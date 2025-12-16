Kategórie
dnes 16. decembra 2025 o 16:15
Čas čítania 1:06
Tereza Szalaiová

FOTO: Takto by mohli vyzerať nočné vlaky na Slovensku. ZSSK postupne pripravuje ich obnovu

FOTO: Takto by mohli vyzerať nočné vlaky na Slovensku. ZSSK postupne pripravuje ich obnovu
Zdroj: ZSSK
Pozri si prvý náhľad vizualizácie lôžkových a ležadlových vozňov.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) po zverejnení hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze analyzuje ďalší postup, rozsah projektu aj možnosti financovania nočných vlakov. Obnova lôžkových vozňov tak pokračuje pomalšie, než sa pôvodne čakalo.

Prvým krokom ZSSK bolo zmapovanie reálneho technického stavu flotily. Dnes má ZSSK k dispozícii 30 lôžkových vozňov, pričom väčšina z nich bola vyrobená v 80. rokoch minulého storočia. Časť vozňov nie je klimatizovaná a viaceré sú na konci technickej životnosti.

ZSSK vlaky ZSSK vlaky ZSSK vlaky ZSSK vlaky
Zobraziť galériu
(14)


Na základe týchto zistení ZSSK začiatkom roka 2025 vyhlásila otvorené verejné obstarávanie na dodávku desiatich modernizovaných lôžkových vozňov s možnosťou opcie. Súťaž bola zverejnená v slovenskom aj európskom vestníku a bola prístupná všetkým dodávateľom v , ktorí spĺňali technické, bezpečnostné a certifikačné požiadavky.

Predmetom obstarávania nebol nákup konkrétnych starších vozňov, ale dodanie výsledného produktu – modernizovaného lôžkového vozňa podľa presnej technickej špecifikácie vrátane desaťročného servisu.

DOPRAVA SLOVENSKO VLAKY ZSSK
