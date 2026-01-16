Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 16. januára 2026 o 16:47
Čas čítania 1:08
Ella Petrová

„Ženy vám zmenia celý život,“ A$AP Rocky prehovoril o svojej láske k Rihanne

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ako sa z rapového frajera stal rodinne založený muž? Riri v tom má prsty.

Rapper sa objavil v podcaste Popcast, kde rozoberal nový album Don't Be Dumb, svoj prvý po ôsmich rokoch, jeho výlety do Hollywoodu, vplyv na rapperskú módu a tiež hovoril o rodinnom živote s partnerkou Rihannou.

„Ženy vám zmenia celý život, hlavne, keď je to parťáčka. Predtým, než prišli deti, spoločný život s mojou partnerkou mi otvoril oči,“ rozhovoril sa Rocky.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Popcast (@popcast)

Odporúčané
Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom 22. decembra 2025 o 13:27

Moderátor upozornil Rockyho na to, že si nevybral len tak hocikoho. Rapper odpovedal, že si je vedomý špeciálnej ženy po svojom boku. Druhý moderátor poznamenal, že keby sa ho v roku 2012 niekto spýtal, či bude A$AP Rocky najšťastnejší a najviac rodinne orientovaný človek v rape, pravdepodobne by neveril.

„Bolo to, ako by sme boli na rovnakej vlne. Narodili sme sa v rovnakom roku. Môj otec je z jej krajiny. Je tam toľko podobností, je to proste vtipné. Veľa sa na tom smejeme. Vždy bola moja kamoška, viete, čo myslím?“ Rapper spomínal na to, ako sa s Rihannou vždy bavili a boli okolo seba.

Odporúčané
A$AP Rocky odohral šou priamo z helikoptéry. Na festivale predstavil novú skladbu, v ktorej vraj dissuje Travisa Scotta A$AP Rocky odohral šou priamo z helikoptéry. Na festivale predstavil novú skladbu, v ktorej vraj dissuje Travisa Scotta 16. marca 2025 o 16:37

Čo mu na Rihannu hovorila jeho mama?

„Moja mama mi hovorievala niečo ako: ‚Viem, že sa ti páči táto baba, s ktorou teraz si.‘ Nebudem menovať. ‚Ale chcem ťa s Riri.‘ Ja som hovoril niečo ako: ‚Mami, prečo to stále hovoríš? To dievča ma ani nechce. Buď v pokoji, mami. Je len moja kamoška.‘“

Rapperova mama však stále trvala na svojom a vysvetľovala, že Rihanna je tá pravá. „A mamy vedia najlepšie. Som vďačný, že sa mi vtedy objavila v živote, pretože si myslím, že kedykoľvek predtým som na také niečo nebol pripravený. Myslím, že ani ona ne.“

Dnes majú spolu dvoch synov, RZA a Riot Rose, a dcéru Rocky Irish.

Rihanna a A$AP Rocky na premiére filmu Black Panther 2: Wakanda Forever. Rihanna a A$AP Rocky spoločne so svojím synom na titulnej strane magazínu British Vogue. Rihanna a A$AP Rocky na Met Gala 2023. A$AP Rocky, Rihanna
Zobraziť galériu
(5)
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album Don't Be Dumb od A$AP Rockyho je konečne online, nový J. Cole aj SIMILIVINLIFE s krátkym EP REFRESHNI SI PLAYLIST: Album Don't Be Dumb od A$AP Rockyho je konečne online, nový J. Cole aj SIMILIVINLIFE s krátkym EP 16. januára 2026 o 11:10
Odporúčané
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe 16. januára 2026 o 9:52
Odporúčané
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí 16. januára 2026 o 13:52
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
CELEBRITY HUDBA
Odporúčame
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
refresher+
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
dnes o 08:00
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 2 hodinami
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 3 dňami
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
včera o 16:00
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
včera o 19:00
Storky
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Lifestyle news
„Ženy vám zmenia celý život,“ A$AP Rocky prehovoril o svojej láske k Rihanne
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
pred 3 hodinami
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
dnes o 15:21
VIDEO: Srnka medzi regálmi šokovala zákazníkov. Nečakaná návšteva v obchodnom dome sa stala hitom internetu
dnes o 14:39
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
dnes o 13:52
Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia
dnes o 13:04
VIDEO: Zdeno Chára zažil nezabudnuteľný okamih. Jeho dres s číslom 33 je navždy zavesený pod stropom bostonskej arény
dnes o 12:11
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
dnes o 11:32
Pierpaolo Piccioli mení Balenciagu. Prináša športový luxus, collab s NBA aj odvážnu ženskosť
dnes o 10:49
Spravodajstvo
Počasie Vlaky Donald Trump Peniaze
Viac
BILLA spúšťa Seniorské dni. Ľudia nad 60 rokov ušetria na nákupe 10 %, takéto sú podmienky pre zľavu
pred 32 minútami
Namiesto letu ich čakala cesta po diaľnici. Cestujúci do Košíc museli vymeniť lietadlo za autobus
pred hodinou
365.bank a Poštová banka už má nového majiteľa. Aké zmeny to prinesie klientom?
pred hodinou

Viac z Vzdelanie & Kariéra

Všetko
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Youtube a influenceri
dnes o 09:52
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
dnes o 09:52
2
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
včera o 16:00
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
včera o 10:58
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
pred 2 dňami
VIDEO: Zdeno Chára zažil nezabudnuteľný okamih. Jeho dres s číslom 33 je navždy zavesený pod stropom bostonskej arény
VIDEO: Zdeno Chára zažil nezabudnuteľný okamih. Jeho dres s číslom 33 je navždy zavesený pod stropom bostonskej arény
dnes o 12:11
Kika a Nikos spúšťajú spoločný podcast. Influencerský pár ide hovoriť o vzťahoch aj živote bez filtrov
Kika a Nikos spúšťajú spoločný podcast. Influencerský pár ide hovoriť o vzťahoch aj živote bez filtrov
včera o 14:39
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
Zahraničné
včera o 15:17
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
včera o 15:17
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
pred 3 dňami
2
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 2 hodinami
Viac z Gastro Všetko
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
Testy
19. 12. 2025 8:00
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
24. 12. 2025 11:00
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
včera o 12:29
Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko
2. 1. 2026 13:57
Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
1. 1. 2026 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
Zaujímavosti
pred 2 hodinami
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 2 hodinami
Čo potrebuješ na to, aby si mohol učiť v nepálskej škole?
Boj o tisíce eur je tu. Oktagon začína rok 2026 akciou plnou hviezd, uvidíme aj Ligockeho v životnom zápase
Boj o tisíce eur je tu. Oktagon začína rok 2026 akciou plnou hviezd, uvidíme aj Ligockeho v životnom zápase
pred 3 hodinami
Nenechaj si ujsť výstavu Tutanchamon v Bratislave. Súčasťou výstavy sú aj prednášky popredných slovenských egyptológov
PR správa
Nenechaj si ujsť výstavu Tutanchamon v Bratislave. Súčasťou výstavy sú aj prednášky popredných slovenských egyptológov
pred 3 hodinami
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
dnes o 11:32
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album Don't Be Dumb od A$AP Rockyho je konečne online, nový J. Cole aj SIMILIVINLIFE s krátkym EP
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album Don't Be Dumb od A$AP Rockyho je konečne online, nový J. Cole aj SIMILIVINLIFE s krátkym EP
dnes o 11:10
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
dnes o 09:52
2
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
dnes o 13:52
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
včera o 12:29
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
refresher+
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
včera o 19:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
9. 1. 2026 16:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia