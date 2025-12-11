Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Coop jednota.
dnes 11. decembra 2025 o 12:00
Čas čítania 3:40
Sponzorovaný obsah

Títo Slováci si vybudovali vysnívanú kariéru v regióne, odkiaľ ľudia často odchádzajú. Pomohol im k tomu tento zamestnávateľ

Títo Slováci si vybudovali vysnívanú kariéru v regióne, odkiaľ ľudia často odchádzajú. Pomohol im k tomu tento zamestnávateľ
Zdroj: coop jednota
Našli si nielen prácu, ale aj priestor v ktorom môžu realizovať svoje vízie.

Zatiaľ čo mnohí Slováci odchádzajú za lepšími príležitosťami do zahraničia, na hornej Orave sa rodia príbehy, ktoré dokazujú, že kariérny úspech a osobná sebarealizácia sú možné aj v regiónoch. Jakub Vráb a Mária Straková našli u zamestnávateľa nielen prácu, ale aj priestor na realizáciu svojich vízií. Ich príbehy ukazujú, že aj na Slovensku môže fungovať „americký sen“, keď zamestnávateľ podporuje inovácie a dáva ľuďom slobodu tvoriť.

Jakub Vráb, vedúci IT oddelenia COOP Jednota Námestovo, je príkladom toho, ako sa môže naplno rozvinúť technický talent s tvorivým myslením a neutíchajúcou túžbou po zdokonaľovaní. S technickým vzdelaním zo Žilinskej univerzity, kde vyštudoval elektrotechnickú fakultu so zameraním na telekomunikácie, sa pred siedmimi rokmi rozhodol zostať na milovanej Orave.

„Interne ho prezývame MacGyver, popasuje sa s každým technickým problémom,“ prezrádza Ľuboš Jagelek, prevádzkový riaditeľ COOP Jednota Námestovo. Aj on sa vrátil na rodnú Oravu, aby nadviazal na priam filantropickú prácu svojho otca, ktorý roky predsedal spotrebnému družstvu.

Nakupovanie ako zážitok

Pod Jakubovým vedením sa IT oddelenie stará o komplexný ekosystém technológií – od softvéru cez hardvér po kamerové systémy a infraštruktúru. Jedným z jeho najvýraznejších projektov sú oravské predajne COOP Jednota 24/7, ktoré umožňujú zákazníkom nakupovať nonstop.

Počas bežných otváracích hodín klasicky s personálom a mimo nich v bezobslužnom režime prostredníctvom aplikácie COOP Jednota Klub. „Museli sme navrhnúť systém, v ktorom sa všetko počas neprítomnosti personálu synchronizuje – dvere sa samy otvoria, svetlá sa rozsvietia, aktivujú sa potrebné bezpečnostné systémy, aby mal zákazník pocit, že vstupuje do bežne otvorenej predajne,“ opisuje svoju víziu Jakub.

Na rozdiel od štandardných riešení jeho systém inteligentne reaguje na pohyb zákazníkov. Jakub sa nikdy neuspokojí s polovičatým riešením. „Na univerzite nás učili analyticky myslieť a vytvárať si diagram všetkých možných scenárov. Snažím sa, aby mali naši zákazníci dokonalý zážitok z nakupovania,“ hovorí o svojom systematickom prístupe k problémom.

Jakub Vráb má na starosti technológie v oravských predajniach COOP Jednota 24/7.
Jakub Vráb má na starosti technológie v oravských predajniach COOP Jednota 24/7. Zdroj: coop jednota

Legendárne darčekové koše

V supermarkete Tempo v Zákamennom sa zrodil ďalší unikátny príbeh. Mária Straková, žena s odevnou školou a vášňou pre aranžovanie, premenila obyčajné darčekové koše na dizajnové produkty, ktoré priťahujú zákazníkov nielen z Oravy, ale aj zo susedného Poľska.

Mária nastúpila do COOP Jednoty v roku 2012, kde začala pracovať v info kútiku. „Vždy ma bavilo šitie aj aranžovanie,“ spomína na svoje začiatky. V tom čase sa v predajni viazali staré známe „komunistické“ darčekové koše, ktoré po rozbalení končili v odpadkovom koši.

To sa Márii nepáčilo. Začala experimentovať s farbami, štýlom a materiálmi. Postupne prišla s inováciami – namiesto jednorazových košíkov začala používať kvetináče, vedrá a iné nádoby, ktoré zákazník môže ďalej využiť. Jej darčekové koše sa stali takými populárnymi, že ľudia začali prichádzať z väčšej diaľky špeciálne kvôli nim.

Dnes sú tieto univerzálne darčeky lokálnym fenoménom a do Zákamenného ich chodí nakupovať celá Orava, dokonca aj zákazníci z Poľska. „Splnil sa mi sen, že môžem vyrábať niečo kreatívne,“ podotýka pani Mária.

 Mária Straková túžila robiť niečo kreatívne. Dnes vyrába darčekové koše pre celú Oravu.
 Mária Straková túžila robiť niečo kreatívne. Dnes vyrába darčekové koše pre celú Oravu. Zdroj: Coop Jednota

Podpora namiesto prekážok

Obidva tieto príbehy by neboli možné bez podpory vedenia COOP Jednota Námestovo. „Máme veľké šťastie na pracovné vzťahy, či už medzi vedením alebo kolegami. Sebarealizácia je tu veľmi podporovaná. Všetci sú otvorení novým nápadom a inováciám,“ hovorí Jakub o atmosfére v práci.

Podobnú skúsenosť má aj Mária, ktorá našla oporu vo vedúcej predajne aj v predsedovi spotrebného družstva. „Keď sme videli rastúci záujem o Máriine koše, rozhodli sme sa dať jej vlastný priestor a rozšíriť jej tím o ďalšie tri kolegyne. Dnes pracujú v dielni, ktorá sa venuje výhradne výrobe darčekových košov pre celú sieť COOP Jednoty Námestovo, čo je 50 predajní,“ prezrádza Igor Jagelek.

Pivové a plienkové torty

Pre oboch inovátorov ich práca nie je len zamestnaním, ale aj vášňou. „Všetko, čo robím, vnímam ako svoje hobby. Myslím si, že najhoršie je chodiť do práce s pocitom, že vás to nebaví,“ vysvetľuje Jakub. Jeho nadšenie je hnacím motorom jeho tvorivosti: „Vždy sa teším na výsledok. Mám ho pred očami už na začiatku a s každým malým úspechom rastie moja radosť z práce.“

Okrem pracovných úspechov majú Jakub a Mária aj ďalšie talenty. Jakub si postavil vlastný dom, maľuje obrazy, vyrába nože a nábytok. Pri všetkých svojich projektoch sa snaží spoliehať na vlastnú kreativitu, nie na hotové návody. Mária so svojím tímom zase neustále rozširuje ponuku o tematické a príležitostné koše – pre mužov a ženy s populárnymi menami, deti, poľovníkov či hasičov.

„Nedávno sme začali robiť aj pivové torty,“ ukazuje na jednu z inovácií – darčekové koše v tvare kamióna, motorky alebo domčeka. Ďalším hitom sa stali plienkové torty pre novorodencov.

Darčekové koše pre každú príležitosť.
Darčekové koše pre každú príležitosť. Zdroj: Coop Jednota

Úspech, ktorý sa nedá kopírovať

„Darčekové koše z dielne Márie Strakovej a jej tímu sa nedajú tak ľahko napodobniť, aj keď sa o to mnohí snažia,“ tvrdí Igor Jagelek, predseda spotrebného družstva. „Pani Mária do toho dáva kus seba, talent aj cit pre estetiku. Jej koše dýchajú ľudskosťou,“ vysvetľuje.

Tento názor potvrdzujú aj jej kolegyne: „Keď nás Mária učila, vždy bolo vidieť, ktorý kôš je z jej rúk. Všetko tam dokonale sedelo a ladilo.“ Vzhľadom na popularitu darčekových košov sa vedenie COOP Jednoty Námestovo rozhodlo ísť ešte ďalej a aktuálne pripravuje e-shop, v ktorom by tieto výrobky mohli ponúkať aj mimo regiónu.

 Ľuboš Jagelek (prevádzkový riaditeľ) a Igor Jagelek (predseda COOP Jednota Námestovo) nadviazali na prácu svojho otca, ktorý roky spotrebnému družstvu predsedal.
 Ľuboš Jagelek (prevádzkový riaditeľ) a Igor Jagelek (predseda COOP Jednota Námestovo) nadviazali na prácu svojho otca, ktorý roky spotrebnému družstvu predsedal. Zdroj: coop jednota

Zamestnanci vizionári

Príbehy Jakuba a Márie ukazujú, že aj v menšom regióne je možné nájsť prácu, ktorá človeka napĺňa a dáva mu priestor rásť. COOP Jednota Námestovo sa stáva príkladom, ako môže firma podporiť talent svojich zamestnancov a premeniť ich nadšenie na konkurenčnú výhodu.

V Jakubovi aj Márii našla COOP Jednota skutočných vizionárov, ktorí svojím nadšením a inovatívnym myslením posúvajú spoločnosť do budúcnosti. Ich príbehy pripomínajú, že „americký sen“ – príležitosť realizovať svoje vízie a uspieť vďaka talentu a tvrdej práci – je možný aj na Orave. Stačí k tomu zamestnávateľ, ktorý dá ľuďom priestor a dôveru.

