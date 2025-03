Počas šou zahral aj svoju novú, nevydanú skladbu „Stole Ya Flow“ z pripravovaného albumu „Don't Be Dumb“.

A$AP Rocky posunul svoje headlinerské vystúpenie do nových výšin, a to doslova, keď vystúpil priamo z helikoptéry, ktorá sa vznášala nad hudobným areálom. Raper šokoval obrovský dav, keď sa v dramatickom štýle objavil na známom rapovom festivale Rolling Loud Los Angeles v sobotu večer. Stál na vrtuľníku, ktorý bol zavesený vysoko nad festivalovým areálom v Hollywood Parku.

Rocky okrem iného predviedol aj svoju nevydanú skladbu "Stole Ya Flow", v ktorej podľa viacerých fanúšikov, ale aj uznávaných portálov a magazínov, vrátane GQ, údajne dissuje Travisa Scotta. Skladbu vôbec prvýkrát predstavil ešte v roku 2023 na Rolling Loude v Miami, odvtedy ju však stále nevydal. Objaviť by sa mala na jeho pripravovanom albume "Don't Be Dumb."

„First you stole my flow / So I stole your bitch / Then you stole my style / I need at least 10 percent / All due disrespect, I hope you take offense,“ rapuje člen A$AP Mobu v skladbe. Podľa mnohých ľudí tým naráža práve na Travisa, ktorý je často obviňovaný, že okopíroval Rockyho flow a štýl. Travis Scott tiež údajne kedysi randil s Rihannou, s ktorou aktuálne tvorí pár práve Rocky, čo by tiež zapadalo do štipľavých riadkov, ktorými rodák z Harlemu nešetrí.

Večer nekončil len Rockyho odvážnym kúskom. Počas víkendového festivalu vystúpili aj ďalšie hviezdy ako Sexyy Red, YG a ďalší. Hlavným headlinerom dnešnej noci bude Playboi Carti.

Toto vysokoprofilové vystúpenie prichádza len mesiac po tom, čo porota uznala Rockyho nevinným v dvoch bodoch obžaloby za útok poloautomatickou zbraňou. Obvinenia pochádzali z incidentu z novembra 2021, keď jeho bývalý priateľ tvrdil, že ho hip-hopová hviezda postrelila v Hollywoode.