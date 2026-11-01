Darilo sa aj slovenskému bojovníkovi Ronaldovi Paradeiserovi, ktorý sa po dvoch prehrách vrátil na víťaznú vlnu.
V zápase o uvoľnený titul welterovej váhy sa stretli gruzínsky bojovník Amiran Gogoladze a bývalý zápasník UFC Jessin Ayari. Ten do súboja nastúpil na poslednú chvíľu ako náhradník za zraneného Felixa Klinkhammera. Napriek tomu bol blízko k prekvapivému víťazstvu, no zápas napokon ovládol Gogoladze.
Bývalý šampión ľahkej váhy Ronald Paradeiser nastúpil na svoj rekordný 25. zápas v organizácii, v ktorom sa postavil proti Nemcovi Tyronovi Pfeiferovi. V ťažkej váhe si zase zmerali sily Lazar Todev a Simon Biyong.
Prvým víťazom večera sa stal mladý rakúsky bojovník Abdulmalik Aliev, ktorý po troch kolách zdolal Marata Nessara. Ich zápas mohli fanúšikovia sledovať zadarmo v rámci Free Prelims aj na YouTube kanáli organizácie. Po vyrovnanom úvode začal postupne preberať iniciatívu Aliev, ktorý bol v ďalších kolách aktívnejší a viackrát sa pokúsil súpera ukončiť submisiou. Hoci sa mu to nepodarilo, napokon si pripísal víťazstvo na body.
O prvé predčasné ukončenie večera sa postaral rakúsko-turecký bojovník Burak Kizilirmak, ktorý zdolal nemeckého súpera Kevina Hangsa na TKO už v prvom kole.
Zmena súpera na poslednú chvíľu
Ukrajinský zápasník Ivan Klevets sa na poslednú chvíľu musel popasovať so zmenou súpera. Náhradníkom sa stal Brazílčan Ronaldo Ferreira, ktorý predviedol bojovný výkon, na súpera však nestačil. Klevets sa po troch kolách stal jednoznačným víťazom a pripísal si v organizácii už tretie víťazstvo.
Štvrté víťazstvo v rade v OKTAGONe si pripísal Brazílčan Henrique Madureira. V prevažne postojovom súboji si po troch kolách poradil s Danielom Schordjem. Napätie medzi dvojicou bolo cítiť už na vážení, kde sa do seba takmer pustili. Po zápase však emócie ustúpili a obaja si športovo podali ruky.
Jeden z najdramatickejších zápasov večera predviedli Endrit Brajshori a Christian Mach. Obaja sa do súboja pustili naplno už od úvodných sekúnd a prvé kolo prinieslo hneď niekoľko zvratov. Hoci sa spočiatku zdalo, že k víťazstvu má bližšie Mach, Brajshori dokázal zápas otočiť. V závere prvého kola poslal súpera k zemi a následnými údermi ho ukončil na TKO.
Na svoje letné víťazstvo nadviazal aj Marek Bartl, ktorý si už v prvom kole poradil s Írom Brianom Manningom. Po prenesení boja na zem zasiahol súpera tvrdým lakťom do hlavy a následne pokračoval v úderoch, až kým rozhodca zápas neukončil.
„Cítil som, že to bolo čisté. Vôbec nereagoval,“ opísal Bartl rozhodujúce momenty zápasu. Po víťazstve zároveň prezradil, že nabudúce by sa rád stretol s Jaimom Corderom.
Hlavnú kartu otvorila rúbanica Michaela Deigu-Schecka s Lukášom Chotěnovským. Deiga-Scheck nastupoval v pozícii outsidera, napriek tomu však mnohých prekvapil a v trojkolovej bitke jediného českého zástupcu na karte zdolal.
Jeden z najväčších favoritov sobotného turnaja Gökhan Aksu nezaváhal a po necelých dvoch minútach oslavoval víťazstvo. „Rešpekt pre neho, že vzal zápas len pár dní vopred,“ ocenil svojho súpera Reného Rungeho.
Na rad prišli aj ťažké váhy. Lazar Todev sa postavil proti Simonovi Biyongovi a hoci mnohí očakávali tvrdé ukončenie, diváci napokon sledovali skôr taktický súboj v postoji. V úvode mal navrch Biyong, postupne však iniciatívu preberal Todev. Vyrovnaný zápas napokon dospel až k bodovým rozhodcom, ktorí prisúdili tesné víťazstvo Todevovi.
„Bol by som rád, keby som predviedol lepší výkon, ale hlavné je víťazstvo,“ priznal po zápase.
Po dvoch prehrách sa do klietky vrátil slovenský bojovník Ronald Paradeiser, ktorý v hlavnom predzápase večera nastúpil proti Nemcovi Tyronovi Pfeiferovi. Slovák mal počas celého súboja navrch a súperovi nedovolil výraznejšie ho ohroziť. Po troch kolách si pripísal jednoznačné víťazstvo na body, keď všetci traja rozhodcovia rozhodli v jeho prospech.
Pre Paradeisera išlo už o 18. víťazstvo v OKTAGONe. Pfeifer naopak zaznamenal len druhú prehru v profesionálnej kariére.
Dramatický titulový zápas
V hlavnom zápase večera sa o uvoľnený titul welterovej váhy stretli Gruzínec Amiran Gogoladze a Nemec Jessin Ayari. Hoci Gogoladze nastupoval ako výrazný favorit, už v úvode sa dostal do vážnych problémov. Gruzínsky bojovník však kritické momenty ustál a postupne sa dokázal vrátiť do zápasu.
Od druhého kola začal preberať iniciatívu Gogoladze, zatiaľ čo Ayarimu sa čoraz ťažšie darilo presadzovať. Gruzínec postupne získaval prevahu a mal zápas pod kontrolou.
Po piatich kolách napokon o víťazovi rozhodli bodoví rozhodcovia, ktorí sa jednomyseľne priklonili na stranu Gogoladzeho. Ten tak po dramatickom úvode dokázal zápas otočiť a stal sa novým šampiónom welterovej váhy organizácie OKTAGON MMA.