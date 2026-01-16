Vychutnaj si HOT hudobné novinky za posledných 7 dní, ktoré sa oplatí počuť viac ako raz.
Tento týždeň priniesol silnú dávku hudobných noviniek naprieč žánrami aj scénami – od temnej, experimentálnej polohy A$AP Rockyho a introspektívnej výpovede, ktorú predstavil J. Cole, cez intenzívne EP od SIMILIVINLIFE až po Robina Zoota a popové a R&B novinky s podpisom Madison Beer a Ella Mai.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac.
1. A$AP Rocky – HELICOPTER
A$AP Rocky vydal dnes o polnoci očakávaný album Don't Be Dumb so sériou strašidelných obalov od Tima Burtona a zoznamom zvučných hostí, ale ešte predtým odhalil rodák z Harlemu videoklip k tracku HELICOPTER, ktorý patrí medzi najlepšie na novom LP.
Surový track s hypnotickou atmosférou a minimalistickou, ale tvrdou produkciou ponúka Rockyho vo veľmi sebavedomej polohe s presným a dôrazným flowom, ktorý podčiarkuje tón nahrávky. HELICOPTER presne zapadá do experimentálnej, drsnej podoby známeho rapera v roku 2026, a to po stránke drzého textu, beatu aj estetiky.
I ride around in an all-pink Mercedes, the pu**y whip.
Like Killa Cam, my braids lookin' like I could be Jim.
2. J. Cole – DISC 2 TRACK 2
Prinesie rok 2026 v hudbe rovnako kultové releasy ako 2016? Prvé týždne naznačujú, že sa máme na čo tešiť, keď po A$AP Rockym potvrdil vydanie nového albumu tiež J. Cole.
LP s názvom Fall-Off uzrie svetlo sveta 6. februára pod hlavičkou raperovho vydavateľstva Dreamville a od včera je online prvý singel DISC 2 TRACK 2. Konceptuálna nahrávka s prvkami soulu nemá refrén a Cole v texte opisuje svoju životnú cestu od konca k začiatku – raper predstavuje retrospektívnu výpoveď o sláve, úspechu, osobných obetiach a vytrvalosti.
Videoklip podčiarkuje tému starnutia a sebareflexie, pričom v úvode vidíme popis: „For the past 10 years, this album has been hand crafted with one intention: a personal challenge to myself to create my best work. To do on my last what I was unable to do on my first,“ ktorý hovorí za všetko.
Bohužiaľ, track zatiaľ nie je na streamoch, len na YouTube.
My life, I see it in reverse, I first appeared in a hearse, the driver steered to the church.
My grandkids carried the coffin to the altar as they burst into tears from their shirts.
3. Vory feat. Trae Tha Truth – 6 Am In Houston
Ďalší track v zozname je dielom interpreta, ktorý stojí za vznikom mnohých známych hitov áčkových hviezd v hudobnom priemysle, ale jeho sólová tvorba nedostáva toľko pozornosti, koľko by si zaslúžila.
Vory vydal track 6 Am In Houston na feate s Trae Tha Truth a zároveň oznámil, že album Solitude je na ceste. Novinka má pomalé tempo a produkciu s tlmenými biciami, ktoré dopĺňa melancholický groove. 28-ročný rodák z Houstonu opisuje svoje vnútorné boje, tlak aj ambície, ktoré reflektujú jeho životnú cestu, zatiaľ čo Trae Tha Truth prináša skúsený pohľad.
Block me from your story, so I look at your friends.
4. SIMILIVINLIFE – PRAY FOR PARTY
Prvú polovicu zoznamu uzatvára SIMILIVINLIFE s krátkym EP PRAY FOR PARTY, ktoré vydal 15. januára pod hlavičkou labelu rychlí kluci.
Nahrávka so 4 trackmi, ktoré mal košický raper nahrané dlhší čas, trvá síce len približne 8 minút, ale pohltí ťa od prvej do poslednej sekundy. EP s obalom inšpirovaným motívmi značky Pray For Paris, ktorú nosili chalani z Haha Crew vo svojich rapových začiatkoch, zachytáva momenty chaosu, túžby po úniku aj potrebu spolupatričnosti – presne tie pocity, ktoré poznáme z dlhých nocí a ešte dlhších rán. Jediným hosťom je Porsche Boy v tracku CAYENNE, ktorý milujeme.
Šimon Sadiv a.k.a. SIMILIVINLIFE nám poskytol aj exkluzívny rozhovor pred vydaním PRAY FOR PARTY. V redakcii máme EP na repeate.
Košický gádžo, v SUV prvotriedne čúzy.
Všade monogram, Rytmus 2012 feeling boujee (yeah).
5. Dusan Vlk – EAST SIDE SOLITUDE VOL. II
Dušan Vlk je z nášho pohľadu najlepší undergroundový raper v našich končinách, čo potvrdzuje nový mixtape EAST SIDE SOLITUDE VOL. II, ktorý vydal 15. januára na všetkých streamoch.
Mixtape obsahuje 7 trackov, trvá 18 minút a 40 sekúnd, pričom medzi hosťami je skupina Berlin Manson, Temný Rudo a RNZ. Raper z Prešova v nahrávke balansuje medzi temnou atmosférou nočných ulíc a osobnými výpoveďami o samote či hľadaní identity. Minimalistické, melancholické beaty s rukopisom producentov ako David Kurimai alebo Simon Sýkora, nechávajú v popredí autentický rap bez pózy, ktorý je postavený na emócii.
EAST SIDE SOLITUDE VOL. II má silný vibe a osloví fanúšikov moderného underground rapu, ktorí hľadajú hlbší obsah.
P. S. Spätne nám je ľúto, že LP rok draka a vlka s mulletom sme nezaradili do TOP 10 slovenských rapových albumov v roku 2025.
6. Robin Zoot – Můj sport / Klenot
Českú rapovú scénu tento týždeň zastupuje Robin Zoot s dvojsinglom Můj sport na feate s Hard Ricom, respektíve Klenot, ktorý vydal pod hlavičkou labelu Milion Plus.
V prvej časti Zoot vníma rap ako disciplínu, v ktorej neustále posúva svoje hranice a maká na sebe, pričom zdôrazňuje autenticitu, pracovnú morálku a fakt, že úspech nie je náhoda. Po zmene beatu vnímame výpoveď sebavedomého rapera, ktorý si uvedomuje svoju cenu po rokoch práce. Plné verzie oboch trackov vrátane featu Hard Rica nájdeš na streamoch.
O hudobnú produkciu sa postaral Spack DS, zatiaľ čo videoklipy si rozdelili Danil Oceanwood a Artur Oceanwood.
Můj sport, můj sport chodit na výslechy a chodit na soudy (A.C.A.B).
Můj sport, můj sport dělat to tak, ať nemámе ruce v poutech.
7. Madison Beer – locket
16. januára nevydal nový album len A$AP Rocky, ale tiež popová hviezda Madison Beer, ktorá predstavila LP s názvom locket.
HOT novinka obsahuje 11 plnohodnotných trackov vrátane úspešného singlu bittersweet a trvá približne pol hodinu. Tretí štúdiový album americkej speváčky predstavuje zrelý a emocionálne nabitý návrat po nahrávke Silence Between Songs z roku 2023. Na locket nájdeš kombináciu intímnych balád a pestrých popových momentov, ktoré zachytávajú kontrasty medzi neuveriteľnou silou a zraniteľnosťou.
Ak chceš počuť Madison Beer a jej nový album naživo, ale nechceš cestovať ďaleko, 11. a 13. mája budeš mať príležitosť – v rámci svetového turné odohrá koncerty v Krakove aj vo Viedni.
Now I got you up, would you look at us?
Fantasy to life, and I'm screamin', screamin'.
8. Ella Mai – 100
V závere tohtotýždňového zoznamu TOP hudobných noviniek musíme spomenúť track s názvom 100, ktorý nahrala Ella Mai do beatu s rukopisom Mustarda a Keanu Beats.
Mai predstavila úprimnú R&B výpoveď o hraniciach, sebaúcte a autentickosti vo vzťahoch so svojou typickou jemnosťou. Zároveň však rozhodnosťou dáva najavo, že očakáva 100% úprimnosť. Track, ktorý dostal videoklip s romantickým príbehom, bude súčasťou pripravovaného albumu Do You Still Love Me? a pôsobí ako moment, keď si človek uvedomí vlastnú hodnotu a prestane robiť kompromisy.
Hold me like the sky holds stars, I ain't never too far.
Always holdin' it down for you.