Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Autorro.
dnes 19. decembra 2025 o 9:55
Čas čítania 2:20
Sponzorovaný obsah

TOP 5: Ktoré auto pre rodinu? Sprievodca spoľahlivou kúpou

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Výber rodinného auta je jedným z najdôležitejších rozhodnutí.

Vozidlo už neslúži len na presun z bodu A do bodu B. Stáva sa druhým domovom, kanceláriou na kolesách a predovšetkým bezpečným útočiskom pre vašu rodinu. Pri výbere je dôležitá spoľahlivosť.Toto zoznam piatich overených modelov, ktoré spájajú robustnosť, nízke prevádzkové náklady a vysokú mieru bezpečnosti.

Cestujete so psíkom?

Ak je váš pes plnohodnotným členom rodiny, pri výbere auta nezabudnite na jeho potreby. Dôležitý je priestranný kufor s nízkou nakladacou hranou pre pohodlné nastupovanie. Myslite aj na bezpečnosť a použite prepravku alebo špeciálne postroje. Pre jednoduchšiu údržbu sú skvelou voľbou gumové rohože a odolné materiály, ktoré sa ľahko čistia od chlpov a blata.

1. Volkswagen Multivan: Pre tých, ktorí rátajú s každým centimetrom

Keď vaša rodina potrebuje skutočne veľa priestoru, Volkswagen Multivan je ideálnou voľbou. Ponúka až sedem plnohodnotných sedadiel a mimoriadne flexibilný interiér, ktorý sa prispôsobí akejkoľvek situácii. Či už sa chystáte na dovolenku s celou rodinou, alebo prevážate športové vybavenie, Multivan vás nesklame. Jeho moderná platforma zabezpečuje stabilnú a pohodlnú jazdu, a to aj v mestskej premávke. K dispozícii je aj ako plug-in hybrid, čo z neho robí prekvapivo úsporné vozidlo.

Pokiaľ hľadáte nové auto určite si pozrite ponuku spoločnosti Autorro.

Autorro
Zdroj: Autorro

2. Škoda Kodiaq: Kombinácia priestoru a moderných technológií

Škoda Kodiaq je na Slovensku symbolom rodinného SUV a nová generácia len potvrdzuje jeho postavenie. Kodiaq iV ako plug-in hybrid ponúka dojazd na elektrinu až 100 km, čo ocení každá moderná rodina. Pre tých, ktorí potrebujú ešte viac miesta, je k dispozícii aj sedemmiestna verzia. Vďaka robustnej konštrukcii a obrovskému kufru s objemom 745 litrov zvládne Kodiaq akúkoľvek rodinnú výzvu. Ak hľadáte spojenie priestrannosti, komfortu a moderných technológií, Kodiaq je jasná voľba.

Autorro
Zdroj: Autorro

3. Dacia Duster: Spoľahlivosť za rozumnú cenu

Dacia Duster je dôkazom, že spoľahlivosť nemusí byť drahá. Toto kompaktné SUV je postavené na overenej technológii, vďaka čomu má minimálnu poruchovosť. Duster je ideálny pre rodiny, ktoré často jazdia po menej udržiavaných cestách alebo si radi užívajú prírodu. Jeho vyšší podvozok a voliteľný pohon 4x4 sú veľkou výhodou. Servisné náklady sú minimálne, čo poteší každý rodinný rozpočet.

Pokiaľ vám aktuálna finančná situácia nedovoľuje kúpiť si nové rodinné auto, vyskúšajte možnosť kúpiť auto na splátky.

Autorro
Zdroj: Autorro

4. Škoda Octavia Combi: Stále najlepšia voľba pre slovenskú rodinu

Škoda Octavia Combi je už roky synonymom pre praktickosť a spoľahlivosť. Jej obrovský batožinový priestor je ideálny pre rodinné nákupy aj pre dlhšie dovolenky. Vďaka osvedčenej technike koncernu Volkswagen sú náhradné diely ľahko dostupné a servis je bezproblémový. Benzínové aj naftové motory sú známe svojou výdržou a nízkou spotrebou. Ak hľadáte auto bez kompromisov, ktoré vás nikdy nenechá v štichu, Octavia je presne to, čo potrebujete.

Autorro
Zdroj: Autorro

5. Toyota RAV4: Japonská kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Toyota je dlhodobo považovaná za kráľa spoľahlivosti a RAV4 to len potvrdzuje. Najmä hybridné verzie sú extrémne úsporné a majú mimoriadne nízku poruchovosť. Motory od Toyoty sú legendárne svojou výdržou a bez problémov najazdia státisíce kilometrov. Pre rodiny je RAV4 atraktívna nielen vďaka svojej robustnosti, ale aj vďaka vysokému stupňu bezpečnosti a pohodlia. Ak nechcete míňať peniaze na drahé opravy a hľadáte auto, ktoré vás vždy bezpečne dovezie do cieľa, RAV4 je presne pre vás.

Pokiaľ hľadáte autá na predaj určite si pozrite ponuku spoločnosti Autorro.

Autorro
Zdroj: Autorro

Záver

Výber rodinného auta je jedným z najdôležitejších finančných a emocionálnych rozhodnutí. Nejde len o vozidlo, ale o bezpečný priestor pre vašu rodinu a o pokoj na duši, ktorý prichádza s vedomím, že sa môžete spoľahnúť na svoju voľbu. Dôkladný výber a investícia do overenej kvality sa vám vráti v podobe bezstarostných ciest, nízkych nákladov na údržbu a predovšetkým v pocite bezpečia.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
včera o 12:30
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
12. 12. 2025 10:00
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
pred 3 hodinami
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
10. 12. 2025 13:00
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP)
9. 12. 2025 16:00
Storky
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Lifestyle news
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a štýlový dizajn
pred 9 minútami
VIDEO: Mesto vytvorilo parkovacie miesto pre invalidov okolo zaparkovaného auta. Majiteľ skončil s pokutami
pred 32 minútami
Formula 1 vstupuje do novej éry. Nadchádzajúca sezóna prinesie zásadné zmeny
pred hodinou
Poznáme meno prvého headlinera Lovestreamu. Robbie Williams vystúpi v Bratislave
pred 2 hodinami
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
včera o 16:32
Emily opúšťa Paríž a vydáva sa do Ríma: Na Netflixe už nájdeš očakávanú piatu sériu Emily in Paris
včera o 15:31
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air Force 1
včera o 14:46
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
včera o 14:36
Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu
včera o 13:34
Z Bratislavy sa dostaneš na jeden z najikonickejších ostrovov Grécka. Vieme, kedy linka na Mykonos štartuje a koľko stoja letenky
včera o 12:27
Spravodajstvo
Polícia SR Autonehoda Energie Európska únia
Viac
AKTUÁLNE: Polícia našla v Nitrianskom okrese vysoko výbušnú kyselinu
pred 11 minútami
Tragédia na D1: Žena vraj bola mŕtva ešte pred čelnou zrážkou. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu
pred 55 minútami
Rebríček najbezpečnejších krajín sveta sa mení. Jeden zo susedov Slovenska si pohoršil (+mapa)
pred hodinou

Viac z Tech

Všetko
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
včera o 16:32
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
pred 2 dňami
TOP 15 vianočných darčekov do domácnosti, ktoré nesklamú. Za niektoré nedáš viac ako 30 eur
TOP 15 vianočných darčekov do domácnosti, ktoré nesklamú. Za niektoré nedáš viac ako 30 eur
12. 12. 2025 14:00
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
pred 2 dňami
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia
12. 12. 2025 19:03
Šéf OpenAI Sam Altman priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove syna. Internet tým rozdelil na dva tábory
Šéf OpenAI Sam Altman priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove syna. Internet tým rozdelil na dva tábory
10. 12. 2025 14:52
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
VIDEO: Huliakova účasť na zápase fanúšikov nepotešila. Ministra vypískali po finále extraligy v Košiciach
30. 4. 2025 10:29
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Osobnosti Všetko
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
Youtube a influenceri
včera o 12:30
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
včera o 12:30
Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: Známeho režiséra Roba Reinera a jeho manželku našli mŕtvych v ich dome. Podozrivý je ich syn
15. 12. 2025 8:31

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sara Rikas so špeciálnou verziou hitu Talk2Me, Porsche Boy a WEN predstavili album aj banger o Bratislave
Hudba
pred 8 minútami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sara Rikas so špeciálnou verziou hitu Talk2Me, Porsche Boy a WEN predstavili album aj banger o Bratislave
pred 8 minútami
Tohtotýždňový zoznam patrí najmä slovenskej hudobnej scéne.
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a štýlový dizajn
V spolupráci
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a štýlový dizajn
pred 8 minútami
„Keď piješ, nešoféruj!“ Svoj postoj k bezpečnosti na cestách vyjadrilo už takmer 10-tisíc vodičov
PR správa
„Keď piješ, nešoféruj!“ Svoj postoj k bezpečnosti na cestách vyjadrilo už takmer 10-tisíc vodičov
pred hodinou
TOP 5: Ktoré auto pre rodinu? Sprievodca spoľahlivou kúpou
PR správa
TOP 5: Ktoré auto pre rodinu? Sprievodca spoľahlivou kúpou
pred hodinou
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
pred 2 dňami
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
včera o 12:30
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 dňami
1
Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu
Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu
včera o 13:34
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 4 dňami
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 dňami
1
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 4 dňami
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 dňami
1
Domov
Zdieľať
Diskusia