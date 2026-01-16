Hollywoodska hviezda Timothée Chalamet odhalila bizarný a mierne desivý zážitok z nakrúcania nového filmu Marty Supreme.
Timothée Chalamet patrí medzi najväčšie herecké mená súčasnosti, no ani jemu sa nevyhýbajú nepríjemné momenty priamo na filmovom pľaci. Počas nedávnej diskusie s Robertom Downeym Jr. v newyorskom DGA Theatre herec prezradil, že ho počas nakrúcania filmu Marty Supreme ohrozil jeden z komparzistov, píše Variety.
Incident sa odohral pri natáčaní motelovej scény. Chalamet vysvetlil, že práca s ľuďmi bez hereckých skúseností ho síce baví, no nie vždy je jednoduchá. V jednej zo scén sa snažil vyprovokovať muža stojaceho oproti nemu k autentickej reakcii a zámerne mu „liezol do tváre“, aby z neho dostal emócie.
Herec si najskôr myslel, že jeho snaha nemá žiadny efekt. Opak bol však pravdou. Po ďalšom zábere mu muž údajne potichu odkázal: „Bol som 30 rokov vo väzení. Naozaj sa so mnou nechceš zahrávať. Nechceš ma vidieť nahnevaného.“ Chalamet priznal, že v tej chvíli ostal v šoku a s nervóznym smiechom sa obrátil na režiséra Josha Safdieho so slovami, že netuší, koho mu to postavili oproti kamere.
Film Marty Supreme je športová dráma inšpirovaná životom legendárneho stolného tenistu Martyho Reismana. Chalamet v nej stvárňuje Martyho Mausera, ktorý sníva o titule svetového šampióna. Snímka zaznamenala výrazný úspech a hercovi už priniesla ocenenia od Critics’ Choice Awards aj Zlatých glóbusov. Okrem toho je považovaný za jedného z hlavných favoritov na Oscara a má aj nomináciu od hereckej asociácie SAG.