Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Allegro.
dnes 18. decembra 2025 o 13:37
Čas čítania 2:21
Sponzorovaný obsah

Dvojciferný rast objednávok aj prístup k novým zákazníkom. Slovenské e-shopy objavujú potenciál predaja cez Allegro

Dvojciferný rast objednávok aj prístup k novým zákazníkom. Slovenské e-shopy objavujú potenciál predaja cez Allegro
Zdroj: Allegro
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Online marketplace platformy zažívajú v Európe výrazný rast.

Podľa viacerých e-commerce analýz tvoria už viac než tretinu celkového online obratu a rýchlosťou prekonávajú tradičné e-shopy. Pre predajcov sú atraktívne najmä preto, že dokážu priniesť okamžitý kontakt s miliónmi zákazníkov bez vysokých investícií do reklamy a zároveň umožňujú jednoduchú expanziu na zahraničné trhy.

Tento trend sa prejavuje aj na Slovensku, kde od vlaňajška môžu predajcovia naplno využívať výhody platformy Allegro – stredoeurópskeho lídra s 25-ročnou históriou a viac ako 21 miliónmi aktívnych kupujúcich. Skúsenosti prvých slovenských partnerov ukazujú, že pre mnohé firmy je Allegro skvelým doplnkom predaja popri vlastnom e-shope a umožňuje im osloviť zákazníkov – domácich aj zahraničných – ku ktorým by sa inak dostávali len ťažko.

„Vstup na marketplace nám priniesol posun, ktorý sme čakali až po mesiacoch,“ hovorí slovenský predajca

Slovenské e-shopy, ktoré sa na Allegro pripojili medzi prvými, hlásili výsledky už v priebehu prvých týždňov. Pre firmy, ktoré chcú rásť bez veľkých investícií, je marketplace najmä šancou otestovať nový predajný kanál s minimálnym rizikom.

 

Pozitívnu skúsenosť opisuje aj Alexander Lehotský z popradskej značky Woodensky: „Vstup na marketplace nám pomohol urobiť výrazný posun. Umožnil nám dostať sa k zákazníkom, ku ktorým by sme sa inak len ťažko dostali.“ 

Slovenský predajca elektroniky ExtremeComp hovorí o podobnom úspechu. „V piatok sme len nahrali produkty a už cez víkend prišlo 30 až 40 objednávok,“ opisuje jeho zakladateľ Dávid Vorčák. Postupne sa však ukázalo, že najväčším prínosom je expanzia na zahraničné trhy: „V Poľsku predávame už viac ako v Česku a na Slovensku dokopy. Rast bol veľmi rýchly.“

Marketplace tak vhodne dopĺňa existujúce e-shopy – prináša objednávky navyše a oslovuje segmenty zákazníkov, ku ktorým tradičné kanály nevedú.

allegro, marketplace
Zdroj: allegro.cz

Predaj na Allegro.sk: jednoduchá registrácia a integrácia

Začiatok predaja je postavený na rýchlom a jednoduchom procese. Partner vyplní firemný profil, aktivuje účet a môže začať nahrávať produkty ručne. cez API alebo import zo súboru a dokonca aj cez nástroje ako Baselinker či Omnicado.

 

Allegro funguje na princípe pay-as-you-sell. Vytvorenie účtu je bezplatné a poplatky vznikajú až z reálnych predajov. Noví slovenskí partneri navyše môžu využiť uvítací program s 0 % províziou počas prvých 180 dní, čo umožňuje začať predávať bez finančného rizika.

 Spusteniu predaja výrazne pomáha aj bezplatná Allegro Akadémia. Obsahuje prehľadné návody, odporúčania a praktické postupy. Dáta ukazujú, že obchodníci, ktorí cez Akadémiu prejdú, sa v systéme orientujú rýchlejšie a ich ponuky začnú generovať predaje skôr – od správneho zaradenia produktov až po nastavenie marketingových kampaní.

allegro, nákupy, marketplace
Zdroj: allegro.cz

Allegro ako brána pre export

Pre mnohé slovenské e-shopy je expanzia do zahraničia lákavým, ale technicky aj finančne náročným krokom. Každý predajca to pozná – nový trh znamená preklady ponúk, nové meny, úpravu e-shopu, lokálne marketingové kampane, riešenie dopravy, či rozdielnej DPH. Mnohé podniky sa preto do exportu púšťajú len opatrne, alebo ho odkladajú – nie pre nezáujem, ale pre množstvo prekážok, ktoré ho sprevádzajú.

 

Predaj cez marketplace tieto bariéry výrazne znižuje. Allegro funguje ako prirodzená brána na väčšie trhy – napríklad do Poľska, Česka aj Maďarska – bez toho, aby predajca musel riešiť vlastnú technickú infraštruktúru pre každý trh zvlášť. Platforma automaticky prekladá ponuky, pracuje s lokálnymi menami, prepočíta ceny, uľahčuje komunikáciu so zákazníkmi a zabezpečuje jednotný nákupný proces. 

Pre malé a stredné e-shopy ide o príležitosť, ktorú by bolo pri vlastnom e-shope náročné alebo veľmi drahé dosiahnuť. Práve preto záujem o predaj cez Allegro rastie – platforma rieši tri najväčšie výzvy slovenských e-shopov: viditeľnosť, expanziu a získavanie nových zákazníkov.

Marketplace sa ukazuje ako prirodzený spôsob, ako doplniť vlastný e-shop a získať objednávky navyše bez veľkých investícií. Skúsenosti slovenských predajcov potvrdzujú, že výsledky môžu prísť už v úvodných týždňoch.

Ak chcete zistiť, či môže byť Allegro vhodným riešením aj pre váš e-shop, viac informácií nájdete na Allegro.sk.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
pred 3 dňami
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
8. 12. 2025 16:00
1
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred 2 dňami
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
dnes o 12:30
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
Sponzorovaný obsah
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
pred 3 dňami
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
včera o 07:20
1
Storky
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Lifestyle news
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
pred 58 minútami
Emily opúšťa Paríž a vydáva sa do Ríma: Na Netflixe už nájdeš očakávanú piatu sériu Emily in Paris
pred hodinou
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air Force 1
pred 2 hodinami
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
pred 2 hodinami
Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu
pred 3 hodinami
Z Bratislavy sa dostaneš na jeden z najikonickejších ostrovov Grécka. Vieme, kedy linka na Mykonos štartuje a koľko stoja letenky
dnes o 12:27
O2 oznámilo veľkú zmenu: Preberá UPC a rozširuje svoju ponuku
dnes o 11:28
V Česku sa má natáčať hollywoodsky film s Leonardom DiCapriom a Jennifer Lawrence. Réžie sa ujme legendárny Martin Scorsese
dnes o 10:29
Lovestream reaguje na kolíziu s festivalom Grape. Organizátori menia dátum
dnes o 09:24
Oscary uvidíme na YouTube. Najprestížnejšie filmové ceny opúšťajú televízne obrazovky
dnes o 08:40
Spravodajstvo
Polícia SR Energie Autonehoda Školstvo
Viac
V Bielorusku nasadili ruskú raketu Orešnik. Dokáže niesť jadrové hlavice
pred 11 minútami
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
pred 29 minútami
Takmer nemožné sa stalo skutočnosťou: Manželia z Walesu vyhrali druhýkrát veľký balík peňazí
pred hodinou

Viac z Tech

Všetko
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
včera o 13:45
TOP 15 vianočných darčekov do domácnosti, ktoré nesklamú. Za niektoré nedáš viac ako 30 eur
TOP 15 vianočných darčekov do domácnosti, ktoré nesklamú. Za niektoré nedáš viac ako 30 eur
12. 12. 2025 14:00
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
včera o 10:46
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia
12. 12. 2025 19:03
Šéf OpenAI Sam Altman priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove syna. Internet tým rozdelil na dva tábory
Šéf OpenAI Sam Altman priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove syna. Internet tým rozdelil na dva tábory
10. 12. 2025 14:52
Google prichádza s novou funkciou: Umožňuje virtuálne vyskúšať oblečenie len s pomocou selfie
Google prichádza s novou funkciou: Umožňuje virtuálne vyskúšať oblečenie len s pomocou selfie
pred 3 dňami
Viac z Móda Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
včera o 17:30
Toto sú TOP tenisky, ktoré vyšli v roku 2025. Pozri si najžiadanejšie kúsky od Nike, Adidas či Converse
pred 3 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
Youtube a influenceri
dnes o 12:30
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
dnes o 12:30
Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika
pred 2 dňami
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách
pred 2 dňami
1
Viac z Šport Všetko
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
Zahraničie
12. 12. 2025 14:07
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
14. 12. 2025 7:40
„Rutina počas sviatkov nemá byť dokonalá, ale udržateľná.“ Odborník na pohyb a výživu vysvetľuje, ako zvládnuť Vianoce bez stresu
včera o 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Toto sa deje cez víkend na Slovensku: čaká ťa kinokoncert Tři oříšky pro Popelku, posledné Morning Disco či Samey Live Show
Kultúra
pred 30 minútami
Toto sa deje cez víkend na Slovensku: čaká ťa kinokoncert Tři oříšky pro Popelku, posledné Morning Disco či Samey Live Show
pred 30 minútami
Ponúkame ti niekoľko možností, ako môžeš stráviť svoje voľné dni.
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
pred 58 minútami
Vianočná hostina bez kompromisov: Musíme si za štedré sviatky naozaj priplatiť?
PR správa
Vianočná hostina bez kompromisov: Musíme si za štedré sviatky naozaj priplatiť?
pred 2 hodinami
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air Force 1
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air Force 1
pred 2 hodinami
Dvojciferný rast objednávok aj prístup k novým zákazníkom. Slovenské e-shopy objavujú potenciál predaja cez Allegro
PR správa
Dvojciferný rast objednávok aj prístup k novým zákazníkom. Slovenské e-shopy objavujú potenciál predaja cez Allegro
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred 2 dňami
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
včera o 16:15
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 2 dňami
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
včera o 07:20
1
Gabriel robí na lodi v Severnom mori: Na 23. narodeniny som si kúpil byt a Ford Mustang. Kapitán zarobí 700 eur denne (Rozhovor)
refresher+
Gabriel robí na lodi v Severnom mori: Na 23. narodeniny som si kúpil byt a Ford Mustang. Kapitán zarobí 700 eur denne (Rozhovor)
9. 10. 2022 9:30
1
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 3 dňami
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 2 dňami
1
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred 2 dňami
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
14. 12. 2025 10:30
3
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 3 dňami
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 2 dňami
1
Domov
Zdieľať
Diskusia