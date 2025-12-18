Dvojciferný rast objednávok aj prístup k novým zákazníkom. Slovenské e-shopy objavujú potenciál predaja cez Allegro

Online marketplace platformy zažívajú v Európe výrazný rast.
Podľa viacerých e-commerce analýz tvoria už viac než tretinu celkového online obratu a rýchlosťou prekonávajú tradičné e-shopy. Pre predajcov sú atraktívne najmä preto, že dokážu priniesť okamžitý kontakt s miliónmi zákazníkov bez vysokých investícií do reklamy a zároveň umožňujú jednoduchú expanziu na zahraničné trhy.
Tento trend sa prejavuje aj na Slovensku, kde od vlaňajška môžu predajcovia naplno využívať výhody platformy Allegro – stredoeurópskeho lídra s 25-ročnou históriou a viac ako 21 miliónmi aktívnych kupujúcich. Skúsenosti prvých slovenských partnerov ukazujú, že pre mnohé firmy je Allegro skvelým doplnkom predaja popri vlastnom e-shope a umožňuje im osloviť zákazníkov – domácich aj zahraničných – ku ktorým by sa inak dostávali len ťažko.
„Vstup na marketplace nám priniesol posun, ktorý sme čakali až po mesiacoch,“ hovorí slovenský predajca
Slovenské e-shopy, ktoré sa na Allegro pripojili medzi prvými, hlásili výsledky už v priebehu prvých týždňov. Pre firmy, ktoré chcú rásť bez veľkých investícií, je marketplace najmä šancou otestovať nový predajný kanál s minimálnym rizikom.
Pozitívnu skúsenosť opisuje aj Alexander Lehotský z popradskej značky Woodensky: „Vstup na marketplace nám pomohol urobiť výrazný posun. Umožnil nám dostať sa k zákazníkom, ku ktorým by sme sa inak len ťažko dostali.“
Slovenský predajca elektroniky ExtremeComp hovorí o podobnom úspechu. „V piatok sme len nahrali produkty a už cez víkend prišlo 30 až 40 objednávok,“ opisuje jeho zakladateľ Dávid Vorčák. Postupne sa však ukázalo, že najväčším prínosom je expanzia na zahraničné trhy: „V Poľsku predávame už viac ako v Česku a na Slovensku dokopy. Rast bol veľmi rýchly.“
Marketplace tak vhodne dopĺňa existujúce e-shopy – prináša objednávky navyše a oslovuje segmenty zákazníkov, ku ktorým tradičné kanály nevedú.
Predaj na Allegro.sk: jednoduchá registrácia a integrácia
Začiatok predaja je postavený na rýchlom a jednoduchom procese. Partner vyplní firemný profil, aktivuje účet a môže začať nahrávať produkty ručne. cez API alebo import zo súboru a dokonca aj cez nástroje ako Baselinker či Omnicado.
Allegro funguje na princípe pay-as-you-sell. Vytvorenie účtu je bezplatné a poplatky vznikajú až z reálnych predajov. Noví slovenskí partneri navyše môžu využiť uvítací program s 0 % províziou počas prvých 180 dní, čo umožňuje začať predávať bez finančného rizika.
Spusteniu predaja výrazne pomáha aj bezplatná Allegro Akadémia. Obsahuje prehľadné návody, odporúčania a praktické postupy. Dáta ukazujú, že obchodníci, ktorí cez Akadémiu prejdú, sa v systéme orientujú rýchlejšie a ich ponuky začnú generovať predaje skôr – od správneho zaradenia produktov až po nastavenie marketingových kampaní.
Allegro ako brána pre export
Pre mnohé slovenské e-shopy je expanzia do zahraničia lákavým, ale technicky aj finančne náročným krokom. Každý predajca to pozná – nový trh znamená preklady ponúk, nové meny, úpravu e-shopu, lokálne marketingové kampane, riešenie dopravy, či rozdielnej DPH. Mnohé podniky sa preto do exportu púšťajú len opatrne, alebo ho odkladajú – nie pre nezáujem, ale pre množstvo prekážok, ktoré ho sprevádzajú.
Predaj cez marketplace tieto bariéry výrazne znižuje. Allegro funguje ako prirodzená brána na väčšie trhy – napríklad do Poľska, Česka aj Maďarska – bez toho, aby predajca musel riešiť vlastnú technickú infraštruktúru pre každý trh zvlášť. Platforma automaticky prekladá ponuky, pracuje s lokálnymi menami, prepočíta ceny, uľahčuje komunikáciu so zákazníkmi a zabezpečuje jednotný nákupný proces.
Pre malé a stredné e-shopy ide o príležitosť, ktorú by bolo pri vlastnom e-shope náročné alebo veľmi drahé dosiahnuť. Práve preto záujem o predaj cez Allegro rastie – platforma rieši tri najväčšie výzvy slovenských e-shopov: viditeľnosť, expanziu a získavanie nových zákazníkov.
Marketplace sa ukazuje ako prirodzený spôsob, ako doplniť vlastný e-shop a získať objednávky navyše bez veľkých investícií. Skúsenosti slovenských predajcov potvrdzujú, že výsledky môžu prísť už v úvodných týždňoch.
Ak chcete zistiť, či môže byť Allegro vhodným riešením aj pre váš e-shop, viac informácií nájdete na Allegro.sk.