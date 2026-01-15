Slovenská influencerka Kristína Ďurišová a český tvorca Nikos oznámili veľkú novinku. Spoločne pripravujú nový podcast
Influencerská scéna v Česku a na Slovensku sa čoskoro rozšíri o ďalší podcastový projekt. Kristína Ďurišová, známa slovenská influencerka, a český influencer Nikos oficiálne potvrdili, že spúšťajú spoločný podcast.
Kika má na Instagrame viac než 200-tisíc sledovateľov a je známa obsahom z oblasti fitnessu, zdravého životného štýlu, módy a cestovania. Nikos, vystupujúci pod prezývkou Macholaos, patrí medzi najvýraznejších českých influencerov, preslávil sa zábavnými videami, netradičnými výzvami a pozitívnym humorom.
Novinku prezradili fanúšikom prostredníctvom krátkeho videa na sociálnej sieti. Pre Refresher odpovedali aj na otázky o vzniku projektu. „Sme influenceri, nemáme čo robiť,“ zavtipkovali na úvod s nadhľadom, no zároveň naznačili, že ich podcast má jasný koncept.
Podcast bude mať párový charakter, vďaka čomu ponúkne pohľad na dynamiku rôznych vzťahov. Kika a Nikos sa chcú venovať témam lásky a každodenného života. „Budeme si hostí pozývať vždy s ich polovičkami,“ vyhlásili.
Frekvencia epizód zatiaľ nebude pevne stanovená. Po zvažovaní sa dvojica zhodla aj na názve. Podcast ponesie jednoduchý a osobný názov Kika s Nikosom.