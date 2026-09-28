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Bola som v „Maldivách Európy“. Sú albánske mestá Sarandë a Ksamil naozaj také očarujúce a budget-friendly, ako tvrdil internet?
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dnes 28. septembra 2026 o 13:40
Čas čítania 5:02

Bola som v „Maldivách Európy“. Sú albánske mestá Sarandë a Ksamil naozaj také očarujúce a budget-friendly, ako tvrdil internet?

Bola som v „Maldivách Európy“. Sú albánske mestá Sarandë a Ksamil naozaj také očarujúce a budget-friendly, ako tvrdil internet?
Zdroj: Instagram/ma_cejj.raw
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
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TikTok a Instagram ma zmotali na albánsku riviéru. Ja ti však poviem, aká je realita.

Posledné mesiace sme si s partnerom hovorili, že už naozaj potrebujeme dovolenku pri mori. Vždy nás oboch lákal „divoký“ Balkán, a tak sme sa jednoznačne zhodli na Albánsku.

Ja som túto krajinu mala v hľadáčiku už predtým. Sociálne siete mi prezentovali albánsku riviéru s čistým tyrkysovým morom, bielymi kamienkami, krásnou prírodou a plážami so slamennými slnečníkmi – vďaka čomu dostala pomenovanie „Maldivy Európy.“ 

A ešte ten fakt, že je to tam na bežnú slovenskú peňaženku údajne lacné? I am sold.

@albaniadiaries ☕️🏝️🩵 @3ishujt_restaurant&lounge #maldives #ksamil #albania #eurosummer #vacation ♬ som original - sloow ♪

Tak sme si bookli ubytko v južnom meste Sarandë, letenky, kúpili esimku (Albánsko nie je v EÚ) a vydali sa na cestu.

Dovolenku sme absolvovali v auguste, takže boli naozaj horúčavy. Ideálne sem choď počas jesenných mesiacov, kedy sa teplota pohybuje okolo 24 °C.

Letenka z Bratislavy do Tirany: od 24,49 eur počas jesene
Letenka z Bratislavy na Korfu: od 15 eur počas jesene

Cestovanie v Albánsku je (organizovaný) chaos

Z Bratislavy do Sarandë sa vieš dostať v podstate dvoma spôsobmi. Prvá možnosť je priamy let do Tirany a následne dlhá cesta autobusom až na úplný juh Albánska. Druhá možnosť je letieť na Korfu a odtiaľ loďou do mesta.

17. augusta sme leteli z Bratislavy do Tirany o nejakej šiestej ráno. Z letiska nás autobus doviezol až úplne na juh do Sarandë.

Ak si chceš čo najviac zjednodušiť cestu do Sarandë, oporúčam ti radšej letieť na Korfu a odtiaľ loďou. Je to pohodlnejšie a kratšie.
Ak si chceš čo najviac zjednodušiť cestu do Sarandë, oporúčam ti radšej letieť na Korfu a odtiaľ loďou. Je to pohodlnejšie a kratšie. Zdroj: Google Maps
⚠️ Dávaj si pozor na cestovanie autobusom

Mali sme kúpené lístky na autobus, s ktorým by sme boli v Sarandë za nejaké tri hodiny. No omylom sme nasadli do zlého autobusu – sprievodcovi som ukázala naše lístky a napriek tomu, že neplatili na tento autobus, nás pustil dnu. Takže mínus 50 eur a z trojhodinovej cesty sa stala päťhodinová. 
Napriek chybe vyššie prebehla cesta v podstate bez problémov. Naokolo boli krásne kopce, kone, kozičky, ale videli sme aj dvoch bijúcich sa ľudí na diaľnici (čistý Balkán, čo ti poviem). Šofér náhodne zastavoval pri obchodoch a nevedeli sme, ako dlho sa môžeme zdržať a koľko takýchto zastávok nás ešte čaká. Plus, nerozumel po anglicky. 
Hneď sme zistili, že cestovanie v Albánsku ťa otestuje, či máš tieto tri veci: dostatok „kešu“, trpezlivosť a flexibilitu. Ale je to adventúra, na ktorú budeš spomínať. O tom ti ešte poviem vo vetách nižšie.
Albánci majú radi hotovosť a kartu často neprijímajú. Platí sa albánskym lekom, ale aj eurom. 💶

1 euro = 91,76 ALL.
let do Tirany ✈️let na Korfu ✈️

Sarandë: Najmodrejšie more, jedlo za 3 eurá a dychberúci západ Slnka

Sarandë ma naozaj prekvapilo svojou rozmanitosťou. Ráno si všímaš obchodníkov, ktorí predávajú napríklad domáce vajíčka, zemiaky či paradajky a večer centrum poriadne ožije nočným životom. 

Dalo sa tu robiť naozaj kadečo. Od prechádzok po dlhej promenáde, užívania si romantických večerov, nakupovania v night-markete, cez párty na lodi či testovania adrenalínu na skútroch. (Jazdili sme na skútri, ktorého maximálna rýchlosť bola 144 kilometrov za hodinu. 🤯)

V našom to-do liste sme mali aj hrad Lëkurësi, ktorý je významnou turistickou atrakciou a týči sa na vysokom kopci nad mestom. Tu som videla snáď najkrajší západ slnka ever (ak hľadáš pekný insta-spot, tak toto miesto je pre teba).

Ozaj, je tu veľa pouličných mačiek a psíkov – čiže ak miluješ zvieratká, je to plus.

Mesto je postavené do kopca, takže pohodlná obuv je naozaj must-have – šľapali sme k nášmu ubytovaniu, ale aj k autobusovej stanici. 
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💡 Ubytovanie, ktoré by som si vybrala pri ďalšej návšteve:

Apartaments Rraku – Priestranný apartmán v tichej lokalite pri pláži Mucobega. Hostia ocenili majiteľku, lokalitu a interiér. (Cena: od 38 eur za noc pre dve osoby)

Villa Juna Beach – Hotel je priamo na súkromnej pláži (Mucobega) s vlastnými lehátkami a beach beds, nádherným výhľadom, kontinentálnymi raňajkami a službami. (Cena: od 90 eur za noc pre dve osoby)

Franklin Premium Apart-Hotel – Moderné rodinné izby trošku ďalej od mesta, no za to pri plážach Mango a Flamingo. Každá izba je vybavená klimatizáciou, súkromnou kúpeľňou s bezbariérovým sprchovacím kútom a balkónom alebo terasou. (Cena: od 63 eur za noc pre dve osoby)

Dimora San Michele Moderný apartmán priamo v centre Sarandë oproti mestskej pláži a hlavnému prístavu. Ideálne, ak si potrpíš na ubytovaní, cestuješ z Korfu a chceš pohodlne objavovať autentické čaro mesta. (od 135 eur za noc pre dve osoby)

Sunny ApartmentsVeľký apartmán je vybavený všetkým potrebným. Nachádza sa blízko hradu Lëkurësi a pláže máš doslova na skok. Hostia ocenili čistotu, výhľad na more a západ Slnka, polohu a veľmi milého majiteľa. (od 45 eur na noc pre dve osoby).

Pláže 

Prvá vec, vyhni sa mestskej pláži v Sarandë – nie je zrovna najčistejšia. Ja osobne som sa tu nechcela kúpať. Treba ísť trošku mimo ruchu mesta.

Preto sme si bookli zájazd loďkou (za nejakých 30 eur na osobu) a vydali sme sa na okružnú jazdu za plážami, ktoré sú odstrihnuté od civilizácie: Soldier → Kakome → Krorez.

Tieto miesta nám doslova vyrazili dych. Obrovské kamenné útvary, biele kamienkové pláže, ticho a krištáľovo-tyrkysová voda. Keď som plávala v zálive Krorez, pomyslela som si, že je to „najmodrejšia voda, akú som kedy videla.“

Návštevu týchto pláži odporúčam naozaj každému. Voda je krásna a krištáľovo priehľadná, takže si určite zober aj potápaciu masku.
Návštevu týchto pláži odporúčam naozaj každému. Voda je krásna a krištáľovo priehľadná, takže si určite zober aj potápaciu masku. Zdroj: Refresher/Terézia Kováčiková

No nemusíš ísť výhradne na loď. Zistili sme, že jedna krásna pláž je dostupná pešo od mesta – Mucobega. Čiže ak chceš mať pekný spot na kúpanie rovno pod nosom, odporúčam ti ubytovať sa na tomto mieste.

Niektoré časti Mucobegy sú súkromné pláže, no dokážeš nájsť aj nejaký free spot, kde ti stačí dať len uterák a ísť plávať.
Niektoré časti Mucobegy sú súkromné pláže, no dokážeš nájsť aj nejaký free spot, kde ti stačí dať len uterák a ísť plávať. Zdroj: Refresher/Terézia Kováčiková

Gastro

Jedlá v Sarandë prekvapili okrem žalúdkov aj naše peňaženky. Za 3 eurá sme dostali naložené souvlaki, 10 eur nás stál tanier vyprážaných morských plodov a 5 eur sme dali za moussaku. Shoutout posielam kamoške z Kosova, ktorá mi povedala, že musím ochutnať dezert trilece (trojmliečny piškótový koláč so sirupom) – tu mi chuťové bunky explodovali. 

A v živote som nemala lepší čerstvý burek (ktoré ti tety piekli pred tvojimi očami) než v Sarandë. Len za 1 euro.

Ak preferuješ varenie na apartmáne, odporúčam kúpiť domácu fetu od lokálnych predajcov a pljeskavicu (mäsová placka).

Navštívili sme aj osmanské mesto Gjirokastër, kde sme si vychutnali Qifqi, čo sú vyprážané ryžové guľky s vajíčkami a mätou. Tie stáli okolo 3 eur. 

jedlo, albansko, sarande
Zdroj: Refresher/Terézia Kováčiková

Ksamil: Turistická pasca? Záleží

Keď si na sociálnych sieťach vyhľadáš „európske Maldivy“, vyskočia ti hlavne videá zo Ksamilu – bývalé malé rybárske mestečko, ktoré zažíva poslednú dobu boom. 

Zo Sarandë sa sem dostaneš autobusom, ktorý počas sezóny jazdí každú polhodinu a cesta trvá približne 30 minút (i keď čas je v Albánsku dosť relatívny pojem 😅). Lístok vyšiel okolo dvoch eur na osobu.

Takto... pobrežie Ksamilu bolo naozaj krásne – biele pláže, sýta zeleň a tyrkysové čisté more. Bolo to tam však veľmi preplnené. Ležadlá tesne pri sebe, málo priestoru na voľný pohyb po pláži a skrátka nulové súkromie. Veľmi bolo cítiť, že toto už nie je „hidden gem“, ale skôr turistické mestečko. Dôkazom je aj socha Hand of Ksamil, na ktorú sa tvorili rady.

ksamil
Zdroj: Instagram/ma_cejj.raw

Čiže ak sem ideš len na pár hodín a mať súkromie, pravdepodobne si to tu neužiješ. 

Iné je, ak sa tu ubytuješ, pretože skoro ráno a večer sa vyhneš preplneným plážam. Plus, máš tu veľmi veľa beach barov, takže je to ideálne miesto pre partiu kamošov. A budeš mať dostatok času navštíviť napríklad Národný park Butrint či odľahlejšie pláže – ako napríklad The Last Bay či Mirror Beach. 

Keď si však porovnám Ksamil vs Sarandë v tom, ktoré mesto má čistejšie ulice, je to určite Ksamil. 

ksamil ksamil ksamil ksamil
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💡 Ak by som sa ubytovala v Ksamile, vyberiem si toto:

Aeris Sol Ksamil – Moderný priestranný apartmán s bazénom, vírivkou a len 9 minút od pláže. Raňajky sú: kontinentálne, bufetové, talianske, anglické/írske a  vegetariánske. Pozitívne recenzie hovoria o čistote, polohe a skvelých raňajkách. (Cena: od 120 eur za noc pre dve osoby)

Hotel Landi – Tento hotel je priamo na pláži. Má výhľad na more a západ Slnka, vonkajší bazén a je vzdialený 6 minút chôdze od pláže. Hostia ocenili čistotu, priestrannosť izieb a kvalitu služieb.  (Cena: od 63 eur za noc pre dve osoby)
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Náhľadový obrázok: Flickr/Artur Malinowski, REFRESHER
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Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
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Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
pred 2 dňami
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
pred 2 dňami
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
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Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
včera o 07:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
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Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
pred 2 dňami