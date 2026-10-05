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Vyskúšali sme si prácu v McDonald&#039;s. Hranolky môžu čakať na výdaj len sedem minút a kontrolu mäsa strážia tablety
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Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou McDonald's.
dnes 5. októbra 2026 o 13:00
Čas čítania 3:27
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Vyskúšali sme si prácu v McDonald's. Hranolky môžu čakať na výdaj len sedem minút a kontrolu mäsa strážia tablety

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Čau, tu Anette a Hanka. Minulý týždeň sme si obliekli pracovný oblek a vyskúšali sme, čo obnáša príprava jedla v McDonald's. Toto sú naše dojmy.

Možno si aj ty niekedy stál*a v McDonald's a čakal*a na svoju objednávku, pričom si sa pýtal*a, čo sa vlastne deje za pultom. Ako rýchlo musia ľudia v kuchyni pracovať? Prečo sú hranolky vždy také crispy a ako vlastne vyzerá deň človeka, ktorý má na starosti to, aby ti na tácke pristál tvoj obľúbený burger?

My sme dostali šancu vyskúšať si to na vlastnej koži. Takto prebiehal náš deň v pražskej reštaurácii McDonald's.

V prípravni vládne prísna hygiena

Hneď na začiatku dňa sme sa presvedčili, že všetko prebieha podľa prísnych hygienických pravidiel. Skôr, než nás vôbec pustili do prevádzky, museli sme si obliecť špeciálny pracovný odev, ktorý sa skladal z plášťa (aspoň tak sme to nazvali my), čiapky zakrývajúcej vlasy a rukavíc. Zamestnanci a zamestnankyne tiež nesmú mať na sebe šperky ani piercingy, aby sa k potravinám nedostali žiadne baktérie.

Ešte pred nástupom na našu „minišichtu“, sme si museli dôkladne umyť ruky. Dezinfekcia rúk je potom povinná pravidelne každú hodinu. Zároveň si ich zamestnanci a zamestnankyne musia dezinfikovať v momente, keď sa napríklad len poškriabu.

McDonald's McDonald's McDonald's McDonald's
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Všetko má svoje pravidlá

Keď sme splnili všetky prísne štandardy, mohli sme vstúpiť do prevádzky. Mali sme to šťastie vyskúšať si v podstate všetky stanovištia. Ujal sa nás zamestnanec Libor, ktorý v McDonald's pracuje už 27 rokov a z reštaurácie sa vypracoval až do pražskej centrály, kde má na starosti zavádzanie noviniek do prevádzky.

Zaujalo nás, že v podstate na každú maličkosť existujú v McDonald's stanovené postupy a pravidlá. Napríklad hovädzie mäso sa griluje na 70 stupňov a potom sa ukladá do priehradky, kde sa udržiava teplé. Vyhrievaný je aj pult na prípravu jedál, aby zákazník či zákazníčka nedostal*a jedlo studené.

Alebo že McFlurry (ktoré sa mimochodom vyrába z kravského mlieka) vždy obsahuje presne dve dávky KitKatu, Biscoff sušienok alebo Lentiliek (takže nie, tvoj kamoš nedostal viac) a aby chutilo zakaždým rovnako, mieša ho špeciálny prístroj.

Proces prípravy ingrediencií sa pritom neustále vylepšuje. Dozvedeli sme sa napríklad, že skôr sa slanina do burgerov iba rozmrazovala a teraz sa opeká na grile, pretože je vďaka tomu chutnejšia a viac crunchy. A že sa jednotlivé ingrediencie pripravujú v menšom množstve, aby nedochádzalo k plytvaniu jedlom.

🍟 McDonald’s navštívil aj náš Miri na Slovensku. Na chvíľu vymenil mikrofón za zásteru a priamo v bratislavskej prevádzke si vyskúšal, čo všetko sa deje za pultom, kým čakáš na svoju objednávku.

Pozrel sa do zákulisia, vyskúšal si jednotlivé stanovištia a zistil, ako tím zvláda objednávky, čo všetko pri práci strážia technológie a koľko vecí musí klapnúť, aby sa jedlo dostalo až k zákazníkovi. A ako mu to išlo? Pozri si vo videu nižšie. 
 
 
 
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Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

Najviac nás ale samozrejme zaujímalo, ako sa pripravujú hranolky, že sú vždy také crispy. Nie je prekvapením, že aj na to je presne stanovený postup. Najprv sa z mrazničky nasypú do fritézy, kde môžu byť presne tri minúty. Hneď ako zapípa časomiera, presúvajú sa do misky, kde smú zostať len sedem minút.

Keby sa stalo, že sa do tej doby nevydajú, musí ich zamestnanec či zamestnankyňa vyhodiť a usmažiť nové, aby sa k zákazníkovi dostali v najvyššej kvalite. Hranolky sa teda pripravujú v malom množstve, čím sa predchádza plytvaniu.

McDonald's
Zdroj: Refresher

Vedel*a si, že mäso v McDonald's strážia automatický systém, ktorý sa nedá obísť? 👀

Anette: „Majú tam taký tablet, ktorý je napojený na kontrolu teploty mäsa. Keď ju služba neskontroluje, tablet to zaznamená. Nedá sa to odflákať, nemáš šancu.“

Na prípravu burgru je vymedzený čas

Dokážeš odhadnúť, ako dlho vlastne trvá, kým ti burger pristane na tácke? Skús si tipnúť. Aby to bolo jednoduchšie, priblížime ti, čo tento proces zahŕňa.

Najprv sa vezme žemľa a hodí sa do opekača. Medzičasom sa pripraví obal (papier alebo krabička), na ktorý sa potom skladajú jednotlivé ingrediencie. Nakoniec sa pridávajú omáčky a mäso. Potom sa burger zabalí a posiela sa špeciálnou rúrou na iné stanovište, kde ho zamestnanci skladajú do objednávky.

Tvoj odhad bol správny, ak si tipoval*a jednu minútu.

Anketa:
Za ako dlho si myslíš, že by si dokázala pripraviť hamburger ty?
30 sekúnd
jednu minútu
dve minúty
30 sekúnd
27 %
jednu minútu
20 %
dve minúty
53 %

Neboli by sme to my, keby nás nenapadlo vyskúšať si to a dať si preteky so skúseným zamestnancom. Keďže obe milujeme McDonald's a vieme, čo do akého burgru patrí, celkom sme sa cítili na výhru. Nakoniec sme síce prehrali, ale náš burger dorazil do rúry za jednu minútu a deväť sekúnd, čo na prvýkrát považujeme za super výsledok. Navyše aj v reštaurácii hovorili, že môžeme pokojne zajtra nastúpiť, haha.

Zamestnancov obdivujeme

Počas návštevy prevádzky sme prešli celou reštauráciou vrátane zázemia. Dostali sme sa až do skladu a všimli sme si, že všade bolo čisto a priebežne sa upratovalo. Ocenili sme, že sa v prevádzkach dbá na vysoké štandardy, zároveň sme sa ale zhodli na tom, že práca v McDonald's musí byť naozaj náročná.

Nie nadarmo sa podľa mňa hovorí, že ľudia, čo pracujú v McDonald's, sa naučia disciplíne. Všetky tie pravidlá, čo tam majú, sa mi páčia, pretože teraz viem, že je tam fakt prísna hygiena a štandardy. Ale klobúk dolu ľuďom, ktorí tam pracujú, je to veľmi rýchle a náročné.

Hanka

Bola to zaujímavá skúsenosť prejsť si celý proces od začiatku do konca. Pobavili sme sa, dozvedeli sme sa kopec zaujímavostí a samozrejme sme dostali aj malé občerstvenie, za ktoré veľmi ďakujeme. Ale hlavne, nabudúce, keď si objednáme burger, budeme vedieť, čo všetko stojí za tým, kým sa dostane na náš stôl.

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Zdroj: refresher.cz
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