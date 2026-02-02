Luxus sa stretáva so streetwearom. Zostav si fresh outfity, ktoré ťa podržia v meste aj na cestách

Inšpirácia na každý deň.
V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali najviac FRESH outfity pre mužov aj ženy poskladané z modelov od renomovaných značiek, ktoré dokazujú, že streetwear, luxury aj športová móda môžu fungovať ruka v ruke.
Či už hľadáš inšpiráciu na každý deň, do mesta, na cestovanie alebo chceš len osviežiť šatník fresh kúskami, v tomto zozname si prídeš na svoje. Takto môžeš nosiť kúsky s rukopisom značiek Carhartt WIP, Fear of God Essentials, Adidas, Calvin Klein Jeans, Heliot Emil, Rick Owens či MM6 Maison Margiela.
Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop.
Workwear ovládol ulice metropol
Workwear estetika je aktuálne v trendoch a odolné bundy Carhartt WIP v kombinácii s kvalitnými džínsami v rovnom, respektíve rozšírenom strihu, a ikonickou obuvou Timberland s nepremokavou úpravou sú skvelou voľbou.
- Carhartt WIP OG Active Jacket Unisex – 249 €
- Calvin Klein Jeans Wide Leg Babylon Jeans – 159,95 €
- Timberland 6-Inch Premium Waterproof Boots – 230 €
Futbalový dres ako nosný prvok outfitu
Nemusíš ísť na majstrovstvá sveta vo futbale, aby si mohol vyjsť do ulíc v argentínskom drese vo fresh oversized strihu s číslom 19, ktoré nosil na svojom prvom turnaji Lionel Messi. Zlaď ho s baggy sivými teplákmi a futuristickými teniskami Y-3.
P. S. Ak ti nie je sympatická reprezentácia Argentíny, v ponuke značky Adidas nájdeš aj nemecký dres vo vintage estetike.
- Adidas Football Jersey – 150 €
- Adidas Originals Joggers – 84,49 €
- Y-3 Adios Pro 4 – 270,49 €
Fresh mestský vibe
Ak si chceš spríjemniť čakanie na príchod jari, priprav svoj šatník v predstihu – napríklad kúpou skrátenej prúžkovanej košele na zips od značky Adidas Originals, baggy džínsov s logom Calvin Klein Jeans a nízkoprofilovými teniskami v žlto-čiernom vyhotovení s podpisom Stelly McCartney.
- Adidas Originals Cropped Shirt – 65 €
- Calvin Klein Low Rise Baggy Jeans – 159,95 €
- Adidas 76 x Stella McCartney – 160 €
Luxury techwear do sychravého počasia
Naše srdcia zaplesali aj pri pohľade na luxury techwear siluetu v čiernej farbe, ktorá pozostáva z odolnej bundy a baggy nohavíc s vreckami od dánskej high-end značky Heliot Emil, outdoorovej obuvi Merrell a športových slnečných okuliarov s logom Oakley.
- Heliot Emil Kladruber Jacket – 650 €
- Heliot Emil Gallop Denim Trousers – 600 €
- Merrell 1TRL Widerness SE – 189,49 €
- Oakley Radar EV Path Sunglasses – 181,99 €
Leisurewear s dávkou luxusu
Odlišný druh luxusu ponúka outfit vyskladaný z modelov Fear of God Essentials – pohodlná mikina a rozšírené tepláky, ktoré sú dostupné aj v svetlosivej farbe, doplnený o sofistikované mokasíny z prémiovej kože od značky Filling Pieces.
- Fear of God Essentials Cropped Relaxed Sweatshirt – 199 €
- Fear of God Essentials Flare Sweatpants – 179 €
- Filling Pieces Loafers – 240,49 €
Cestovateľský trendsetter
V podobnom duchu je poskladaný aj outfit ako stvorený na cestovanie a dlhý čas strávený na letisku a v oblakoch, a to vďaka pohodlným teplákovým modelom s podpisom Jerryho Lorenza a značky Fear of God Essentials aj obuvi z dielní Ricka Owensa.
Krok vedľa podobnou siluetou však neurobíš ani v uliciach.
- Fear of God Essentials Classic Hoodie – 199 €
- Fear of God Essentials Lounge Sweatpants – 199 €
- Rick Owens Mule – 577,49 €
Fresh streetwear
Ak chceš doplniť svoj šatník o kúsky, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň a zároveň budú fresh, potom siahni po čiernej mikine s kontrastným grafickým motívom od značky FTSHP za skvelú cenu, klasických modrých džínsoch Off-White™ a jedinečnom modeli tenisiek MAISON Mihara Yasuhiro Blakey Low.
- FTSHP „Walking Art II.“ Zip Hoodie – 97,95 €
- Off-White™ Diagonal 90s Skate Jeans – 750 €
- MAISON Mihara Yasuhiro Blakey Low – 350 €
Z gymu rovno do ulíc
Britská návrhárka Stella McCartney má vlastnú líniu v spolupráci so značkou Adidas, pod ktorou tvorí perfektnú športovú módu pre ženy. V novej kolekcii nás zaujalo viacero kúskov vrátane dlhej bundy v lichotivom strihu so sťahovaním v páse, minimalistických legín s jemnými bielymi detailmi aj neprehliadnuteľné nízkoprofilové tenisky.
Ak chceš vyzerať cool v posilňovni, ale aj následne na káve či obede, ide o skvelú voľbu.
- Adidas Long Parka x Stella McCartney – 350 €
- Adidas Track Leggins x Stella McCartney – 130 €
- Adidas 76 x Stella McCartney – 160 €
Kúsky z mužského šatníka
Ženy, ktoré nosia oblečenie z mužského šatníka, a vedia, ako ho skombinovať, sú sexi.
Dokonalým príkladom je outfit nižšie, keď má modelka na sebe oversized sivú mikinu s výrazným grafickým motívom od britskej značky Represent, unisex džínsy v baggy strihu so zadnými vreckami vpredu z ateliéru MM6 Maison Margiela a nadčasové mokasíny Filling Pieces. Chválime aj hranaté slnečné okuliare.
- Represent Golden Tour Hoodie – 209 €
- MM6 Maison Margiela 5 Pockets Jeans – 392,49 €
- Filling Pieces Loafers – 351,49 €
- AKILA Nebula Sunglasses – 123,49 €
Nadčasová klasika s moderným twistom
Posledný outfit, ktorý nás zaujal, a môžeš si ho poskladať z pohodlia obývačky, nesie rukopis nadčasovej klasiky s moderným twistom.
Dominantná je predĺžená čierna bunda z umelej kože s hrejivým lemom okolo krku od Carhartt WIP, ktorú dopĺňajú svetlomodré džínsy v širokom strihu Calvin Klein Jeans, basic tričko a limitované tenisky Asics Gel-Kinetic Fluent x SHOSHU/TONG s mašľou cez šnúrky. K dispozícii je tiež strieborná verzia modelu za rovnakú cenu.
- Carhartt WIP Shepton OG Michigan Coat – 289 €
- Carhartt WIP Garble T-Shirt – 45 €
- Calvin Klein High Rise Relaxed Jeans – 115,49 €
- Asics Gel-Kinetic Fluent x SHOSHU/TONG – 250 €