie dni môžeš venovať objavovaniu tyrkysových zátok, menších pláží alebo výletom do pohoria Serra de Tramuntana. Ak si požičiaš auto, rozhodne ti odporúčam navštíviť mestečká ako Valldemossa, Deià či Sóller.

@elia.chatz#mallorca#majorque#vacances#octobre♬ original sound - ✵𝑴𝒂𝒕𝒕𝒊✵
chcem letieť na malorku

Malta

💶 Cena za jednosmernú letenku: Od 25,99 € (október)

✈️ Odkiaľ: Bratislava

Malta je ideálna, ak chceš spojiť more, históriu a dobré jedlo na jednom malom ostrove. Začni vo Vallette, kde nájdeš úzke uličky, farebné balkóny, pevnosti aj množstvo kaviarní a barov s výhľadom na prístav. Oplatí sa vyraziť aj do Mdiny, prezývanej Tiché mesto, alebo sa trajektom presunúť na susedné Gozo.

Medzi výletmi si daj tradičné pastizz plnené ricottou alebo hráškom, maltskú ftiru či jedlá z králika, ktorý patrí medzi miestne špeciality. Na sladko môžeš skúsiť imqaret – vyprážané pečivo plnené datľami.

@samnovis Malta in October 👙🌅🌞 #malta #valletta #gozoisland #travelmalta ♬ So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean
chcem spoznať maltu
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