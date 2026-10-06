Milan Fiľo rokoval so slovinským premiérom Janezom Janšom o investíciách a ďalšom rozvoji spoločnosti Paloma

Prezident holdingu ECO–INVESTMENT a.s. Milan Fiľo rokoval v piatok 2. októbra na Úrade vlády Slovinskej republiky v Ľubľane s predsedom vlády Janezom Janšom.
Hlavnými témami stretnutia boli priebeh investičných projektov spoločnosti Paloma, člena skupiny SHP Group, ako aj ďalšie rozvojové zámery smerujúce k dlhodobo udržateľnej, efektívnej a environmentálne zodpovednej výrobe hygienických papierov v Slovinsku.
Milan Fiľo informoval predsedu vlády o napredovaní investičných projektov, na podporu ktorých slovinská vláda poskytla nenávratný štátny príspevok vo výške 7,6 milióna eur. Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektu Paloma 4.0, zameraného na komplexnú modernizáciu a rozšírenie výroby v závode Paloma v Sladkom Vrhu. Jeho súčasťou je inštalácia linky CL16 na výrobu toaletného papiera a papierových utierok, linky FA3 na výrobu kozmetických obrúskov, ako aj rozšírenie plnoautomatizovaného vysokoregálového skladu.
Súčasťou rokovania bola aj diskusia o ďalších rozvojových zámeroch spoločnosti Paloma. Ich cieľom je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a konkurencieschopnosť výroby hygienických papierov založenej na obnoviteľných surovinách, ďalšom zvyšovaní efektívnosti výrobných procesov a zavádzaní technológií, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu a prispievajú k znižovaniu uhlíkovej stopy.
„Paloma má v Slovinsku dlhú tradíciu a zároveň veľký potenciál ďalšieho rozvoja. Naším cieľom je pokračovať v investíciách, ktoré zabezpečia jej dlhodobú konkurencieschopnosť, efektívnu výrobu a zároveň budú rešpektovať čoraz vyššie environmentálne nároky. Chceme, aby Paloma zostala modernou a perspektívnou spoločnosťou, ktorá vytvára hodnotu nielen pre svojich zákazníkov, ale aj pre región, v ktorom pôsobí,“ uviedol po rokovaní Milan Fiľo.
Paloma ako súčasť SHP Group
Paloma má viac ako 150-ročnú tradíciu výroby hygienických papierov a patrí medzi významných výrobcov v juhovýchodnej Európe. Od roku 2017 je súčasťou medzinárodnej skupiny SHP Group so sídlom v Bratislave. Skupina pôsobí prostredníctvom štyroch výrobných závodov a svoje výrobky predáva na viacerých európskych trhov.
Strategické smerovanie spoločnosti Paloma je založené na posilňovaní vlastnej značky, raste na kľúčových trhoch, výrobe vysokokvalitných hygienických papierových produktov a ďalšom zvyšovaní efektívnosti výroby.
O skupine ECO–INVESTMENT
ECO–INVESTMENT a.s. je česko-slovenský investičný holding pôsobiaci najmä v oblasti celulózovo-papierenského priemyslu, v potravinárstve, technológiách a real estate. Prostredníctvom svojich spoločností dlhodobo investuje do modernizácie výroby, zvyšovania jej efektívnosti a environmentálnej udržateľnosti. Významne sa podieľa na podpore komunít a verejnoprospešných projektov najmä v regiónoch, kde pôsobia závody patriace do skupiny.