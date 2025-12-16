Pozri si prvý náhľad vizualizácie lôžkových a ležadlových vozňov.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) po zverejnení hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze analyzuje ďalší postup, rozsah projektu aj možnosti financovania nočných vlakov. Obnova lôžkových vozňov tak pokračuje pomalšie, než sa pôvodne čakalo.
Prvým krokom ZSSK bolo zmapovanie reálneho technického stavu flotily. Dnes má ZSSK k dispozícii 30 lôžkových vozňov, pričom väčšina z nich bola vyrobená v 80. rokoch minulého storočia. Časť vozňov nie je klimatizovaná a viaceré sú na konci technickej životnosti.
Na základe týchto zistení ZSSK začiatkom roka 2025 vyhlásila otvorené verejné obstarávanie na dodávku desiatich modernizovaných lôžkových vozňov s možnosťou opcie. Súťaž bola zverejnená v slovenskom aj európskom vestníku a bola prístupná všetkým dodávateľom v EÚ, ktorí spĺňali technické, bezpečnostné a certifikačné požiadavky.
Predmetom obstarávania nebol nákup konkrétnych starších vozňov, ale dodanie výsledného produktu – modernizovaného lôžkového vozňa podľa presnej technickej špecifikácie vrátane desaťročného servisu.
Po vyhodnotení ponuky a v súlade so zákonom boli zmluvy v novembri 2025 podpísané. Zároveň boli nastavené tak, aby nepredstavovali okamžitý finančný záväzok – obsahujú odkladaciu podmienku a nadobudnú účinnosť až po zabezpečení financovania. ZSSK od začiatku deklarovala, že projekt bude pokračovať až po odbornom posúdení.
Súčasťou tohto procesu bolo aj predloženie projektu Útvaru hodnoty za peniaze. ZSSK od začiatku otvorene komunikovala, že na hodnotenie ÚHP čaká a že ho bude brať ako jeden z kľúčových podkladov pre ďalší postup. Aktualizované hodnotenie ÚHP teraz ZSSK berie na vedomie a analyzuje ho v kontexte širšieho rozhodovania o budúcnosti nočnej dopravy.
Aktuálnym krokom ZSSK je vyhodnotenie odporúčaní ÚHP. Posudzovať sa bude rozsah projektu, kombinácia ležadlových a lôžkových vozňov, model financovania aj časový harmonogram. ZSSK zároveň pokračuje v príprave modernizácie ležadlových vozňov, ktoré predstavujú dostupnejší segment nočnej dopravy, pričom lôžkové vozne tvoria jej prémiovú časť.