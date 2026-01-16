„Ženy vám zmenia celý život,“ A$AP Rocky prehovoril o svojej láske k Rihanne

Ako sa z rapového frajera stal rodinne založený muž? Riri v tom má prsty.
Rapper sa objavil v podcaste Popcast, kde rozoberal nový album Don't Be Dumb, svoj prvý po ôsmich rokoch, jeho výlety do Hollywoodu, vplyv na rapperskú módu a tiež hovoril o rodinnom živote s partnerkou Rihannou.
„Ženy vám zmenia celý život, hlavne, keď je to parťáčka. Predtým, než prišli deti, spoločný život s mojou partnerkou mi otvoril oči,“ rozhovoril sa Rocky.
Moderátor upozornil Rockyho na to, že si nevybral len tak hocikoho. Rapper odpovedal, že si je vedomý špeciálnej ženy po svojom boku. Druhý moderátor poznamenal, že keby sa ho v roku 2012 niekto spýtal, či bude A$AP Rocky najšťastnejší a najviac rodinne orientovaný človek v rape, pravdepodobne by neveril.
„Bolo to, ako by sme boli na rovnakej vlne. Narodili sme sa v rovnakom roku. Môj otec je z jej krajiny. Je tam toľko podobností, je to proste vtipné. Veľa sa na tom smejeme. Vždy bola moja kamoška, viete, čo myslím?“ Rapper spomínal na to, ako sa s Rihannou vždy bavili a boli okolo seba.
Čo mu na Rihannu hovorila jeho mama?
„Moja mama mi hovorievala niečo ako: ‚Viem, že sa ti páči táto baba, s ktorou teraz si.‘ Nebudem menovať. ‚Ale chcem ťa s Riri.‘ Ja som hovoril niečo ako: ‚Mami, prečo to stále hovoríš? To dievča ma ani nechce. Buď v pokoji, mami. Je len moja kamoška.‘“
Rapperova mama však stále trvala na svojom a vysvetľovala, že Rihanna je tá pravá. „A mamy vedia najlepšie. Som vďačný, že sa mi vtedy objavila v živote, pretože si myslím, že kedykoľvek predtým som na také niečo nebol pripravený. Myslím, že ani ona ne.“
Dnes majú spolu dvoch synov, RZA a Riot Rose, a dcéru Rocky Irish.